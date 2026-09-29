اداره آمریکا را از اراذل بگیرید و به اندیشمندان بسپارید
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامهای به مردم آمریکا نوشت: دولت یاغی، کودککش، شهوتران و بیخرد را کنار بگذارید، امور خود را به جای اراذل به اندیشمندان بسپارید و به آنها یادآوری کنید که دنیا عوض شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامهای خطاب به مردم آمریکا اعلام کرد: آن کسانی که میتوانند این سرنوشت شوم را تغییر دهند، خود شما مردم آمریکا هستید. حساب خودتان را از اشغالگران فلسطین که خواهناخواه باید آنجا را ترک کنند و به کشورهایشان بازگردند، جدا کنید. ما میتوانیم همزیستی مسالمتآمیزی با یکدیگر داشته باشیم.
به گزارش سپاه نیوز، در ادامه این نامه آمده است: دولت یاغی، کودککش، شهوتران و بیخرد را کنار بگذارید، امور خود را به جای اراذل به اندیشمندان بسپارید و به آنها یادآوری کنید که دنیا عوض شده است.
دوره غارت ثروت ملتها با زور سرنیزه به پایان رسیده است
سپاه همچنین تأکید کرد: مردم جهان بیدار شدهاند و دوره غارت ثروت ملتها با زور سرنیزه به پایان رسیده است. این قرن، قرن غلبه اراده ملتهاست. ادامه این مسیر ضدانسانی، سرنوشت دردناکی را برای آمریکا رقم خواهد زد؛ چراکه روز مظلوم علیه ظالم، از روز ظالم علیه مظلوم بسیار سختتر خواهد بود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: هفت ماه پیش، ارتش متجاوز ایالات متحده آمریکا با نقض قوانین بینالمللی و در جنایتی جنگی، با حمله به دبستان شجره طیبه میناب و کشتار ۱۹۸ کودک دانشآموز و همزمان حمله به دفتر کار امام سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، و به شهادت رساندن معظمله و خانواده ایشان، از جمله نوه ۱۴ماهه ایشان، جنگی را علیه ایران آغاز کرد که طی آن تاکنون بیش از ۳۶۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، از جمله ۴۰۰ کودک به شهادت رسیدهاند و ۸ دانشگاه، ۳ بیمارستان و ۸ مدرسه بمباران شده است.
سپاه در ادامه این نامه افزوده است: با وجود ناجوانمردیها و جنایات بیسابقه در این جنگ، آمریکا و اسرائیل به سختی شکست خوردند و انقلاب اسلامی به پیروزی قاطع دست یافت.
مردم آمریکا قربانی همیشگی جنگهای واشنگتن هستند
در ادامه این نامه تأکید شده است: در تاریخ جنگهای بیپایان آمریکا، حقیقت نخستین قربانی و مردم آمریکا قربانی همیشگی این جنگها بودهاند. هزینه این جنگها را مالیاتدهندگان آمریکایی میپردازند؛ پس حق دارند از حقایقی که از آنها پنهان نگه داشته میشود، اطلاع یابند. بیایید با چند پرسش آغاز کنیم.
سپاه در ادامه پرسشهایی را خطاب به مردم آمریکا مطرح کرده و آورده است: چرا ایران پیروز شد و ارتش آمریکا با بودجه سالانه صد برابر نیروهای مسلح ایران و با سلاح و تجهیزاتی صدها برابر، در جنگ با جمهوری اسلامی شکست خورد؟ آیا ایرانیان با مردم آمریکا دشمنی دارند؟ اگر نه، پس چرا مردم ایران شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند؟ آیا ادعای دولت آمریکا درباره تروریست بودن سپاه صحیح است؟ چرا تلاشهای گسترده ۴۸ ساله رژیم آمریکا برای بازگرداندن سلطه بر مردم ایران، دائماً شکست میخورد؟ چرا با ادامه روند فعلی، حکومت آمریکا با سرعت رو به زوال است؟ آینده این جنگ چه خواهد شد؟ مردم آمریکا چگونه میتوانند خود را از تبعات تجاوزات ظالمانه نجات دهند و از فروپاشی پیشرو رهایی یابند؟
در این نامه همچنین تأکید شده است: اینها مسائلی هستند که میخواهیم در این نامه صمیمانه با شما در میان بگذاریم. اگر در صداقت ما تردید کردید، میتوانید با یک سفر کوتاه به هر جای ایران که دوست دارید، حتی تنگه هرمز، بیایید و صحت اظهارات ما را شخصاً بیازمایید.
گفتنی است، متن کامل نامه در کانالهای رسمی کیهان در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.