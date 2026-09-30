* یقین داریم ملت مؤمن ایران که از کوران نبردهای سهمگین پیشین سربلند و پولادین بیرون آمده، در دفاع مقدسِ جاری نیز با اتکا به نصرت لایزال ‌الهی، حفظ وحدت کلمه، پایداری در میدان و حفظ هوشیاری در جنگ شناختی دشمن، این مرحله حساس را نیز با عزّت پشت‌ سر خواهند گذاشت و به جهانیان اثبات خواهند کرد که پیروزی، سرنوشت حتمی صابران و مجاهدان فی‌سبیل‌الله است.

رهسپار

*در ایام دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله قرار داریم و بر روح ملکوتی این رهبر عربی جهان اسلام، سلام و درود می‌فرستیم و لعن، عذاب و سرنگونی دشمنانش که دشمنان بشریت هستند را از خداوند خواستاریم. یقین داریم که سربازان جان بر کف این عزیز سفر کرده در حزب‌الله لبنان درس‌های فراموش نشدنی چون دهه 60 و جنگ 33 روزه بر صهیونی‌ها خواهند داد.

رودبارانی

* سیدحسن نصرالله یک شخص نبوده و نیست، او یک راه و یک مکتب است و نشان داد می‌توان از یک انسان، یک مکتب، از یک مکتب، یک سازمان و از یک سازمان، یک قدرت ماندگار ساخت. درود و سلام خدا، ملائکه، انبیاء و مؤمنان بر او باد.

دیلمی

*برادران و خواهران مجاهد یمنی! کسانی که در مراسم بریدن کیک سالگرد تأسیس دولت سعودی شرکت کردند، نماینده ملت ایران نیستند. ما این اقدام زشت را به شدت محکوم می‌کنیم.

مفاخری

*شیطان بزرگ و رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونی تصور می‌کردند در جنگ سوم با حذف فیزیکی امام شهید و فرماندهان میدان، شیرازه نظام از هم گسیخته و اراده ملی دچار لغزش خواهد شد؛ اما تاریخ پرافتخار این مرز و بوم همواره شهادت داده است که درخت تناور انقلاب اسلامی با خون پاک‌ترین فرزندان و رهبرانش آبیاری شده و تنومندتر گشته و می‌رود تا ان‌شاءالله بساط این فاسدین احمق را براندازد.

زارعی‌پور

*210 شب از حضور و حماسه مردم در خیابان‌های شهرهای کشور می‌گذرد. اهمیت این حضور در درجه نخست به یک واقعیت بازمی‌گردد که قدرت ملی فقط در تجهیزات نظامی و توان دفاعی خلاصه نمی‌شود. در واقع سرمایه اجتماعی و میزان همراهی جامعه با کشور در شرایط بحران نیز بخشی از قدرت یک دولت و حاکمیت محسوب می‌شود.

گوهری

*همکاری‌های خارجی می‌توانند بخشی از معادلات امنیتی کشورها را تشکیل دهند. اما در لحظه بحران، آنچه امکان واکنش و مدیریت تهدید را فراهم می‌کند، ظرفیت واقعی موجود در داخل کشور است. در این میان، نیروی انسانی متخصص، فناوری بومی، ساختارهای دفاعی و مهم‌تر از همه اراده ملی، اجزای به‌هم‌پیوسته یک منظومه بازدارنده هستند.

چگینی

*در جنگ‌های اخیر در منطقه، بر همگان مسجل شد که کشورهای مختلف نمی‌توانند امنیت خود را برای همیشه به اراده قدرت‌های بزرگ گره بزنند. از سوی دیگر ایستادگی و مقاومت ایران در برابر دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا نیز نشان داد آنچه برای یک کشور پایدارتر می‌ماند، ظرفیت‌هایی است که خود آن کشور ساخته و توان حفظ و توسعه آن را دارد.

نظام‌آبادی

*ژنرال فابین ماندون، رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه، با تشریح جزئیات نقش پاریس در جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، گفته که فرانسه از آمادگی حمله آمریکا و رژیم صهیونی به ایران مطلع بود، اما پاسخ ایران و توانمندی‌های این کشور نباید دست‌کم گرفته می‌شد.

نیسی

*بسته شدن کامل باب‌المندب که ۱۲ درصد از تجارت جهانی و حدود

۳۰ درصد از تردد کانتینرهای جهان از آن می‌گذرد و همچنین اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز، رژیم صهیونی را گرفتار دو لبه یک انبر محاصره کرده است و با فشردن آن باید این رژیم منحوس را له و نابود کرد.

دانش‌مقدم

*ملت مؤمن و رشید ایران اسلامی در طول حیات مبارک 47 ساله خود، سرافرازانه از دل سه آزمون بزرگ دفاعی و جنگ تحمیلی استکبار جهانی یک‌تنه با توکل به خداوند متعال و امدادهای غیبی ایستاده و دشمنان را مبهوت نموده است.

گل‌آذین

*دفتر بازرسی وزارت‌ جنگ آمریکا برای نخستین‌بار فاش کرد هزینه‌های جنگ این کشور علیه ایران در شش‌ماه گذشته به بیش از ۳۳ میلیارد دلار رسیده است. عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب این گزارش را اعتراف اولیه آمریکا به شکست و رویکردی عملی برای کاهش ضررها و اعمال محدودیت بر بی‌احتیاطی دونالد ترامپ دانسته و تأکید کرده جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت عرصه را بر آمریکا تنگ کرده‌اند.

چراغی

*شکست آمریکا از ایران آن هم در دو جنگ، به واقع شکست استراتژی آمریکا در خاورمیانه را آشکار کرد و نشان داد حضور نظامی آمریکا دیگر امنیت و ثبات به‌همراه ندارد و زمان پایان دادن به این حضور فرا رسیده است. جای بسی خوشحالی دارد که افتخار اخراج نیروهای آمریکایی و انهدام پایگاه‌های آن‌ها در این منطقه، به ایران و متحدانش در محور مقاومت می‌رسد.

استکی

*امروز علاوه‌بر جنگ نظامی، با جنگ نرم و جنگ ادراکی مواجه هستیم و میدان اصلی جنگ نرم، ذهن و ادراک انسان‌هاست. به‌ همین دلیل پیروزی در میدان نظامی باید با پیروزی در میدان روایت تکمیل شود. اگر نتوانیم پیروزی در جنگ نظامی را با استفاده از هنر روایت کنیم، دشمن تلاش خواهد کرد همان اتفاق را به نفع خود تفسیر کند.

فرامرزی

*ترامپ فکر کرد با محاصره دریایی، گویی ایران را در تنگنای کامل قرار داده است. در حالی که واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. مشاهده کردیم تهران دامنه تنش را به دریای سرخ کشاند. و نیروهای انصارالله ساحل دریای سرخ را در اختیار گرفتند و همچنین با هدف قرار گرفتن خط لوله شرق به غرب عربستان، قیمت نفت تا ۱۱۰ دلار افزایش یافت.

جوانخواه

*اگر ترامپ مدعی کنترل تنگۀ هرمز است، پس چرا یکی از ناوهای خود را به این محدوده نزدیک نمی‌کند تا ادعایش ثابت بشود؟

جندقی

*اگر جزو کسانی هستیم که به هر دلیل موجه و غیر‌موجه این شش‌ماه گذشته کمتر به میدان و خیابان آمدیم بدانیم که چند ماه آینده شرایط حساس و سرنوشت‌سازی است. موضوع را جدی بگیریم و حضور فعال داشته باشیم.

رئوفی

*در یکی از اسناد به‌دست‌آمده از آمریکا، یکی از مقامات ارشد این کشور در تعریف تروریسم گفته هرکسی و هر سازمانی و یا نظام سیاسی که سرمایه‌داری لیبرال را نپذیرد، تروریست است. خواه اقدامی بر علیه نظام سرمایه‌داری بکند و خواه نکند.

بخشنده

*یکی از مهم‌ترین درس‌های جنگ علیه ایران این است که فناوری‌های ارزان، به‌ویژه پهپادها و موشک‌های کم‌هزینه، در حال تبدیل شدن به یک «برابرکننده بزرگ» در میدان نبرد هستند و می‌توانند مزیت سنتی تسلیحات بسیار گران‌قیمت غربی را کاهش دهند و سامانه‌هایی مانند پاتریوت و تاد باوجود سیستم پیشرفته‌، به‌دلیل هزینه بالا و دشواری جایگزینی، می‌توانند به نقطه‌ضعف تبدیل شوند.

ورشوساز

*یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحولات اخیر، یعنی حمله آمریکا به ایران، تردید درباره آینده حضور نظامی آمریکا در خلیج‌فارس است. گزارش ان‌پی‌آر از کاهش شدید شمار نیروهای آمریکایی در بحرین و تخلیه خانواده‌های نظامیان حکایت دارد.

فیضی

*پیوند معنوی ملّت‌مان با ولایت فقیه، لنگرگاه با ثباتی است که اجازه نداده امواج سهمگین حوادث و توطئه‌های استکباری، مسیر حرکت کاروان انقلاب را دچار انحراف یا سردرگمی سازد و تا زمانی که براین خط ‌استوار حرکت شود، هیچ دشمنی را یارای مقاومت در برابر ملّت ایران نخواهد بود.

کمالی

*خبر خوش این که اعلام گردید در آستانه پاییز، ۱۲۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق خورشیدی با بهره‌برداری از پنج نیروگاه گروه انرژی پاسارگاد در استان‌های تهران و همدان به ظرفیت برق کشور اضافه شد.

دلجو