آزار و اذیت آنلاین چالش بزرگ زنان
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد ترجیح و احساس امنیت زنان در آلمان تحت تأثیر آزار آنلاین قرار گرفته و ۷۶ درصد از زنان جوان به دلیل ترس از خشونت دیجیتال دست به خودسانسوری میزنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، نتایج یک نظرسنجی که بهتازگی منتشرشده، نشان میدهد که بیش از دوسوم زنان در آلمان به دلیل ترس از خشونت دیجیتال، رفتار خود را در فضای آنلاین محدود میکنند. حدود ۶۷ درصد از زنان ۱۸ تا ۷۴سالهای که به سفارش شورای ملی سازمانهای زنان آلمان مورد پرسش قرار گرفتند، اظهار کردند که بهدلیل نگرانی از سوءاستفاده احتمالی از تصاویرشان، عکسهای کمتری در فضای آنلاین به اشتراک میگذارند یا بهخاطر ترس از تجربه آزار و اذیت، از انجام برخی فعالیتهای آنلاین خودداری میکنند. این رقم در میان زنان ۱۸ تا ۳۹ سال حتی بالاتر و معادل ۷۶ درصد بود. از هر ۱۰ زن مورد بررسی، سه نفر گفتند که شخصاً افرادی را میشناسند که تصاویر واقعی یا جعلی آنها بدون رضایتشان به اشتراک گذاشته شده است. حدود دوسوم زنان در آلمان گفتند که احساس میکنند باید در فضای آنلاین محتاطتر از مردان باشند، در حالی که ۵۶ درصد گفتند که خود را بخشی از گروهی میدانند که بهویژه در معرض خطر خشونت آنلاین هستند. براساس این نظرسنجی، زنانی که قبلاً در فضای مجازی متحمل خشونت یا خشونت جنسی شدهاند، احتمالاً رفتار آنلاین خود را تغییر میدهند. ۷۳ درصد از این افراد رفتار خود را در فضای آنلاین تغییر دادهاند؛ این در حالی است که این میزان برای افرادی که خشونت آنلاین را تجربه نکردهاند، ۵۷ درصد است. نتایج نظرسنجی یادشده نشان میدهد که یک نفر از هر پنج زن ۱۸ و ۳۹ساله گزارش کردند که با تصاویر دیپفیک (جعلی ساختهشده با هوش مصنوعی) از خود مواجه شدهاند. حدود ۸۶ درصد از پاسخدهندگان موافق بودند که سکوهای آنلاین باید اقدامهای بیشتری برای محافظت از زنان در برابر آزار و اذیت و خشونت جنسی آنلاین انجام دهند. شورای ملی سازمانهای زنان آلمان تأکید کرد که نهتنها خشونت آنلاین، بلکه ترس از هدف قرار گرفتن باعث میشود زنان فعالیتهای آنلاین خود را محدود کنند.