رسانه آمریکایی: تنها سود جنگ ترامپ گرانشدن سوخت و پاک شدن هوا بود
«تصور اینکه ترامپ کاری به نفع اقلیم و آبوهوا انجام دهد دشوار است؛ اما بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی دقیقاً همین اتفاق افتاده است؛ ترامپ جنگ را آغاز کرد، هرمز توسط تهران بسته شد، انتقال انرژی مختل گشت، بنزین در آمریکا گران شد و هوا پاکتر است»؛ این متن، چکیده گزارش رسانه آمریکایی «ام.اس.نو» از تنها دستاورد جنگ برای جامعه آمریکا
است.
۱ ژوئن ۲۰۱۷، ترامپ در جریان اعلام خروج از «توافق آب و هوائی پاریس»، گفت: «آمریکا پاکترین هوا و پاکترین آب را خواهد داشت»؛ قریب به 8 سال از این ادعا گذشت تا وعده رئیسجمهور آمریکا محقق شد؛ آن هم نه با تصمیمی خردورزانه، بلکه در پی جنگ با ایران که رسانههای آمریکایی آن را «پوچ» توصیف کردند.
با این حال، حاصل این جنگ «پوچ»، آب و هوائی پاکتر از گذشته برای جامعه آمریکا بود؛ اگرچه تبعات اقتصادی چون افزایش قیمت سوخت نیز گریبانگیر ایالات متحده شده است.
رسانه آمریکایی ام.اس.نو نوشت: «تصور اینکه ترامپ کاری به نفع اقلیم و آبوهوا انجام دهد دشوار است... ترامپ مردی را که در بهترین حالت، نسبت به آب و هوا بیتفاوت است به ریاست آژانس حفاظت از محیط زیست نهاد و یک فرد شکاک به مسائل آب و هوا را برای نظارت بر جدیدترین پیشنویس ارزیابی ملی آب و هوا منصوب کرد در نتیجه، مقررات اصلی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ابتکارات برای ترویج انرژی پاکتر در نظر گرفته شده بود به جایی نرسید».
این رسانه آمریکایی ادامه داد: «در میان وقایع فاجعهبار و پوچِ دو سال گذشته، چرخشی عجیب و غیرمنتظره پدیدار گشت، تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ علیه ایران خدمتی به محیط زیست شد...آژانس بینالمللی انرژی در ابتدا سال پیشبینی کرده بود که میزان انتشار آلایندهها نسبت به سال گذشته جهش بزرگی خواهد داشت؛ اما به دلیل بسته شدن تنگه هرمز توسط تهران و اختلال در روند انتقال محمولههای انرژی از خاورمیانه، کاهش مصرف نفت و گاز در سراسر جهان دیده شد، در نتیجه مجموع انتشار کربن به میزان قابلتوجهی کاهش یافت».
جنگ چند هفتهای ترامپ وارد ماه هفتم شد، اما به اذعان رسانه «ام.اس.نو»، تنها دستاورد و سود آمریکا از این رویارویی، هوای پاکتر است؛ وعدهای که ترامپ هنگام خروج از «توافق آبوهوایی پاریس» داد و ۸ سال بعد به شکلی غیرمنتظره عملی شد.