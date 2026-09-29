جهش گازی ایران در مرزیترین نقطه پارس جنوبی
با تکمیل چاه دوازدهم موقعیت B و جهش ساخت سکوی A، تولید گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی در آستانه رسیدن به سقف یک میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان مرزیترین و راهبردیترین بلوک گازی ایران در خلیج فارس، این روزها وارد مرحلهای سرنوشتساز و تاریخی شده است. طرحی که سالها به دلیل بدعهدی و خروج پیاپی شرکتهای بینالمللی نظیر توتال فرانسه و سیانپیسی چین معطل مانده بود، اکنون با اتکا به تخصص مهندسان داخلی نه تنها به بار نشسته، بلکه رکوردهای قابل توجهی را در سرعت اجرا و حجم تولید گاز طبیعی به ثبت رسانده است. تازهترین تحولات نشان میدهد با اتمام عملیات فنی روی آخرین چاه موقعیت دریایی B، ظرفیت استخراج گاز در این بخش آماده دستیابی به سقف اسمی یک میلیارد فوت مکعب در روز است؛ دستاوردی بنیادین که نقش پررنگی در کاهش ناترازی انرژی کشور در فصول سرد ایفا خواهد کرد.
عملیات اجرائی روی آخرین حلقه چاه موقعیت B فاز ۱۱ به مراحل پایانی خود رسیده است. کیوان طریقتی، سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با تشریح آخرین اقدامات فنی انجامشده در این بخش اعلام کرد که عملیات حفاری، تکمیل و مشبککاری چاه دوازدهم این فاز با موفقیت پایان یافته است.
پیشرفت عملیات فاز ۱۱ در حالی رقم خورد که این طرح پیچیده صنعتی با دشوارترین موانع فنی، تحریمهای بینالمللی تجهیزات و حتی تهدیدات امنیتی و شرایط پرتنش دریایی دستوپنجه نرم میکرد. به اذعان مسئولان پروژه، حتی در جریان تنشهای منطقهای و در مقاطعی که سایت پیمانکار سازنده عرشه موقعیت A هدف اصابت پرتابهها قرار گرفت، چرخ ساختوساز متوقف نماند و عوامل اجرائی با حفظ استانداردها و اصول ایمنی به کار خود ادامه دادند. این پایداری نشان داد که صنعت نفت و گاز کشور به سطحی از تابآوری و دانش فنی رسیده که توان مقابله با شدیدترین فشارهای بیرونی را داراست. گفتنی است پیش از این، احمد زراعتکار، معاون برنامهریزی وزیر نفت، از بازگشت حدود ۵۰ درصد ظرفیت آسیبدیده پارس جنوبی به مدار تولید خبر داده بود. پارس جنوبی حدود
۷۰ درصد گاز کشور را تأمین میکند و از مهمترین ارکان تأمین پایدار انرژی کشور، بهویژه در فصل سرد سال، به شمار میرود.