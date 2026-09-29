این روزها خبری مبنی بر بازگشت یکی از سلبریتی‌های هتاک به ساحت وطن در فضای مجازی باعث تعجب و اعتراض کاربران شده است.

به گزارش کیهان، فاطمه معتمد آریا که در جریان آتش افروزی و فتنه انگیزی علیه ایران به یکی از مزدوران رسانه‌ای دشمنان ایران تبدیل شده بود حالا گویا بدون هیچ عذرخواهی و اعلام برائتی از مواضع ضدایرانی‌اش در اندیشه بازگشت به ایران است.

این بازیگر از جمله سلبریتی‌های حقیری است که با اظهارات و مواضعش آب در آسیاب شبکه‌های ضدایرانی نظیر اینترنشنال ریخته و زمینه‌ساز حمله نظامی علیه ایران شدند. تنها در یک نمونه او ایران را «سرزمین قاتلان» خوانده بود. این جماعت نان به نرخ روز خور در آن ایام گمان می‌کردند که حملات نظامی علیه ایران منجر به سقوط جمهوری اسلامی و فروپاشی ایران خواهد شد و در اظهارات وقیحانه خود چهارنعل تاختند و اکنون که مشاهده کرده‌اند گمان باطل آنها به لطف خداوند به سرانجام نرسیده قصد دارند بی‌سر و صدا دوباره به ایران بازگردند. لازم به ذکر است که معتمد آریا در حالی ایران را سرزمین قاتلان و جانیان خوانده بود که در مقابل قتل عام کودکان میناب، لامرد و دیگر نقاط ایران اظهار نظری نداشته است. سؤال این است که آیا همراهی با دشمنان ایران برای این دسته سلبریتی‌های وطن‌فروش باید بدون هیچ هزینه‌ای باشد؟