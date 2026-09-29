*اگرچه سیدحسن نصرالله به شهادت رسید ولی میراث او زنده است. او یک‌تنه دیو سیاه عقده حقارت اعراب را به زنجیر کشید و واژه «پیروزی» را که برای دهه‌ها از لغتنامه‌های سیاسی جهان عرب حذف شده بود، با خون، خطابه و عقل استراتژیک بازگرداند. تاریخ گواهی خواهد داد که سید با لبخندی مالامال از اطمینان و ایمان، شاگرد مکتب ولایت و شجاع‌ترین سردار جهان عرب در قرن بیست‌ویکم، چگونه سرنوشت یک ملت و امت را از قعر تاریکی شکست به قله‌های رفیع کرامت و پیروزی رساند.

پناهی

* نشریه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده مقامات آمریکایی به‌طور فزاینده‌ای نگران توانایی ایران در تطبیق حملات خود و بازسازی تأمین موشک‌ها، پهپادها، رادار و سایر تجهیزات نظامی هستند. این گزارش نشان می‌دهد که تهران با تکیه بر توان داخلی و راهبرد مقاومت، توانسته معادلات را به نفع خود تغییر دهد و واشنگتن را در باتلاقی فرسایشی گرفتار کند.

ساراب

*در جنگ ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، برخلاف محاسبات اولیه طراحان آن، کشورمان توانسته با اتخاذ مواضع قاطع و پاسخ متقابل، هزینه‌های قابل توجهی را به طرف مقابل تحمیل کند و معادلاتی را که سال‌ها بر پایه برتری نظامی آمریکا در خلیج‌فارس شکل گرفته بود، به چالش بکشد.

نجات

*ماجرای تماس‌های محمد بن‌سلمان با دونالد ترامپ و درخواست کمک مستقیم نظامی آمریکا در برابر تحولات میدانی یمن، و عدم موافقت ترامپ با این درخواست نشان داد امنیت وارداتی دوام نداشته و اتکا به یک قدرت خارجی، حتی اگر با قراردادهای متعدد و همکاری‌های امنیتی همراه باشد، نمی‌تواند جایگزین ظرفیت مستقل دفاعی یک کشور شود.

ایمان‌دوست

*شبکه تلویزیونی abc نیوز در یک گزارش اعتراف کرده که در اصابت موشک ایرانی به یک شناور آمریکایی در دو هفته پیش، دست‌کم ۸ تفنگدار دریایی زخمی شده‌اند. از این اعتراف دیرهنگام دو چیز فهمیده می‌شود. اول این که آمریکا وقتی زیر ضرب جمهوری اسلامی می‌رود به آسانی حاضر به اعتراف نیست. شما باید صبوری کرده منتظر باشید بالاخره یک جایی این خبر منتشر شود. دوم این که نظامیان آمریکایی‌ نمی‌میرند! حتی زمانی که نفس هم نمی‌کشند! و فقط زخمی می‌شوند!

بهره‌مند

*مجله اکونومیست در مقاله خود با عنوان «وقتی آمریکا می‌رود

(When America Walks Away)»، دوران هژمونی آمریکا بر خاورمیانه را در حال پایان‌ یافتن دانسته است. این مقاله استدلال می‌کند که جنگ جاری آمریکا با ایران، برخلاف تصور اولیه، نه یک پیروزی سریع، بلکه نقطه‌عطف عقب‌نشینی واشنگتن از نقش «معمار نظم منطقه» خواهد بود. به خاورمیانه بدون آمریکا از الان باید سلام کرد.

ترشابی

*چرا باید دولت الزیدی عراق، با این که برآمده از پارلمان متشکل ۱۸۸ نماینده شیعه و ۹۵ نماینده مقاومت است، امروز برای جلب رضایت آمریکا همه پروازهای ورودی از ایران به بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه را متوقف ‌کند؟!

رادمان

*در آستانه پایان سپتامبر و خروج کامل نظامی آمریکا از عراق قرار داریم. فشار آمریکا و اولویت دادن به عراق جهت تعطیلی پروازهای ایرانی هدفمند و جهت تحت‌الشعاع قراردادن شکست از مقاومت و خروج ذلیلانه از عراق است.

مجاب

*آمریکا به کمتر از نابودی ایران نه قانع می‌شود و نه حتی فکر می‌کند. غرض این که اگر نگاه ما به مذاکره و دیپلماسی خریدن فرصت و تقویت توانمندی دفاعی است ایراد ندارد. ولی اگر انتظار داریم آمریکا با دیپلماسی، جمهوری اسلامی و ایران مقتدر را خواهد پذیرفت سخت در اشتباهیم. باید فقط با تولید قدرت، جلوی زورگویی و قلدوری آمریکا ایستاد.

مقدسی

*رژیم کودک‌کش صهیونیستی جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین را به جایی رسانده که عبدالله دوم پادشاه اردن، نوکر آمریکا و رژیم وحشی اسرائیل هم صدایش درآمده است. وی در سازمان‌ ملل علیه اسرائیل سخنرانی کرده و گفته اشتهای رژیم صهیونی اکنون یک تهدید منطقه‌ای است. و امروز، سوریه یک هشدار است. هربار که جامعه بین‌المللی چشم‌هایش را می‌بندد، اسرائیل می‌آموزد که می‌تواند حتی فراتر رود، از مرزها و محدودیت‌های قانونی عبور کند.

دانش‌پژوه

*تجربه نشان داده امتیاز و مذاکره سایه جنگ را دور نمی‌کند. چون به گفته امام شهید آمریکا می‌خواهد ایران را «ببلعد» یعنی امتیاز، هرچقدر هم که بزرگ باشد، برای او کافی نیست. ترامپ به طور کل در توافقی که حتی در حد محدود به نفع ایران باشد نمی‌ماند.

خالویی

*مقام‌های آمریکایی ایران را مسئول افزایش قیمت سوخت معرفی می‌کنند. گویی حافظه مردم آن‌قدر کوتاه است که فراموش کنند چه کسی واقعاً آغازگر جنگ تجاوزکارانه بود و اقدامات چه طرفی به بحرانی منجر شد که در پی آن تنگه هرمز بسته و کشتیرانی تجاری مختل شود.

بیرامی

*اگرچه از دست دادن مراجع بزرگواری چون آیت‌الله شبیری زنجانی نوعی خسارت است، اما جهان تشیع با قدمت چند قرن خود با وجود اینکه در غم از دست دادن علمای بزرگ خود دچار ثُلمه می‌شود، خوشبختانه هیچ‌گاه بدون پرچمدار نبوده و این پرچم زمین نمانده و تا ظهور موعود و منجی نیز زمین نخواهد ماند.

فاتحی

* باید برای آن حاکم عربی گریست که ادعای پادشاهی و آقایی بر اعراب خلیج فارس را دارد ولی برای حفاظت از خویش از انگلیس و آمریکا یاری می‌طلبد تا بر یمن عزیز ما غلبه پیدا کند. زهی خیال باطل.

قاجار

*شکار دومین زهپاد [زیرسطحی] ارتش جنایتکار آمریکا در تنگه هرمز را به دلاورمردان نیروهای مسلح و امت در میادین و خیابان تبریک عرض می‌کنیم.

طاهری

*یکی از مشکلات اصلی آمریکایی‌ها این است که می‌دانند شروع درگیری با آن‌هاست، اما پایانش با آن‌ها نخواهد بود. درگیری از نظر مکانی و زمانی توسعه پیدا می‌کند و ترامپ احمق اصلاً آماده چنین چیزی نیست.

قمری

*آمریکا با وجود همراهی دولت عراق با تحریم هوایی ایران، از ارسال ماهانه دلارهای نقدی به عراق خودداری کرد! این اقدام به افزایش قیمت ارز در عراق منجر شده است. دولت عراق نباید فریب شیطان بزرگ را بخورد و از او تبعیت کند. چرا که هیچ خیری از آمریکا به مسلمانان نرسیده و نخواهد رسید.

گودینی

*از کسانی که در آمریکا و فلسطین ساکنند انتظار می‌رود که ترامپ و نتانیاهو این جنایتکاران جنگی که تاریخ جهان چنین خونخوارانی را به خود ندیده، به سزای اعمالشان برسانند و دل جبهه مقاومت و مستضعفان عالم را شاد کنند.

نفری

*با توجه به اعتراف دبیرکل ناتو که ۵۰۰۰ پرواز از فرودگاه‌های اروپا در جنگ با ایران انجام شده است. من بعد دیگر چیزی به‌نام بی‌طرفی وجود ندارد و باید اهداف اروپایی، اهداف متخاصم محسوب شوند. و در صورت تکرار عملیات نظامی آمریکا و رژیم بربر اسرائیل به کشورمان، ملت همزمان انتظار پاسخ موشکی سپاه به اهداف اروپایی‌ها را هم دارد.

تولایی

*آقای روحانی پس از مواجهه با سردی استقبال افکار عمومی و نخبگان با نظرش مبنی بر به رأی گذاشتن موضوع دفاع از کشور، با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای ادعا کرده کلمه رفراندوم یا همه‌پرسی را به زبان نیاورده است. به این ایشان بگویید اکنون که پروژه جدید او برای ایجاد تردید با بی‌توجهی جامعه مواجه شده، تلاش برای پس گرفتن سخنان قبلی، نوش‌داروی پس از مرگ سهراب است. چراکه زمانِ بازی با کلمات و فرار از پاسخگویی سال‌هاست به پایان رسیده است.

دولتی

*چرا نظام با افراد معدودی که با هدف خوش‌رقصی برای بیگانگان به نظام و مردم مبعوث شده توهین می‌کنند برخورد نمی‌کند؟ هر نظام سیاسی دیگری بود این مزدوران خارجی را تحمل نمی‌کرد و از سر راه پیشرفت کشور برمی‌داشت.

علیمردانی

*آقای کرباسچی در آستانه سفر رئیس‌جمهور کشورمان به نیویورک گفته بود پزشکیان برای حل مسئله کشور باید با ترامپ دیدار کند. آیا فهم این آقا این‌قدر است که فکر می‌کند صرف ملاقات با ترامپِ اپستینیِ کودک‌کش و امام‌کُش، مسئله کشور حل می‌شود؟

راعی