گوگل با به‌روزرسانی تصاویر ماهواره‌ای خود از غزه، پس از مدت‌ها، ویرانی بی‌سابقه در این منطقه را به تصویر کشیده و ابعاد گسترده نسل‌کُشی در این باریکه را نشان می‌دهد؛ حالا روزنامه اسکاتلندی به منکران نسل‌کشی در غزه توصیه کرده تا این تصاویر را ببینند.

گوگل با به‌روزرسانی تصاویر ماهواره‌ای خود از نوار غزه، ابعاد ویرانی بی‌سابقه‌ای را آشکار کرده که نتیجه مستقیم جنگ نسل‌کشی رژیم آپارتاید اسرائیل در این باریکه محاصره‌شده است. این تصاویر تکان‌دهنده نشان می‌دهند که بخش‌های وسیعی از منطقه‌ای به وسعت ۱۴۱ مایل مربع که یکی از پرتراکم‌ترین نقاط جهان محسوب می‌شود، به تلی از آوار تبدیل شده و خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های حیاتی به‌طور عمده آسیب دیده یا کاملاً تخریب شده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۸۲ درصد از تمامی سازه‌ها و بیش از ۹۰ درصد واحدهای مسکونی آسیب دیده‌اند، ۹۰ درصد بیمارستان‌ها نابود یا غیرقابل استفاده شده‌اند و نزدیک به تمام جمعیت غزه همچنان بی‌خانمان‌اند؛ در حالی که بنیامین نتانیاهو با ممانعت از ورود خبرنگاران خارجی، بازرسان مستقل و گروه‌های حقوق بشری، تلاش می‌کند واقعیت این جنایات را پنهان نگه دارد.

کارشناسان و گزارش‌های میدانی تأکید می‌کنند که بمباران‌های رژیم اسرائیل حدود ۶۰ میلیون تن آوار در سراسر غزه بر جای گذاشته که پاکسازی آن ممکن است ده‌ها سال طول بکشد و تنها در صورت تخصیص منابع کافی طی هفت سال امکان‌پذیر است. در حال حاضر تنها ۱.۵ درصد از زمین‌های قابل کشت در دسترس فلسطینیان قرار دارد و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی ۹۴ درصد کاهش یافته است. صلیب سرخ اعلام کرده که در سراسر نوار غزه تنها یک دستگاه بیل مکانیکی کاملاً فعال برای کمک به بیرون کشیدن اجساد وجود دارد و تیم پزشکی قانونی غزه نیز از وجود صدها جسد شناسایی‌نشده به دلیل نبود آزمایش‌های دی‌ان‌ای خبر داده است. تصاویر ماهواره‌ای همچنین حاکی از آن است که رژیم اسرائیل در چندین نقطه در حال فشرده‌سازی و جابه‌جایی آوارهایی است که احتمالاً حاوی بقایای انسانی و شواهد جنایات جنگی‌اند؛ اقدامی که گزارشگر ویژه سازمان ملل، فرانچسکا آلبانیز، آن را هشدارآمیز دانسته و تأکید کرده نباید به نابودی مدارک جنایات بین‌المللی یا جلوگیری از شناسایی قربانیان منجر شود.

در حالی که رژیم آپارتاید اسرائیل همچنان ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی را انکار می‌کند و هر شواهدی را «یهودستیزانه» می‌خواند، روزنامه اسکاتلندی «نشنال» با انتشار این تصاویر ماهواره‌ای به‌روزشده، صراحتاً به منکران نسل‌کشی توصیه کرده که چشمان خود را باز کنند و این ویرانی‌ها را ببینند. جنگ نسل‌کشی اسرائیل تاکنون جان بیش از ۷۴ هزار نفر را گرفته و بیش از ۱۷۵ هزار نفر را مجروح کرده است؛ واقعیتی که تصاویر گوگل اکنون برای همگان قابل مشاهده ساخته و دیگر جایی برای انکار باقی نگذاشته است.