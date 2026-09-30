آی دزد!(گفت و شنود)

گفت: «شاهین المرر»‌، وزیر مشاور امارات، طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفته است «‌جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات است‌»!

گفتم: ده‌ها سند بین‌المللی و تاریخی نشان می‌دهد که این سه جزیره بخشی از خاک ایران بوده است. در این اسناد آمده است که سواحل امارات هم متعلق به ایران بوده

است.

گفت: امارات و چند کشور عربی دیگر عمری کمتر از ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال دارند و اکثر آنها تحت حاکمیت ایران بوده‌اند. حالا با دیکته آمریکا حرف‌های گنده‌تر از دهانشان می‌زنند!

گفتم: یارو در محفل شاعران یکی از شعرهای حافظ را خواند و ادعا کرد که خودش سروده است! حاضران با مسخره کردن او گفتند؛ این شعر که مال حافظ است. یارو مثل همین وزیر اماراتی به جای این‌که از خجالت آب شود، ادعا کرد که حافظ این شعر را از او دزدیده است(!) گفتند؛ احمق جان وقتی حافظ این شعر را می‌سرود، تو اصلاً به دنیا نیامده بودی! یارو گفت؛ خب اگر بودم که نمی‌گذاشتم حافظ شعر مرا

بدزدد!