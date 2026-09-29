اخبار کوتاه از فوتبال
احتمال اهدای جام قهرمانی لیگ نیمهتمام
به شهدای میناب
سخنگوی فدراسیون فوتبال از احتمال اهدای جام قهرمانی لیگ بیستوپنجم به شهدای میناب خبر داد.
در شرایطی که عوامل باشگاه استقلال هنوز پیگیر دریافت جام قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر فوتبال هستند، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت که طرحی مبنی بر اهدای این جام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب به فدراسیون ارائه شده است. مطابق گفته امیرمهدی علوی، قرار است فدراسیوننشینان بهزودی در اینباره تصمیم بگیرند.
آخرین وضعیت مذاکره قطبی با فدراسیون فوتبال
مدیر برنامه افشین قطبی آخرین وضعیت مذاکره این مربی با فدراسیون فوتبال را تشریح کرد.
مهدی حاجیباقری مدیر برنامه افشین قطبی درباره آخرین وضعیت مذاکره قطبی با فدراسیون فوتبال برای حضور در تیم فوتبال امید گفت: فعلاً در حال مذاکره با فدراسیون هستیم. شروطی وجود دارد که در حال گفتوگو بر سر آن هستیم و در صورت توافق بهزودی این انتقال نهایی خواهد شد. وی درباره اینکه قطبی قرار است در نهایت با چه سمتی در تیم فوتبال امید حضور داشته باشد، گفت: طبق مذاکراتی که انجام شده افشین قطبی قرار است بهعنوان مدیر فنی تیمهای پایه و سرمربی تیم امید فعالیت کند. «مذاکرات بر سر چه موضوعاتی است و آیا اختلافی وجود دارد»؟ مدیر برنامه قطبی در پاسخ به این سؤال گفت: اختلافی وجود ندارد ولی باید بر سر برخی چیزها توافق شود. هم فدراسیون فوتبال و هم افشین قطبی شرایطی را مدنظر دارند که باید بر سر آنها مذاکره شود. در صورت توافق بهزودی همهچیز نهایی خواهد شد.
این در حالی است که نشست اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، دیروز بهصورت آنلاین برای انتخاب جانشین حسین عبدی سرمربی سابق تیم ملی امید برگزار شد که در نهایت ۳ گزینه نهایی مربیگری برای این رده انتخاب شد. افشین قطبی، رسول خطیبی و پیروز قربانی، ۳ گزینه نهایی مربیگری تیم امید انتخاب شدند که مقرر شد در جلسه بعدی در اینباره تصمیمگیری شود.
ساکت مدیر جدید کمیته مجوز حرفهای
مسئولان فدراسیون فوتبال پس از بررسی گزینههای مختلف، محمدرضا ساکت را مدیر کمیته مجوز حرفهای انتخاب کردند.
مصطفی زارعی که پیش از این مسئولیت مدیریت کمیته مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت، مدتی پیش از سمت خود کنارهگیری کرد تا فدراسیون فوتبال روند انتخاب مدیر جدید این کمیته را آغاز کند. فدراسیون فوتبال پس از بررسی گزینههای مختلف، محمدرضا ساکت عضو هیئترئیسه سابق فدراسیون فوتبال را به عنوان مدیر کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال معرفی کرد.