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کد خبر: ۳۳۸۹۸۸
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۷
سرویس کیهان » اخبار
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پوست موز !(گفت و شنود)

گفت: ترامپ گفته است «‌جنگ با ایران یکی از مهم‌ترین کارهایی است که من انجام داده‌ام‌»!
گفتم: همه عالم و آدم در همه دنیا تاکید می‌کنند که جنگ با ایران، احمقانه‌ترین کاری بود که ترامپ انجام داده است و شکست او را با ده‌ها دلیل و سند نشان داده و می‌دهند.
گفت: ولی ترامپ می‌گوید «‌در سال‌های آینده، کسانی‌که تاریخ آمریکا را می‌نویسند خواهند گفت که جنگ علیه ایران یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ترامپ بوده است‌»!
گفتم: دیروز نشریه آمریکایی «‌اینترسپت» در گزارش مستندی نوشت؛ ترامپ دروغ می‌گوید، موشک‌های ایران تنگه هرمز را برای آمریکا به جهنم تبدیل کرده و از نظامیان آمریکایي تلفات سنگینی گرفته است. 
گفت: «‌جان مر‌شایمر‌» استاد برجسته علوم سیاسی می‌گوید؛ برای من بسیار تعجب‌آور است که ترامپ به آسانی دروغ می‌گوید و درباره دروغ‌هایش ابراز اطمینان صد درصد هم می‌کند؟! 
گفتم: از یارو پرسیدند موز خوردی؟ گفت؛ همون که هسته خیلی بزرگی داره؟! گفتند؛ احمق! اون خود میوه موزه، پس بگو چرا 
پشت سرهم لیز می‌خوری؟! تا حالا پوستشو می‌خوردی!

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