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کد خبر: ۳۳۹۰۶۰
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
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عراقچی در جلسه هیئت دولت مطرح کرد

در شرایط جدید، احترام ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران در جهان ایجاد شد

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران در شرایط جدید به‌ موقعیت ممتازی دست یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی اشتیاق شدیدی برای دیدار و ملاقات نشان دادند و احترام ویژه‌ای برای ایران و جمهوری اسلامی در جهان ایجاد شد.
جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه (8 مهرماه)، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در ابتدای این نشست، وزرا بر طرح موارد اجرائی پرداختند و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش مبسوطی از دیدارها، ملاقات‌ها و جلسات خود در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل با مقامات کشورهای مختلف و همچنین مذاکرات غیرمستقیم با آمریکایی‌ها ارائه کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران در شرایط جدید بموقعیت ممتازی دست یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی اشتیاق شدیدی برای دیدار و ملاقات نشان دادند و احترام ویژه‌ای برای ایران و جمهوری اسلامی در جهان ایجاد شد.
آماده برگزاری انتخابات هستیم
همچنین اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در ادامه نشست گزارش مفصلی درباره آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات شوراها در کشور ارائه کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، تجهیزات کامل و کافی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک آماده شده است. تمام تجهیزات، دستگاه‌ها و تعرفه‌ها در سراسر کشور توزیع شده و آماده برگزاری انتخابات هستیم؛ نیمه اول آبان، تاریخ پیشنهادی است.
در بخش دیگری از این نشست، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، «آیین‌نامه اجرائی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (GNAF) در دستگاه‌های اجرائی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی» به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین «اساسنامه سازمان‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» و «برنامه اقدام ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی در استان‌های تهران و البرز» به تصویب رسید.

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