رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی تصریح کرد: حضور مقتدرانه در پهنه‌های آبی در سالی که گذشت، گواه همت والای مردانی است که اجازه ندادند نبض شریان‌های حیاتی کشور لحظه‌ای از حرکت باز بماند. جامعه دریایی کشور نشان داد هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نیروهای حافظ امنیت می‌تواند موانع را از سر راه بردارد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه

(8 مهرماه) در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانوردی، دریا را برای ایران بزرگ، تنها یک پهنه آبی ندانست و آن را موهبتی الهی و بخشی از تاریخ، هویت و زندگی این سرزمین و از مهم‌ترین ظرفیت‌های امروز و فردای کشور توصیف کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه شناخت بهتر دریاها، توسعه فناوری‌های نوین، ارتقای‌ایمنی دریانوردی، استفاده از ظرفیت انرژی‌های دریایی و حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و نسل‌های آینده است، تصریح کرد: وظیفه دولت هم این است با کاهش موانع، تسهیل‌گری، هماهنگی دستگاه‌ها، بهبود زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری، راه را برای حضور بیشتر مردم و بخش خصوصی هموار کند.

پزشکیان با اشاره به جایگاه ویژه تنگه هرمز در امنیت و اقتصاد منطقه و جهان، بر نگاه مسئولانه و مبتنی بر حفظ ثبات و منافع کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: امنیت پایدار خلیج‌فارس و آبراه‌های آن را در گرو همکاری و مسئولیت‌پذیری کشورهای منطقه است. حضور مقتدرانه در پهنه‌های آبی در سالی که گذشت، گواه همت والای دریانوردانی است که اجازه ندادند نبض شریان‌های حیاتی کشور لحظه‌ای از حرکت باز بماند و نشان دادند هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نیروهای حافظ امنیت می‌تواند موانع را از سر راه بردارد.

به گزارش ایرنا، متن کامل پیام رئیس‌جمهوری به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْری فی الْبَحْرِ بِأمْرِهِ (سوره ابراهیم/۳۲)

دریا برای ایران بزرگ ما، تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه موهبتی الهی و بخشی از تاریخ، هویت و زندگی این سرزمین و از مهم‌ترین ظرفیت‌های امروز و فردای کشور

است.

ملت ایران از دیرباز با دریا زیسته، از راه آن با جهان ارتباط برقرار کرده و از ظرفیت‌های آن برای تجارت، آبادانی و پیشرفت بهره گرفته است. امروز نیز دریا و صنعت دریانوردی، یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای، اشتغال و ارتباط با جهان است.

کشور ما با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب، و قرار گرفتن در مسیرهای مهم ارتباطی منطقه، از کانون‌های اقتصاد و تجارت دریایی و دریانوردی در جهان است و در طول تاریخ، به همت والای دریانوردان، امروزه جایگاه ارزشمندی در این صنعت داریم و می‌توانیم تجربیات خود را به دیگران انتقال دهیم.

در این مسیر، امنیت و توسعه از یکدیگر جدا نیستند؛ امنیت دریا، بنادر و خطوط مواصلاتی، زمینه جریان تجارت و فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند و توسعه اقتصادی نیز به تقویت جایگاه و توان ملی کشور می‌انجامد. جمهوری اسلامی با تکیه بر توان و تجربه نیروهای دریایی و همه دست‌اندرکاران عرصه دریا، مسئولیت خود را در حفظ امنیت و ثبات آبراه‌های منطقه و تأمین امنیت کشتیرانی و تجارت دریایی با جدیت دنبال می‌کند.

تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی، جایگاهی ویژه در امنیت و اقتصاد منطقه و جهان دارد. نگاه ما به این آبراه راهبردی، مسئولانه و مبتنی بر حفظ امنیت، ثبات و منافع کشورهای منطقه است. باور ما این است که امنیت پایدار خلیج‌فارس و آبراه‌های آن، بیش از هر چیز در گرو همکاری، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی کشورهای منطقه است.

حضور مقتدرانه در پهنه‌های آبی در سالی که گذشت، گواه همت والای مردانی است که اجازه ندادند نبض شریان‌های حیاتی کشور لحظه‌ای از حرکت باز بماند. جامعه دریایی کشور نشان داد هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نیروهای حافظ امنیت می‌تواند موانع را از سر راه بردارد.

در کنار اقتصاد و امنیت، باید دریا را به عنوان عرصه‌ای مهم برای علم و حفاظت از محیط زیست نیز ببینیم. آینده توسعه دریامحور بدون دانشگاه، پژوهش، فناوری و توجه جدی به محیط زیست دریایی امکان‌پذیر نیست. شناخت بهتر دریاها، توسعه فناوری‌های نوین، ارتقای ایمنی دریانوردی، استفاده از ظرفیت انرژی‌های دریایی و حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و نسل‌های آینده است.

به باور ما، بخش خصوصی، شرکت‌های کشتیرانی، جامعه صیادی، فعالان بنادر و صنایع دریایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جوامع ساحلی، هر یک نقشی مؤثر دارند. وظیفه دولت هم این است با کاهش موانع، تسهیل‌گری، هماهنگی دستگاه‌ها، بهبود زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری، راه را برای حضور بیشتر مردم و بخش خصوصی هموار کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند میان علم، تجربه، توان اجرائی و ظرفیت‌های مردمی هستیم تا با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و بخش‌ها، جایگاه کشور را در اقتصاد دریایی و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهیم.

با تبریک این روز به همه دریانوردان و تلاشگران این عرصه و خانواده‌های آنان، یاد و خاطره همه شهدای عرصه دریا و دریانوردانی را که در راه انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند، گرامی می‌دارم و برای ایران عزیز، سربلندی و آبادانی مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

دیدار با فعالان سیاسی اجتماعی احزاب مدعی اصلاحات

همچنین پزشکیان، روز چهارشنبه(8 مهرماه) در دیدار با جمعی از فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی احزاب اصلاح‌طلب، به تشریح راهبردهای دولت در حوزه‌های دیپلماسی، وحدت ملی و معیشت عمومی پرداخت.

وی انعطاف‌پذیری و ایجاد همدلی میان تمامی ظرفیت‌های سیاسی کشور را ضروری خواند و پرهیز از چنددستگی را شرط جلوگیری از فروپاشی اجتماعی دانست.

بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور به الزامات حکمرانی اسلامی، رعایت عدالت، صداقت و بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر اختصاص داشت.

وی تأکید کرد که در مسیر احقاق حق و خدمت به مردم، فارغ از گرایش‌های سیاسی، مذهبی یا جنسیت، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.