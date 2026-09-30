آیین اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه برگزار شد
مراسم اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مدیرمسئول کیهان، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان بسیج رسانه کشور و و جمعی از اهالی رسانه، چهارشنبه در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
آیین اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه با حضور حجتالاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما مرتضی کارآموزیان رئیس سازمان بسیج رسانه کشور و جمعی از اهالی رسانه، چهارشنبه(8 مهرماه) در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
آمریکا و رژیم صهیونی
در اذهان مردم جهان شکست خوردهاند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این آیین درباره نقش رسانهها در جنگ روایتها گفت: در جهان دوقطبی میان استکبار جهانی و مکتب اسلام، نظام سلطه تلاش میکند همه ابزارهای خود را در جنگ ترکیبی به کار ببندد تا جهان را به تسخیر خود درآورد. این تسخیر، هم تسخیر سرزمین و هم تسخیر منافع ملتها و سرمایه ملتها و همچنین تسخیر فضای حاکم بر اذهان تکتک مردم جهان است.
حجتالاسلام و المسلمین طائب افزود: اما جنگ سوم ما با آمریکاییها معادلات را به هم ریخت. صاحبنظران مطرح میکنند که مقدمه هر جنگ نظامی، یک فروپاشی ذهنی است. دشمن تلاش میکند ابتدا اذهان را تسخیر کند، تصویر آنها را نسبت به واقعیت عوض کند و انسانها را سست کند؛ بعد که سست کرد، به آنها حمله کند.
وی ادامه داد: اما یک راهبرد دوم دیگری هم هست؛ اگر این انسانها مقاومت کردند و جبهه جنگ نظامی را به پیروزی تبدیل کردند، این مقدمه یک شکست بزرگ ذهنی و عینی برای دشمن خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: جنگ سوم ما با استکبار و پیروزی این ملت در مقابل دو ابرقدرت تا بن دندان مسلح، و شکست این دو ابرقدرت، که یکی قدرت منطقهای و دیگری قدرت جهانی است، باعث شد مقدمه فروپاشی آمریکا و اسرائیل در اذهان مردم جهان فراهم شود.
وی بیان کرد: از اصحاب رسانه و خبرنگاران میخواهم کمر همت خود را ببندند. آزادگان جهان باید به پا خیزند و روایت جنایات دشمن در این جنگ را به تصویر جهانیان بکشند. آمریکاییها گفتند میآییم در منطقه تا از کشورهای منطقه دفاع کنیم. امروز ملتهای منطقه میگویند شما به منطقه ما آمدید و کشتار راه انداختید.
حجتالاسلام طائب افزود: اگر در جنگ جهانی دوم جنگی را راه انداختند و بعد از آن آمدند با تصویرسازی، علیرغم اینکه از بمب اتم استفاده کردند، تصویر موفقیت و نماد انسانی از خود نشان دادند، اما در این جنگ، اینقدر افتضاح بود؛ موشک جدید و بمب جدید را بر سر بیش از ۱۶۰ کودک ریختند، بهگونهای که از یک کودک هیچ اثری باقی نماند. این تصویر دیگر قابل پاک کردن نیست و این تصویر به بلندای تاریخ ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: امروز این تصویرهایی که شکل گرفته، تعداد فریمهای آن روزبهروز بیشتر میشود. امروز این تصاویر دارد حکام آمریکا را در خود سرزمین آمریکا به پاسخگویی طلب میکند. دانشجویان آمریکایی در بزرگترین دانشگاهها امروز سؤال میکنند که حقوق بشری که جزو اصول دهگانه منشور استقلال آمریکا بود، به کجا رسید؟ بمباران مدرسه کجای منشور استقلال آمریکاییها قرار دارد؟
حجتالاسلام طائب ادامه داد: همانطوری که در جنگ نظامی لانچر وجود دارد و شهرک موشکی وجود دارد و انسان پای لانچر وجود دارد، در انعکاس تصویر هم رسانه، جای آن شهرک موشکی را میگیرد. امروز اگر ما بتوانیم با تیتر خوب، با گزارش خوب و با تصویر، جنایات آمریکاییها و اسرائیل را برای مردم آزاده جهان به تصویر بکشیم و ادراکسازی کنیم، شتابدهنده فروپاشی آمریکاییها خواهیم شد.
وی افزود: این خبرنگار و این اصحاب رسانه هستند که در تصویرسازی از جنایات آمریکاییها باید پای رسانه بایستند و به اوج جنایات آمریکاییها و اسرائیلیها شلیک کنند. جنگ تمام میشود، اما روایت از جنگ، اینکه رسانه بتواند ابعاد جنگ را درست تصویر کند و دشمن نتواند دیو را فرشته معرفی کند و شیطان را سفید معرفی کند، این کار رسانه است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: من امروز اعلام میکنم، از همینجا، به همه آزادگان جهان و به تکتک آزادگان زمان که در خودشان توان میبینند که انعکاس خبر بدهند و تبدیل به یک انسان رسانه بشوند، امروز به پا خیزند. ما وظیفه داریم در بسیج، علاوهبر اینکه در داخل کشور خودمان این حمایت را انجام بدهیم، از انسانهای آزاده، خبرنگاران شریف و عزیز که با جان خودشان در جنگ نشان دادند، در غزه نشان دادند و در لبنان نشان دادند که پای کار هستند، برای دفاع از ملتهای مظلوم و کودکان و برای اینکه تصویر کشتار ۵۰ هزار کودک و زن را به دنیا مخابره کنند، حمایت کنیم.
حجتالاسلام طائب گفت: امروز باید یک جبهه متحد، یک جبهه بلند در سراسر جهان، از خبررسانان آزاده و انسانرسانهها دور هم جمع شوند و تبدیل به یک مجموعه شوند و این جنایات دشمن را به رخ جهانیان بکشند.
بیش از ۲۳ هزار اثر به جشنواره ابوذر ارسال شد
مرتضی کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه کشور، نیز در نشست خبری دوازدهمین جشنواره ابوذر، درباره محورهای جدید این جشنواره گفت: آغاز فصل جدید این جشنواره با ضعفهایی همراه بود و متأسفانه نتوانستیم آنگونه که باید آن را برگزار کنیم، اما همانطور که یاد گرفتیم، قرار بود از هر تهدید، یک فرصت بسازیم. به همین دلیل، چند محور جدید را به استانهای خودمان اعلام کردیم؛ از جمله موضوع فضای انسانی و حملات.
کارآموزیان افزود: همچنین با توجه به اتفاقات رخداده در حوزه نظامی و میدان و همچنین حضور مردم در خیابان، محورهای جدیدی به جشنواره اضافه شد. این محورها تقریباً در اواخر اردیبهشتماه اعلام شدند و محور آخری که به جشنواره اضافه کردیم نیز موضوع انرژی بود.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور ادامه داد: الحمدلله یک اتفاق خوب رخ داد و ۲۳ هزار و ۵۰۰ اثر از ۳۰ استان که جشنواره ابوذر را برگزار کرده بودند، به دبیرخانه مرکزی جشنواره ابوذر ارسال شد.
وی افزود: در مجموع، ۷ هزار و ۶۰۰ اثر به دبیرخانه مرکزی ابوذر ارسال شد و داوران ما توانستند این آثار را در قالبهای مختلف، از جمله گزارش، خبرگزاری، مکتوبات، ملی، رسانهها و همچنین استانهای ما، داوری کنند.
به گزارش مشرق، کارآموزیان بیان کرد: در این دوره ۱۰ نفر برگزیده از صداوسیما داریم و برای اولین بار نیز پنج منتخب از رسانههای بینالمللی انتخاب شدند که حدود هزار اثر را داوری کردند؛ بهخصوص آثاری که مربوط به رسانهای کردن فجایع انسانی و حمله به اماکن غیرنظامی بودند.