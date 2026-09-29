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کد خبر: ۳۳۸۹۹۳
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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پیشنهاد هسته‌ای روسیه روی میز ایران

رئیس روس‌اتم از بررسی چندین سایت جدید در ایران برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک خبر داد.
 الکسی لیخاچوف رئیس شرکت روس‌اتم گفته است که روس‌اتم در حال بررسی چندین سایت جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای با ظرفیت بالا و پایین در ایران است.
از سه سال پیش عملیات ساخت واحد 2 و 3 نیروگاه اتمی در بوشهر وارد فاز اجرائی شده است.
به گزارش فارس، ایران در برنامه هفتم توسعه ساخت 3 هزار مگاوات نیروگاه اتمی راه هدف کرده و قصد دارد ظرفیت تولید برق اتمی خود را 3 برابر کند. رقمی که ناترازی برق ایران در صنعت را صفر 
می‌کند.
الکسی لیخاچوف همچنین گفت: هم‌اکنون ۸۰ نفر از کارکنان روس‌اتم به ایران بازگشته‌اند و در پروژه ساخت دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر مشغول فعالیت هستند.

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