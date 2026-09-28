کیهان و خوانندگان
* با توجه به پیام صریح و روشن حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای خطاب به «آقای شهید ایران» که: «عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو بگیریم.» و انتقام، خواست ملّت ما است و بهطور حتمی باید صورت بگیرد. چطور برخی منکر این قضیه روشن میشوند و بیان میکنند که ما درصدد قتل این فاسق و فاجر احمق نیستیم؟!
سلطانی
* هفتمین ماه جنگ هم به پایان رسید اما هیچ اثری از کمترین پیروزی آمریکا وجود ندارد به طوری که حتی متحدان ترامپ احمق هم باور دارند که او شکست راهبردی بینظیری را برای آمریکا به ارمغان آورده است!
حفیظی
* امنیت در منطقه غرب آسیا جز با خشکاندن ریشه شیطان بزرگ و رژیم جعلی صهیونی اتفاق نخواهد افتاد و انشاءالله به یاری حق و جبهه مقاومت این اتفاق زیاد دور نیست.
زائری
* صدام حسین چندین سال بعد از پایان جنگ اعتراف کرد، غرب که از وقوع انقلاب اسلامی ایران به وحشت افتاده بود جنگی هشتساله را بر ایران و عراق تحمیل کرد تا امکانات دو کشور مستهلک شده و راه برای تسلط مطلق آمریکا و رژیم اسرائیل بر منطقه هموار گردد! لعن و نفرین خداوند بر این تروریست بینالمللی و شیطان بزرگ و سگ زنجیرهایاش.
بهادری
* مشکل بزرگ آمریکا این است که نمیتواند درک کند که وقتی ایرانی که در سالهای ابتدای انقلاب و با هجمه گروهکهای خلقالساعه او و حمله صدام عفلقی با دست خالی زیر بار زور نرفت، چطور در این جنگ تحمیلی سوم در حالی که به پیروزیهای شگرفی دست پیدا کرده و کمر ارتش آمریکا و ناتو و دولتهای منطقهای وابسته به آنها را شکسته زیر بار میرود؟
بوستانی
* بیش از دویست شب حضور مردم در خیابانهای شهر را باید روایتی از یک سرمایه ملی دانست. سرمایهای که حفظ و تقویت آن، برای آینده ایران اسلامی اهمیت بیشتری از خودِ شمارش شبها دارد. مهمترین پیام این ۲۰۰ شب آن است که در محاسبه قدرت جمهوری اسلامی ایران، جامعه را نمیتوان از معادله کنار گذاشت.
ذوقی
*نشست مشترک فرماندهان کل ارتش و سپاه را نمیتوان صرفاً یک جلسه معمولی میان دو فرمانده ارشد نظامی تلقی کرد. در شرایطی که ایران تجربه چندین مرحله رویارویی مستقیم و غیرمستقیم با دشمن را پشت سر گذاشته است، گردهمایی عالیترین سطوح فرماندهی دو ستون اصلی نظامی کشور، بیش از هر چیز بیانگر تلاش برای تثبیت یک الگوی تازه در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.
شهروس
*پیروزیهای اخیر انصارالله یمن و تسلط این جنبش بر مناطقی مانند المخا و ذباب و جزایر راهبردی را نمیتوان صرفاً یک پیروزی نظامی یا ادامه جنگ داخلی دانست. چرا که یمن اکنون در مجاورت یکی از مهمترین گلوگاههای تجارت جهانی قرار گرفته و میتواند به یکی از بازیگران مؤثر در تأمین امنیت دریایی، تجارت جهانی و مدیریت انرژی در غرب آسیا تبدیل شود.
صفری
*در کنار هم قرار گرفتن دو گذرگاه راهبردی هرمز و بابالمندب، میتواند نشاندهنده شکلگیری یک نظم جدید در منطقه باشد. نظمی که در آن دیگر آمریکا نمیتواند مانند گذشته حرف آخر را بزند و رژیم صهیونیستی یا ائتلاف عربی نیز قادر نخواهند بود همانند گذشته در معادلات منطقهای نقش تعیینکننده داشته باشند.
اناری
*اهمیت پیشرویهای انصارالله صرفاً در دستیابی به شهرها و جزایر خلاصه نمیشود، بلکه مسئله اصلی تبدیل شدن یمن به یک قدرت راهبردی است که میتواند از موقعیت جغرافیایی خود بهعنوان اهرم سیاسی، اقتصادی و امنیتی استفاده کند. همانگونه که ایران بر تنگه هرمز اشراف دارد، یمن نیز با تسلط بر بابالمندب میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازار نفت و انرژی داشته باشد.
فاضل
*قناعت، یعنی قبل از اینکه بگوییم خدایا چرا بیشتر ندادی؟ یک لحظه بگوییم خدایا برای همین چیزهایی که دادی، شکرت. از الان به جای شمردن چیزهایی که ندارید، سه نعمتی را که همین الان دارید به یاد بیارید و بابتشون خدا را شکر کنید.
میرزاوند
*ترامپ از جنگ دوازده روزه، بارها و بارها پیروزی بر ایران و مانع شدن ساخت سلاح هستهای توسط ایران را بهعنوان افتخار و دستاورد به جهان فروخته است. اگر ترامپ به اهداف اصلی و نهایی خود دست یافته است در این صورت علت تهدید مجدد و مکرر آن هم در صحن مجمع عمومی چیست؟
سرتیپزاده
*کفار به اندازهای در اعتقاد باطل خودشان، سفت و سخت هستند که حتی یک روسری ساده بر روی سر یک دختر بچه را هم تبلیغ حجاب دانسته و تحمل نمیکنند. اما متأسفانه بعضی از خواص و مسئولان کشورمان همین مقدار حساسیت به کشف حجاب ندارند و توجه ندارند که بیحجابی در جامعه بعضاً به برهنگی رسیده است.
بازیگر
*ایران نه در پی جنگ بیپایان است و نه برای مذاکره از مواضع خود عقب مینشیند. منطق مواجهه ما با موضوع جنگ و مذاکره باید پیشروی هوشمندانه، حفظ اقتدار، تحمیل اراده ملی و استفاده از دیپلماسی در زمان مناسب باشد که تاکنون نیز چنین عمل کردهایم.
شیخی
*پروفسور جیانگ میگوید اقتصاد آمریکا به سرمایهگذاری کشورهای خلیج فارس در بخش فناوری آمریکا وابسته است. یعنی اگر ایران کشورهای خلیج فارس را وادار کند برای تأمین امنیت غذایی از نظام پترودلار فاصله بگیرند، اقتصاد آمریکا با فروپاشی و انقلاب خیابانی روبهرو خواهد شد. چه کسی فکر میکرد آمریکای ابرقدرت، تا این اندازه آسیبپذیر و دارای زندگی انگلی نسبت به کشورهای دیگر از جمله شیوخ شهرکنشین خلیج فارس باشد؟
گرائی
*امروز فرعونیان زمان، با ماشین جنگی خود قصد ارعاب ما را دارند. اما ولی امر مسلمین، با طمأنینه الهی، ما را به حرکت فرا میخوانند. قدم گذاشتن ما در خیابانها، به مثابه همان عصای موسی است که نیل فتنهها و ترسها را میشکافد.
عشقینژاد
*باز وجدانهای بیدار در غرب وجود دارند. تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر آمریکایی، با انتقاد شدید از عملکرد دولت آمریکا در جنگ با ایران، جنایت حمله به دانشآموزان در مدرسه شجره طیبه میناب که منجر به شهادت ۱۶۸ کودک شد را «لکه ننگی بر دامان» آمریکا توصیف کرده و گفته از این اتفاق و از اینکه دولت آمریکا بابت آن عذرخواهی نکرده، احساس شرم میکند.
عنبرافشان
*حالا اگر هم به فرض، حضور آقای قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در مراسم جشن سعودیها در سفارت عربستان، کار درست و یا با اجازه مقامات بالا بوده، چرا ایشان در این مراسم اختیار از دست داده و سر از پا نمیشناخت.
مردانی
*یکی از روزنامههای زنجیرهای کمبود چند قلم دارو در بعضی از داروخانههای کشور را که در طول این سالها همیشه معمول بوده تحت عنوان بحران اقتصادی تیتر صفحه اول خود کرده است. این جریان در تلاشاند برای کاهش تابآوری اجتماعی مردم، با برجستهسازی مشکلات جنگ، از یک طرف مردم را دچار یأس و ناامیدی کنند و از طرف دیگر با القای این فشار، مسئولان را دچار خطای محاسباتی کرده تا آنها مجبور شوند برای رهایی جامعه از این مشکلات، امتیازاتی را به طرف مقابل بدهند.
طوسیزاده
*به علت بی در و پیکری فضای مجازی متأسفانه شاهد هرزگی و توهین و اهانت به مقدسات از سوی جریان نفاق غربگرا هستیم. چرا مسئولان امر با این متخلفان برخورد نمیکنند؟
پرتیقینژاد
*بیش از دو ماه است که بدون هیچ دلیلی کالابرگ ما را قطع نمودهاند و پیگیریهای ما هم متأسفانه نتیجهای نداشته است. از رئیسجمهور محترم درخواست میشود دستور حل این مشکلی که برای بخشی از هموطنان دهکهای متوسط به پایین رخ داده را صادر کنند تا مشکل پیش آمده حل شود.
جمعی از دریافتکنندگان سابق کالابرگ