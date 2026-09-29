میزان ارز مورد نیاز دارو تأمین شده است
سخنگوی دولت با بیان اینکه ارز مورد نیاز دارو تامین شده است، تصریح کرد: میزان داروهایی که به جهت شرایط تحریمی با آنها مواجه هستیم و در کشور موجود نبود، از ۶۴ قلم به ۳۲ قلم کاهش یافته است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی، در پاسخ به سؤالی با تشریح اقدامات دولت برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی، گفت: پرونده حقوقی پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد، این پیگیریها بعد از حوادث دیماه و نیز جنگ رمضان شدت گرفت (بهویژه با وقوع فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد). باید توجه داشت که اقدامات حقوقی، فرآیندهایی زمانبر است، اما دولت به جد در حال پیگیری این موضوع است.
تحریمهای هوائی آمریکا مصداق قلدرمآبی است
سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود در واکنش به تحریمهای هوائی جدید آمریکا علیه کشورمان و ممنوعیت پروازها، گفت: لازم است از مردم عزیز عراق تشکر کنم، مردمی که به جهت پیوند عمیق تمدنی با ما، پیگیر لغو این قانون قلدرمآبانه هستند.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه آنچه امروز بر سر پروازهای ما میآید، مصداق قلدرمآبی آمریکاست، بیان کرد: در این خصوص شکایتی به نهادهای جهانی همچون ایکائو ارسال شده و دولت به جد پیگیر مسائل حقوقی و قانونی است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور نیز اطلاعیهای در این زمینه صادر کرده است.
وی با بیان اینکه دولت همواره به دنبال حل دیپلماتیک مسائل است، اظهار کرد: مذاکرات ما در حال انجام است و معتقدیم که موضوعات محلی و منطقهای را باید در منطقه حل و فصل کرد.
مبلغ کالابرگ حتما افزایش مییابد
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص برنامه دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، خاطر نشان کرد: دولت به هیچ عنوان گرانیها را انکار نمیکند و بر فشار اقتصادی که بر مردم وارد میشود نیز واقف هستیم، دشمن با فشار اقتصادی سفرههای مردم را هدف قرار داده است، هدف نیز به زانو درآوردن مردم است اما هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
مهاجرانی تاکید کرد: همانگونه که رئیسجمهور قول دادهاند، رقم کالابرگ افزایش خواهد یافت هرچند که به واسطه شرایط جنگی، اولویتهای هزینهکرد نیز جابهجا شده است؛ به عنوان مثال براثر جنگ بیش از ۲هزار نقطه از زیرساختهای برق مورد اصابت قرار گرفته که نیاز به ترمیم و اصلاح دارد.
برای شرایط دشوار آمادگی کامل داریم
سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خود، دیپلماسی و دفاع را دو بازوی مهم تأمین منافع ملی دانست و تاکید کرد: جنگ و دیپلماسی دو راهبرد در راستای حفظ منافع ملی محسوب میشوند که دولت در موقعیت مناسب با نهایت قدرت از آنها استفاده میکند. دولت از زمان آغاز مذاکرات و پیش از جنگ ۱۲روزه، میدانست که نباید به مذاکرات دل بست و برنامههای کشور را نیز بدان گره نزده است.
مهاجرانی افزود: دولت خود را برای سناریوهای گوناگون آماده کرده است؛ در همین راستا افزایش بهرهبرداری از پروژهها ناشی از همین رویکرد است، هیچ یک از مسائل کشور به مذاکرات گره نخورده و کشور برای سختترین شرایط مهیا شده است.
افزایش حقوق باید در چهارچوب قانون
و در شورای عالی کار مصوب شود
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، گفت: هرگونه تصمیمگیری در حوزه حقوق و دستمزد باید در چارچوب قانونی و در شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، اتخاذ و تصویب شود.
مهاجرانی بیان کرد: همچنین باید شرایط بخش خصوصی را نیز بهطور کامل درک کنیم و توازن لازم را برقرار سازیم تا این تصمیم ضمن حمایت از کارگران، با توان اجرائی کارفرمایان نیز سازگار
باشد.
وی توضیح داد: مهمترین عاملی که ایجاد تورم میکند، نبود منابع پایدار است. در شرایط فعلی نیز تلاش میکنیم که دستیابی به منابع پایدار را تسهیل کنیم تا بتوانیم صرف موضوعاتی از جنس کالابرگ و معیشت مردم کنیم، لذا در حوزه حقوق کارکنان دولت، به جهت شرایطی که در آن قرار داریم، تصمیمی برای افزایش نداریم. میدانیم که فشار اقتصادی برای مردم دشوار است از این رو سازمانها نیز تلاش میکنند که با ارائه رفاهیات، بخشی از این فشارها را کاهش دهند، اما میدانیم که کفایت نمیکند.
مقامات آمریکایی به تاریخ انقضای
ضربالاجلهای قبلی خود دقت کنند
وی به پیام منتشر شده در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس اشاره کرد و گفت: شب گذشته به پیام مقامات آمریکایی که درخصوص فروپاشی اقتصاد ایران صحبت کرده بود، پاسخ دادم. تأکید کردم که مردم ایران به سازندگی، ایستادگی و دفاع از حقوق ملی خود اهتمام ویژه میورزند، پیش از آنکه بخواهید ضربالاجلهای خود را منتشر کنید، لطفاً به تاریخ انقضای ضربالاجلهای قبلی خود دقت کنید.
سخنگوی دولت اظهار کرد: علیرغم تمام فشارها، همچنان توانستهایم پروژههای عمرانی کشور را فعال نگه داریم، فعالیتهای فرهنگی و هنری ادامه دارد. دشمنان بدانند که ایران دارای تمدنی چند هزار ساله است، وقتی شما نبودید این تمدن به لطف خداوند بود و از این پس نیز خواهد بود، این شما هستید که رسوای تاریخ خواهید شد.
وی با بیان اینکه ارز مورد نیاز دارو تامین شده است، تصریح کرد: میزان داروهایی که به جهت شرایط تحریمی با آنها مواجه هستیم و در کشور موجود نبود، از ۶۴ قلم به ۳۲ قلم کاهش یافته است.