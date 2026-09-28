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کد خبر: ۳۳۸۹۸۰
تاریخ انتشار : ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳
سرویس کیهان » اخبار
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تعبیر خواب!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته است «‌در حالی که همه شواهد از شکست آمریکا در حمله به ایران حکایت می‌کنند، ترامپ پی‌در‌پی از پیروزی خود خبر می‌دهد‌»!
گفتم: حیوونکی! آرزوهای برباد رفته خود را به خبر تبدیل می‌کند!
گفت: می‌خواست ایران را براندازد! ایران به چهارمین ابر‌قدرت جهان تبدیل شد‌. قرار بود ظرف دو هفته کار را تمام کند! ۷ ماه گذشته و هیچ غلطی نتوانسته است بکند. قرار بود مردم را علیه جمهوری اسلامی بشوراند،حماسه حضور بی‌نظیر مردم در حمایت از نظام پدید آمد. می‌خواست آمریکا را قدرتمند‌ترین کشور دنیا کند، روی قوس نزول افتاد. می‌خواست محبوب‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا باشد، به منفورترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا تبدیل شد و‌...
گفتم: یارو می‌گفت؛ خواب دیدم که درازترین رشته ماکارونی دنیا را به دهانم گذاشته و مشغول خوردن هستم. ناگهان از خواب پریدم! دیدم، نصف کش شلوارم را خورده‌ام!

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