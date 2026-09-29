آخرین وضعیت هواپیمای ایرانی توقیفشده در ترکیه
براساس اطلاعیه شرکت کاسپین، هواپیمای بوئینگ این هواپیمایی که در استانبول با محدودیت مواجه شده، دیروز از توقیف خارج شده و به کشور بازمیگردد.
به گزارش کیهان، ترکیه اگرچه همسایه ایران است، اما مدتها است به لطفهای ایران پشت پا زده و همسو با دشمنان ایران، در حال کارشکنی علیه کشورمان است. لغو مجوز شعب بانک ملت، اعمال محدودیت در پرداخت پول گاز و ماجرای اخیر درباره توقیف یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی، زنگ خطری است که لزوم پاسخ اقتصادی ایران به رفتارهای اخیر ترکیه را برجسته میکند.
البته شرکت مالک هواپیما اخیرا اطلاعیهای صادر کرده و توضیحاتی درباره گشایشهای صورتگرفته در این قضیه بیان کرده، اما این توضیحات چیزی از ضرورت برخورد با رفتارهای خصمانه ترکیه نمیکاهد، چرا که زمان و نحوه برخورد صورتگرفته در اوج عملیات روانی آمریکا علیه اقتصاد ایران، نمیتواند اتفاقی باشد.
هواپیمایی کاسپین در اطلاعیهای درباره محدودیت ایجادشده برای یکی از هواپیماهای بوئینگ این شرکت در استانبول اعلام کرد که روز دوشنبه، ششم مهرماه ۱۴۰۵ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶)، در جریان برنامه عملیاتی پرواز استانبول - تهران، به دنبال بروز یک موضوع اداری در کشور ترکیه، بهرهبرداری عملیاتی از یک فروند از هواپیماهای بوئینگ هواپیمایی کاسپین بهطور موقت با محدودیت مواجه شد. به گزارش ایسنا، شرکت هواپیمایی کاسپین علت توقیف هواپیمای خود در ترکیه را انباشت بدهی این شرکت به یکی از شرکتهای خدمات هوانوردی در ترکیه عنوان کرد.
هواپیمایی کاسپین تأکید کرده است که این محدودیت در پی یک موضوع اداری در ترکیه ایجاد شده و در حال حاضر بهرهبرداری عملیاتی از هواپیمای مذکور با محدودیت موقت مواجه است.
بلافاصله، فرآیند پیگیری و هماهنگیها از سوی شرکت هواپیمایی کاسپین آغاز و با مشارکت واحدهای ذیربط، اقدامات حقوقی و اداری لازم در دستور کار قرار گرفت. مذاکرات و تعاملات مستمر با مراجع ذیصلاح و طرفهای مرتبط در ترکیه نیز با هدف تسریع در فرآیند رفع محدودیت و بازگشت هواپیما به چرخه عملیاتی در حال انجام است.