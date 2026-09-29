پوست موز !(گفت و شنود)
گفت: ترامپ گفته است «جنگ با ایران یکی از مهمترین کارهایی است که من انجام دادهام»!
گفتم: همه عالم و آدم در همه دنیا تاکید میکنند که جنگ با ایران، احمقانهترین کاری بود که ترامپ انجام داده است و شکست او را با دهها دلیل و سند نشان داده و میدهند.
گفت: ولی ترامپ میگوید «در سالهای آینده، کسانیکه تاریخ آمریکا را مینویسند خواهند گفت که جنگ علیه ایران یکی از مهمترین دستاوردهای ترامپ بوده است»!
گفتم: دیروز نشریه آمریکایی «اینترسپت» در گزارش مستندی نوشت؛ ترامپ دروغ میگوید، موشکهای ایران تنگه هرمز را برای آمریکا به جهنم تبدیل کرده و از نظامیان آمریکایي تلفات سنگینی گرفته است.
گفت: «جان مرشایمر» استاد برجسته علوم سیاسی میگوید؛ برای من بسیار تعجبآور است که ترامپ به آسانی دروغ میگوید و درباره دروغهایش ابراز اطمینان صد درصد هم میکند؟!
گفتم: از یارو پرسیدند موز خوردی؟ گفت؛ همون که هسته خیلی بزرگی داره؟! گفتند؛ احمق! اون خود میوه موزه، پس بگو چرا
پشت سرهم لیز میخوری؟! تا حالا پوستشو میخوردی!