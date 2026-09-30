



در شرایطی که نرخ دلار کانال ۲۵۰ هزار تومان را هم فتح کرده و مردم با تورم بالا و مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، رئیس‌جمهور بار دیگر وقت دولت را صرف گعده‌های مکرر و بی‌حاصل با فعالان جریان مدعی اصلاحات کرده است؛ نشست‌هایی بی‌نتیجه با همان جماعتی که سال‌هاست نماد «ما نمی‌توانیم» و نسخه‌پیچی‌های تکراری «بده بریم» در کشور هستند.

ارزیابی کارنامه بیش از دو سال فعالیت دولت چهاردهم نشان می‌دهد که ریل‌گذاری اصلی بر پایه اعتماد به آمریکا و رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره، اعتماد به دشمن و دادن امتیاز بنا شد. دولتی که دلار ۵۹ هزار تومانی را تحویل گرفت، امروز در سایه همین خط‌دهی جریان تسلیم، شاهد دلار ۲۵۰ هزار تومانی (حدود چهار برابر شدن نرخ ارز)، تورم سالانه نزدیک به ۷۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه

۸۹ درصدی است. خروجی این راهبرد نه تنها گشایش اقتصادی نبود، بلکه موتور تولید کشور را متوقف و رشد اقتصادی را منفی کرد.

فاجعه‌بارتر اینکه درست در شرایطی که خط سازش‌کاران در دو سال گذشته به دو بار عملیات فریب آمریکا، تجاوز نظامی مستقیم دشمن و وارد آمدن خسارات سنگین به کشور انجامید، جریان غرب‌زده همچنان در خواب خرگوشی به سر می‌برد. این مدعیان اصلاحات که هر روز در روزنامه‌های زنجیره‌ای خود کلیدواژه‌هایی نظیر «صلح عزتمندانه»، «خفگی اقتصادی» و «پایان عزتمندانه جنگ» را زرکوب می‌کنند، در همین گعده اخیر نیز باز هم از تبیین دستاوردهای «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» سخن گفتند؛ همان توافقنامه‌ای که ترامپ قمارباز آن را نقض کرد و رسماً «مرده» اعلام نمود، اما این جریان همچنان منتظر معجزه و کمک‌های «عمو ترامپ» نشسته است!

در این میان، سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر تلاش برای به سرانجام رساندن این تفاهم‌نامه و ادعای اینکه «در توافق انجام‌شده هیچ عزتی از میان نرفته»، نشان از تداوم همان آدرس‌های غلطی دارد که کشور را به نقطه کنونی رسانده است. درحالی‌‌که دشمن صهیونیستی و ترامپ قمارباز برای مهار تب نفت و فشار بیشتر، حتی ذخایر استراتژیک نفتی خود را به حراج گذاشته و آرایش جنگی گرفته‌اند، نشستن پای صحبت‌های مدعیان اصلاحات و دل‌خوش کردن به تفاهم مجدد، هیچ رهاورد مثبتی برای سفره مردم نخواهد داشت.

امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند خروج از انفعال، قطع امید از وعده‌های پوچ غرب و اتخاذ «آرایش جنگی کامل» در تمامی حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماسی است. رئیس‌جمهور باید بداند کلید حل مشکلات اقتصادی در میدان عمل و اتکا به توان داخلی است، نه در گعده با جریانی که خروجی عملکردشان چیزی جز پرتاب کشور به دامن جنگ و گرانی نبوده است. توصیه ما به دولت این است که به جای گعده حزبی با اصحاب «ما نمی‌توانیم»، به فکر سفره مردم باشید!