ازدواج در باشگاه گلف ترامپ

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

چند ماه بعد، یک سفر مخفیانه به برج ترامپ برای خواستگاری ایوانکا انجام دادم و گفتم یک نامزدی غافلگیرکننده را برنامه‌ریزی کرده بودم. بعداً متوجه شدم بلافاصله پس از خروج من، ترامپ تلفن داخلی را برداشت و به ایوانکا هشدار داد باید منتظر یک پیشنهاد قریب‌الوقوع باشد. آن شب او را به دیدن ویکد1 در برادوی2 بردم. از برادرم جاش3 خواسته بودم درست قبل از اینکه به خانه برگردیم، گل‌های رز را در آپارتمانم پخش کند و شمع روشن کند. اما نمایش دیر شروع شد و طولانی شد، که به ندرت اتفاق می‌افتد. حلقه نامزدی تمام مدت در جیبم بود و نگران بودم که تکه‌های آب شده شمع همه جا را بگیرد. در راهروی بیرون در آپارتمانم، حلقه را با عصبانیت بیرون کشیدم و از ایوانکا خواستگاری کردم. خوشبختانه، او گفت بله. ما در باشگاه گلف ملی ترامپ در بدمینستر4، نیوجرسی ازدواج کردیم. یک آغاز باشکوه و آرام با درختان سرسبز و تپه‌های پست و بلند، یک ساعت از منهتن و یکی از مکان‌هایی بود که هنوز بکر باقی مانده است. ترامپ هر هفته منتهی به مراسم عروسی برای بررسی ساخت خیمه‌ها، خارج می‌شد. او به سنت‌های یهودی ما احترام می‌گذاشت، و قبل از اینکه همراه ایوانکا در راهرو قدم بزند، یک یارمولکه5 خواست تا بپوشد. ما خوشحال بودیم که روز ازدواج‌مان را با دوستان زیادی به اشتراک گذاشتیم، اما توصیه یک نفر را فراموش نکردم: هرگز دست همسرت را در روز عروسی رها نکن.

من برای ماه عسل‌مان یک سیاحت اکتشافی در آفریقا برنامه‌ریزی کرده بودم، اما وقتی به آمستردام رسیدیم، هوای بد پرواز غیرمستقیم ما را تا روز بعد به تأخیر انداخت. خطوط هوایی چمدان‌های ما را آزاد نمی‌کرد، بنابراین در یک فروشگاه هدیه در فرودگاه توقف کردیم، ارزان‌ترین کت‌ها، روسری‌ها و کلاه‌هایی را که می‌توانستیم پیدا کنیم، خریدیم و با هم به گشت و گذار در شهر رفتیم.

من تقلا کردم و اتاقی را در هتل دایلن6 رزرو کردم و سرانجام پس از چندین ساعت دویدن زیر برف در شهر به آنجا رسیدیم. سر تا پا خیس شده بودیم و لباس تعویضی نداشتیم. برخی از عروس‌ها وقتی ماه‌عسل رؤیایی‌شان را از برنامه خارج می‌کردند دچار بحران می‌شدند، اما ایوانکا لبخندی زد و بداهه کاری کرد. حوله و دمپایی هتل را پوشیدیم و برای شام در رستوران ستاره میشلین7 هتل رفتیم. این یک انفجار و شروع عالی برای ازدواج ما بود- اولین ماجرا از بسیاری از ماجراهای غیرمنتظره.

در سال‌های اولیه ازدواج، هم من و هم ایوانکا مشغول توسعه شرکت‌هایمان و ایجاد روابط با اعضای جامعه نیویورک بودیم، اما اغلب ترجیح می‌دادیم فقط دو نفری شام بخوریم. ما به نوبت برای گشتن در شهر برای شب‌های ملاقات برنامه‌ریزی می‌کردیم.

در بروکلین بولدرز8 به صخره‌نوردی می‌رفتیم، در بندرگاه خیابان جنوبی می‌چرخیدیم، در یک رستوران محلی درس آشپزی می‌خواندیم، یا در یک بار جدید در محله‌ای شیک، شافل‌برد9 بازی می‌کردیم. به زودی، اولین فرزند ما، آرابلا، به دنیا آمد و شادی بیشتری به زندگی ما اضافه کرد. ساعت‌ها در اتاقش می‌نشستم و در حالی که با لپ‌تاپ کار می‌کردم خوابش را تماشا می‌کردم. جوزف دو سال بعد به دنبال آرابلا به دنیا آمد. ما سعی کردیم هر دوی آنها را تا حد امکان با یک تربیت عادی بزرگ کنیم، ارزش‌های خوب را به آنها بیاموزیم، زمان ارزشمندی را با آنها سپری کنیم، و سنت‌های یهودی را با هم برپا کنیم. زندگی کامل بود. ما نمی‌دانستیم که دنیای ما در شرف وارونه شدن است.

پاورقی‌ها:

1. Wicked یک موزیکال با موسیقی و شعر استفن شوارتز و کتابی از وینی هولزمن است

2. Broadway

3. Josh

4. Trump National Golf Club in Bedminster

5. کیپا که یارمولکه نیز نامیده می‌شود، کلاهی بدون لبه است که معمولاً از پارچه ساخته می‌شود و به‌طور سنتی مردان یهودی برای پوشاندن سر از آن استفاده می‌کردند.

6. Dylan Hotel

7. Michelin

8. Brooklyn Boulders

9. نوعی بازی: دیسک‌های بزرگ را با دسته در سطح صاف به سوی هدف می‌لغزانند