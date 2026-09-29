اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در منطقهای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه (7 مهرماه) در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در آغاز، یاد و نام شهدای گرانقدر، فرماندهان و رزمندگان حماسهساز هشت سال دفاع مقدس، نبردهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و بهویژه شهدای عزیز مدافع امنیت را گرامی میدارم.
وی ادامه داد: در هفتهای قرار داریم که سرشار از نمادهای ایثار، مقاومت و خدمت است؛ از سالروز عملیات غرورآفرین ثامنالائمه و شکست حصر آبادان، تا روز تجلیل از سربازان جان برکف وطن و خداقوت به آتشنشانان فداکاری که همواره در خط مقدم صیانت از جان و مال مردم ایستادهاند.
رئیسمجلس ادامه داد: در دومین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله هستیم. او نه فقط یک فرمانده نظامی یا فقیه دینی، بلکه یک استراتژیست بود که موازنه قدرت در منطقه را به نفع مستضعفان عالم و نهضت امام خمینی(ره) تغییر داد. او حزبالله را از یک گروه چریکی به یک نیروی بازدارنده تبدیل کرد که معادلات امنیتی منطقه را بازتعریف نمود.
قالیباف گفت: امروز، ساختار مقاومت، با همان انضباط و نگاه راهبردی، تحت هدایت جناب شیخ نعیم قاسم، مسیر خود را سرزنده و با قدرت ادامه میدهد.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با حذف فرماندهان، میتواند مقاومت را در لبنان متوقف کند، اما تجربه و نیز تحولات دو سال گذشته نشان داد که مقاومت، متکی به فرد نیست، بلکه یک ساختار شکل گرفته است که دشمن را در هر سناریویی به بنبست کشانده و مستاصل کرده است. دشمنان و همه مردم دنیا دیدند که خون پاک فرماندهان شهید مقاومت، این جریان را زندهتر و قدرتمندتر نموده است.
رئیسمجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روزها همچنین مصادف است با سالروز شکستن حصر آبادان. اگر حصر آبادان، آنگونه که امام کبیر انقلاب(ره)فرمان داده بودند، شکسته شد، نتیجه طراحی دقیق نقشه عملیاتی و اجرای شجاعانه آن با مجاهدت و از خودگذشتگی فرماندهان و رزمندگان در عملیات ثامن الائمه(علیهالسلام) بود.
وی ادامه داد: همینجا به نسل جوان ایران یادآور شوم که تلاشهای امروز آمریکا برای تحمیل محاصره دریایی، بستن کریدورهای هوائی و اعمال فشار حداکثری بر شریانهای تجاری کشور نیز با برنامهریزی و مدیریت جدی در حوزههای اقتصادی و پاسخهای نظامی مشابه سال ۶۰ شکست خواهد خورد.
قالیباف افزود: ملتی را که چنین سابقه درخشان و ریشهداری در تاریخ خود دارد، هرگز نباید از حصر و تهدید ترساند. اگر دستگاه محاسباتی دشمن آمریکایی این حقیقت بنیادین را درک نکند، کماکان در چرخه دریافت سیلیهای سنگین از سوی ملت ایران گرفتار خواهد ماند.
رئیسمجلس ادامه داد: البته مواضع سبکسرانه رئیسجمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدنساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر ندادهاند و در برابر چنین جسارتهایی، پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: «بچرخ تا بچرخیم.»!
وی ادامه داد: رئیسجمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظیهایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتیها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعاهای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکاییها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقهای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
قالیباف افزود: همینجا لازم میدانم از مواضع صریح و عزتمندانه جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی کنم.
وی ادامه داد: ایشان از جایگاه نماینده ملت مسلمان ایران، صدای تمدنی کهن و ملتی انقلابی و سربلند بود که در برابر تهدید و سلطهجویی سر فرود نمیآورد. ملت ایران جنگطلب نیست، اما در دفاع از امنیت، عزت و حقوق خود نیز تردید نخواهد کرد؛ و هیچ تهدیدی این ملت را به عقبنشینی وادار نمیکند و جنایتکاران جنگی و ترویجکنندگان ادبیات نسلکشی، فرجامی جز نابودی و رسوایی ابدی ندارند.
وی در ادامه، گفت: اما پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، صورتبندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی بود. واقعیت میدانی امروز این است که جمهوری اسلامی از دل جنگ اول، ساختار بازدارندگی خود را پیریزی کرد و در مواجهه با دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که موازنه تهدید تغییر کرده و دوران ارعاب و تحمیل به پایان رسیده است.
رئیس مجلس تصریح کرد: ملت ایران نشان داده که در بزنگاهها پای امنیت ملی میایستد. پیام رهبر فرزانه انقلاب همچنین یک خط عملیاتی روشن پیش روی ما مسئولان گذاشت، پشتوانه اقتدار میدانی در بیرون، رضایت و امنیت معیشتی مردم در درون است؛ نمیشود در میدان موازنه قدرت بسازیم اما در حل مسائل سفره و اقتصاد مردم تعلل کنیم.
قالیباف بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس و نیز دولتمردان همه مکلفیم که این جهتگیری را به تصمیمات کارآمد و ملموس تبدیل کنیم تا انتظارات به حق مردم بزرگ و رهبری عالیقدر انقلاب برآورده شود.
قالیباف افزود: در چنین شرایطی، کمترین و بدیهیترین وظیفه ما مسئولان، حفاظت تمامعیار و بیقیدوشرط از معیشت مردم است. ما در احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف بودجهای، سازوکارهای روشن حمایتی را ریلگذاری کردهایم.
وی تصریح کرد: امروز، ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان و فراتر از آن، اصلاح ساختار و تقویت منابع کالابرگ الکترونیک و افزایش اعتبار آن، یک اولویت فوری است تا خانوادهها برای تأمین سبد خوراک و اقلام اساسی خود، در کوتاهترین زمان به آرامش خاطر ملموس و عینی برسند.
درصورت مدیریت جهادی قوه مجریه میتوان تبعات محاصره را جبران کرد
همچنین محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، روز سهشنبه(7 مهرماه) طی نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سؤال مهر درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی کشور با توجه به محاصره و فشار اقتصادی دشمن، اظهار کرد: با مدیریت خوب میتوان قسمت اعظمی از کالاهای اساسی را در داخل کشور تولید و تأمین کرد.
وی افزود: ظرفیت بنادر شمالی نیز خوب است، هرچند ظرفیت بنادر جنوبی بسیار قوی و
قابل توجه است، اما در بنادر شمالی نیز بهراحتی میتوان نیازها در بحث پهلوگیری و تخلیه کشتیها را تأمین کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازدیدی از بنادر شمالی داشتیم و گزارشی به دولت ارائه کردیم که اگر ظرفیتها پای کار بیاید و رایزنی اقتصادی انجام شود، میتوان موضوع محاصره را جبران کرد، منوط به اینکه حوزه اجرا پای کار بیاید و سازوکارها و زیرساختهای لازم از طریق حملونقل ریلی و جادهای تعریف شود.
عسکری گفت: میتوانیم از اوراسیا و کشورهای هممرز در دریای خزر، کالا وارد کنیم و از قالب تهاتر و ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: لازم است با فضای مدیریت جهادی کار را جلو ببریم و ظرفیت و قابلیت خوبی داریم. همچنین برخی از کشورهای همسایه از طریق حوزه حملونقل مرزی و جادهای، قابل تبادل کالا هستند. عسکری یکی از بستههای مهم مورد پیگیری مجلس را طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: این طرح در ۱۲ ماده تدوین شده و دانشگاهیان، نخبگان، کشاورزان پیشرو و بهرهبرداران پس از مطالعه آن، بر کارآمدی این طرح تأکید کردهاند.
وی افزود: این طرح میتواند در شرایط بحرانی کمککننده باشد و به همین دلیل، دستگاههای متولی باید زمینه اجرای کامل آن را فراهم کنند. این طرح با ابلاغ رئیس مجلس به دولت، لازمالاجرا شده و دولت موظف است ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد. مجلس نیز اجرای آن را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: تابآوری بخش کشاورزی در زمان جنگ، طرح آبخیزداری و جلوگیری از خرد شدن اراضی از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد و مجموعه این اقدامات در راستای تقویت امنیت غذایی کشور دنبال میشود.
لایحه بازسازی خسارتهای جنگ به مجلس ارائه شود
همچنین علی نیکزاد، نایبرئیسمجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه (۷ مهرماه) هم در جمعبندی گزارش کمیسیونهای اقتصادی، حمایت از تولید و صنایع و معادن مجلس که با حضور وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: طبق آماری که در این نشست اعلام شد، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در جنگ آسیب دیده است و ستاد ملی بازسازی نیز وارد موضوع شده است.
وی اضافه کرد: قبل از جنگ، آقای رئیسجمهور اعتبار ۷۰۰ همتی برای حمایت از بخش صنعت در نظر گرفته بودند که تاکنون محقق نشده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مصوبهای دادند که مورد انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی است.
نایبرئیسمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد و دارایی مساعدتهایی برای شهرکهای صنعتی به صورت غیرنقدی انجام دادند و منابع مدیریت بحران نیز در اختیار دولت است و کمکی شده است.
نایبرئیس مجلس با اشاره به تکالیف قانونی مجلس، افزود: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در
۷ خرداد ۱۴۰۵ فرمودند که اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارت جنگ تحمیلی دوم و سوم، رونق تولید و موارد مربوط به آن در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر راغب هستیم لایحهای از سوی دولت با همکاری و همراهی سه کمیسیون برای موضوع بازسازی ارائه شود و حتماً در مجلس با اولویت آن را پیش میبریم.
به گزارش مهر، نایبرئیسمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳ هزار و ۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی در جریان جنگ آسیب دیده است،از دولت خواست با همکاری وزارتخانههای مربوطه، یک لایحه حداکثر ظرف دو هفته برای حمایت از واحدهای آسیب دیده به مجلس ارائه دهد.