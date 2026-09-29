تولید ۱۴ بازی در حوزه مقاومت

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تولید ۱۴ بازی جدید در حوزه مقاومت خبر داد.

محمدصادق افراسیابی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این بازی‌ها بر اساس نخستین رویداد سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های حوزه مقاومت که سال گذشته به همت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در استان اصفهان برگزار شد، شناسایی شدند، تصریح کرد: اکثر طرح‌ها، استودیوها و تیم‌های منتخب تولید بازی که در این رویداد شرکت کرده بودند، از سوی نهادهای عضو کارگروه برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، در قالب حمایت از تولید برخی از بازی‌های یادشده مورد حمایت قرار گرفتند.

وی عناوین بازی‌های حوزه مقاومت در دست تولید توسط نهادهای عضو کارگروه برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، از محل قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴، را به این شرح معرفی کرد: شاهین وعده صادق ۲، جنگ رمضان، سارا، محافظان جزیره، آوردگاه، سرزمین دلیران، در جست‌وجوی حقیقت، مالک، مهران، ورناوا، نگهبانان هرمز، سجیل و عملیات انهدام.