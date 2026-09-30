سخنگوی سپاه: آمریکا دیگر توانایی جنگهای قبل را ندارد
سخنگوی سپاه با اشاره به شرایط نیروهای آمریکایی در منطقه گفت: آمریکا دیگر از شرایط پیشین برخوردار نیست. در جنگ رمضان و جنگ ۱۲روزه، آمریکاییها شرایط ویژهای داشتند؛ اما اکنون همه این شرایط فروکش کرده است.
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح چهارشنبه در گفتوگو با برنامه «صبحانه ایرانی» شبکه دو سیما، در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه «آیا جنگ میشود یا خیر؟» اظهار کرد: ما اکنون هم در جنگ هستیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط نیروهای آمریکایی در منطقه گفت: به اعتقاد ما، آمریکا اکنون دیگر از شرایط پیشین برخوردار نیست. در جنگ رمضان و جنگ ۱۲روزه، آمریکاییها شرایط ویژهای داشتند؛ چه از نظر میزان حضور در منطقه، چه از لحاظ تسلیحاتی که در اختیار داشتند و چه از جهت امیدی که برای تسلیم کردن ایران به آن بسته بودند، اما اکنون همه این شرایط فروکش کرده است.
سردار محبی افزود: به اعتقاد ما، نیروهای آمریکایی بهشدت دچار فرسایش و خستگی شدهاند و تعداد زیادی از نیروهای آنان نیز ناچار به ترک منطقه شدهاند. شرایط امروز با گذشته متفاوت است؛ ما پایگاههای آنها را بهشدت زیر ضرب قرار دادیم و آنها ناچار شدند بخشی از نیروهای خود را روی ناوهای هواپیمابر مستقر کنند که حداقل ۵۰۰ کیلومتر با ایران فاصله دارند. سخنگو و معاون روابط عمومی کل سپاه ادامه داد: آمریکاییها همچنین ناچار شدند بخشی از نیروهای خود را به نقاط دورتری منتقل کنند. برای مثال، بخشی از نیروهای خود را به پایگاه الخرج منتقل کردند که آنجا نیز زیر ضرب ایران قرار دارد. همچنین مجبور شدند نیروها و تجهیزات خود را به پایگاههای تیتان منتقل کنند که آنها نیز در برد و زیر ضرب ایران قرار دارند.
وی تصریح کرد: اکنون تعداد پایگاههای آمریکایی نسبت به گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته است. افزون بر این، تسلیحاتی که آمریکاییها برای حمله و دفاع در اختیار داشتند نیز بهشدت کاهش یافته و بستهها، لانچرها و سامانههایی که برای شلیک این تسلیحات مورد استفاده قرار میگرفتند، آسیبهای جدی دیدهاند.
سردار محبی با اشاره به وضعیت مراکز فرماندهی آمریکا در منطقه گفت: پیش از این، مرکز فرماندهی آنها در بحرین قرار داشت، اما اکنون دیگر نمیتوانند مانند گذشته از این مرکز برای فرماندهی عملیات خود استفاده کنند. بر همین اساس، به اعتقاد ما شرایط فعلی آمریکاییها بهگونهای نیست که بتوانند مجدداً اقدامات گذشته را با همان کیفیت و ظرفیت انجام دهند.
معاون روابط عمومی کل سپاه ادامه داد: آمریکاییها تصور میکردند صرف حضور در منطقه و نمایش سازوبرگ نظامیشان برای تسلیم ایران کافی است. حتی رئیسجمهور آمریکا پس از دو یا سه روز از حضور نیروهای این کشور در منطقه، از اینکه ایران تسلیم نشده بود ابراز تعجب میکرد. تصور آنها این بود که صرفاً با نمایش قدرت نظامی، ایران دستهای خود را بالا خواهد برد و تسلیم خواهد شد.
پس از پاسخهای نظامی ایران بهدنبال واسطه رفتند
سردار محبی خاطرنشان کرد: هنگامی که آمریکاییها با مقاومت مردم و پاسخهای شدید نظامی ایران مواجه شدند، هنوز ۲۵ روز نگذشته بود که بهدنبال واسطه برای صلح، تفاهم و گفتوگو رفتند.
وی تأکید کرد: با این حال، در دنیای جنگ هیچ احتمالی را نمیتوان بهطور کامل منتفی دانست.
سخنگوی سپاه در ادامه با اشاره به تداوم درگیریهای نظامی در تنگه هرمز گفت: در هر ۲۴ ساعت، درگیریهای نظامی در تنگه هرمز جریان دارد و نیروهای مسلح ما در این مدت اقدام به مقابله با برخی شناورها کردهاند.
وی افزود: در مدت اخیر، کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتهاند، مورد هدف قرار گرفتهاند و از عبور برخی شناورهای کوچک نیز جلوگیری شده
است.
به گزارش فارس، سخنگوی سپاه با بیان اینکه آمریکا مدتی است به این اقدامات پاسخ نداده است، اظهار کرد: با وجود تداوم این اقدامات در تنگه هرمز، آمریکاییها مدتی است واکنشی نشان ندادهاند.