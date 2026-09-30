جریان مقاومت به یک مؤلفه قدرت جهانی تبدیل شده است
معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: به لطف الهی و با پشتیبانی قوی امام شهید عزیزمان و با تلاش شبانهروزی مجموعه نیروی قدس، بهویژه در دوره ۲۲ ساله شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی که بنده نیز توفیق خدمت در کنار ایشان را داشتم و در دوره ششساله سردار قاآنی، جریان مقاومت در منطقه به یک مؤلفه قدرت جهانی تبدیل شده که در معادلات منطقهای و بینالمللی نقشآفرینی اساسی دارد.
سردار ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ماموریت نیروی قدس اظهار داشت: کار نیروی قدس کار مقاومت است؛ همانگونه که نیروی هوافضا مأموریت موشکی و پهپادی دارد، هر سازمانی وظیفهای مشخص دارد و وظیفه نیروی قدس، مقاومت است.
وی با تشریح گستره این مأموریت افزود: جریانها، نیروها، نهضتها و شخصیتهای مقاومت، از پشتیبانی، مدیریت، حمایت، سازماندهی، عملیات و اطلاعات گرفته تا آموزش و ساختار، همه بر عهده نیروی قدس سپاه است.
سردار مسجدی گفت: به لطف الهی و با پشتیبانی قوی امام شهید عزیزمان و با تلاش شبانهروزی مجموعه نیروی قدس، بهویژه در دوره ۲۲ ساله شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی که بنده نیز توفیق خدمت در کنار ایشان را داشتم و در دوره ششساله سردار قاآنی، جریان مقاومت در منطقه به یک مؤلفه قدرت جهانی تبدیل شده که در معادلات منطقهای و بینالمللی نقشآفرینی اساسی دارد.
معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه با اشاره به گستردگی و پراکندگی جریان مقاومت اظهار داشت: این جریان با وجود احزاب، نگاهها، جریانات و مذاهب مختلف شیعه و سنی، در چند موضوع مشترک است: نخست، مبارزه با دشمن واقعی بشریت و مسلمانان، یعنی آمریکا و صهیونیستها؛ دوم، اشتراک عمل، همپوشانی و کمک متقابل؛ در لبنان، یمن، سوریه، عراق، فلسطین و غزه هرجا مسئلهای پیش بیاید، همه به کمک میآیند؛ سوم، همپیمانی و کمک به جمهوری اسلامی ایران در تهدیدها، دشمنیها، مشکلات و جنگها و همراهی در شادیها و سختیها. امروز جریان قدرتمند مقاومت یک همپیمان در کنار شماست.
سردار مسجدی با اشاره به تحولات یمن گفت: آمریکاییها وارد جنگ مستقیم با یمنیها شدند و ۴۱ روز درگیر بودند تا انصارالله و مقاومت را از بین ببرند اما با همه یال و کوپال خود پس از شکست، عقبنشینی کردند. جنگ را پایان دادند و نتوانستند یمن را از میان بردارند. اخیرا نیروهای یمنی عملیات گستردهای انجام دادند، تجهیزات زیادی به غنیمت گرفتند، اسیر گرفتند و دشمن را از میدان بیرون راندند و بر بابالمندب مسلط شدند. دشمنان گفتند تنگه هرمز را کم داشتیم که جمهوری اسلامی ایران به دست گرفت و بابالمندب هم به آن اضافه شد. وی تأکید کرد: هیچکس تصور نکند که جریان مقاومت ضعیف شده یا از بین رفته یا از بینرفتنی است؛ چنین نیست. محور مقاومت، جریان حیات، زندگی، امید، جهاد، قدرت، شجاعت و عمل است. در جنگ، پیروزی و شکست، پیشروی و پاتک، آفند و پدافند، عقبنشینی و پیشروی داریم و این طبیعت جنگ است. مگر در دفاع مقدس هشتساله همینگونه نبود؟ مگر ۲۰۰ هزار شهید ندادیم و فرماندهان عالی ما به شهادت نرسیدند؟ اما در پایان، جمهوری اسلامی ایران قدرتمند از صحنه بیرون آمد. در جریان مقاومت نیز همینطور است.
سردار مسجدی گفت: با شهادت فرماندهان حزبالله، مقاومت لبنان ضعیف نشده و از بین نرفته است. امروز حزبالله قویتر، سازمانیافتهتر، مجهزتر و باانگیزهتر از گذشته است. همانگونه که با شهادت رهبر عزیزمان، انگیزه ما کمتر نشد و همه برای انتقام و خونخواهی به میدان آمدند و این مسیر ادامه دارد؛ انگیزهها بیشتر و ایمانها به این راه حقطلبی استوارتر شد. در مقاومت نیز همینطور است؛ هزاران جوان لبنانی به حزبالله پیوستند، فرماندهان سازماندهی شدند و امکانات و تجهیزاتشان از گذشته قویتر است.