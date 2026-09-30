میزبانی از «قصاب غزه» پیامد خوبی برایتان نخواهد داشت
دبیر شورای عالی امنیت ملی با هشدار به امارات گفت: میزبانی از قصاب غزه پیامدهای مثبتی نخواهد داشت. از جنگ اخیر درس بگیرید.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی نوشت: همانطور که میزبانی پایگاههای نظامی آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده است، میزبانی از «قصاب غزه» نیز پیامدهای مثبتی نخواهد داشت. از جنگ اخیر درس بگیرید، از آغاز جنگ دست بردارید و از طرح ادعاهای بیاساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید.
آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی
روی به محاصره هوائی آورده است
سردار سرلشکر محسن رضایی همچنین در دیدار شاهین مصطفی، معاون نخستوزیر آذربایجان، حمله آمریکا و رژیم صهیونی به ایران را خلاف همه قوانین بینالملل دانست و گفت: ایران در واکنش به این جنگ با قدرت از خود دفاع کرده است.
سرلشکر رضایی افزود: ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه میتواند مذاکره کند و نه میتواند بجنگد. شروط ایران به آمریکا اعلام شده، اما ترامپ قادر به تصمیمگیری نیست و آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوائی روی آورده است.
به گزارش مهر، وی با اشاره به تحولات تاریخی منطقه تأکید کرد که بیگانگان زیادی در طول تاریخ آمدند و رفتند، اما ایران و کشورهای منطقه همچنان باقی ماندهاند.
سرلشکر رضایی همچنین آمادگی ایران برای کمک به برقراری صلح در منطقه قفقاز را اعلام کرد و گفت: آمریکا آیندهای در منطقه ندارد و ایران با قدرت در مقابل آن ایستاده است.