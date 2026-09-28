سرنوشت قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۶

بازار جهانی طلا در آخرین روزهای سپتامبر ۲۰۲۶ در یکی از حساس‌ترین مقاطع سال قرار گرفته است. فلز زرد که در ماه‌های گذشته رکوردهای تاریخی متعددی را به ثبت رسانده بود، اکنون در محدوده ۴۳۰۰ دلار معامله می‌شود و بخش قابل توجهی از فاصله خود با قله تاریخی ژانویه را از دست داده است.

با این حال، آنچه در بازار طلا جریان دارد را نمی‌توان صرفاً یک «ریزش قیمت» دانست؛ پشت این افت، تغییر محسوسی در انتظارات سرمایه‌گذاران درباره نرخ بهره آمریکا، بازده اوراق خزانه‌داری و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو قرار دارد.

در معاملات ۲۲ سپتامبر، قیمت نقدی طلا حوالی ۴۳۲۵ دلار قرار داشت و فشار نرخ‌های بهره بالا و تقویت دلار همچنان بر بازار سنگینی می‌کرد. رویترز در همان مقطع گزارش داد که معامله‌گران احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه دسامبر را به شکل قابل توجهی در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در واقع، بازار دیگر تنها به این فکر نمی‌کند که فدرال رزرو چه تصمیمی در نشست بعدی خواهد گرفت؛ بلکه مسئله اصلی این است که نرخ‌های بهره بالا برای چه مدت در اقتصاد آمریکا باقی خواهند ماند.

این تغییر نگاه، اهمیت زیادی برای طلا دارد؛ زیرا فلز زرد برخلاف اوراق خزانه‌داری، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. بنابراین هرچه بازده دارایی‌های امن دلاری افزایش پیدا کند؛ هزینه فرصت نگهداری طلا نیز بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار باید میان نگهداری دارایی بدون سود جاری و خرید اوراقی که بازده مشخصی ایجاد می‌کنند، تصمیم بگیرد.

متغیری که بازار طلا را رصد می‌کند

با وجود اهمیت نرخ بهره اسمی، برای تحلیل وضعیت فعلی طلا باید یک گام جلوتر رفت و به «بازده واقعی» اوراق خزانه‌داری آمریکا توجه کرد. بازده واقعی در حقیقت بازدهی است که سرمایه‌گذار پس از در نظر گرفتن انتظارات تورمی از یک اوراق دریافت می‌کند و همین متغیر در بسیاری از مقاطع رابطه معکوسی با قیمت طلا داشته است.

داده‌های خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد؛ بازده اوراق ۱۰ ساله در ماه سپتامبر به سطوح بالایی رسیده و هم‌زمان بازده واقعی اوراق مصون از تورم نیز افزایش یافته است. در ۱۰ سپتامبر، بازده اسمی ۱۰ ساله در محدوده چهار و هشت دهم درصد و بازده واقعی ۱۰ ساله حدود دو و چهار دهم درصد قرار داشت؛ اما طی هفته‌های بعد، فشار فروش در بازار اوراق شدت گرفت و نرخ‌های بلندمدت بالاتر رفت.

اهمیت این موضوع برای طلا در یک نکته خلاصه می‌شود؛ اگر سرمایه‌گذار بتواند با خرید اوراق دولتی آمریکا بازده واقعی قابل توجهی به دست آورد؛ انگیزه نگهداری دارایی بدون سود نقدی، کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، هر بار که بازده واقعی اوراق افزایش می‌یابد، بخشی از سرمایه‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه در بازار طلا تحت فشار قرار می‌گیرد.

اما این رابطه یک قانون ثابت و بدون استثنا نیست. طلا تنها یک دارایی ضدتورمی نیست؛ این فلز هم‌زمان نقش دارایی امن، ذخیره ارزش و پوشش ریسک بحران‌های مالی و ژئوپلیتیکی را نیز ایفا می‌کند. همین مسئله باعث شده است که با وجود افزایش بازده واقعی، قیمت طلا همچنان در محدوده بالای چهار هزار دلار باقی بماند.

مشکلی که برای طلا دو پیام متفاوت دارد

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های شرایط فعلی بازار، رفتار تورم آمریکا است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اوت ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل سه و چهار دهم درصد افزایش داشته و تورم هسته نیز دو و چهار دهم درصد بوده است. رشد ماهانه CPI نیز چهار دهم درصد ثبت شد که بخشی از آن تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار داشت.

در نگاه نخست، تورم بالاتر باید به نفع طلا باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاران معمولاً در محیط تورمی به دنبال دارایی‌هایی هستند که بتوانند ارزش پول را حفظ کنند. اما مسئله زمانی پیچیده می‌شود که تورم بالا، فدرال رزرو را به سمت سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر سوق دهد.

در شرایط کنونی دقیقاً همین اتفاق افتاده است. تورم بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو باقی مانده و در عین حال نشانه‌هایی از مقاومت اقتصاد آمریکا نیز دیده می‌شود. «تام بارکین»؛ رئیس فدرال رزرو ریچموند، اخیراً تأکید کرده که «فشارهای تورمی دیگر فقط به انرژی محدود نیست و قدرت تقاضای مصرف‌کنندگان و فعالیت گسترده‌تر اقتصادی نیز در حفظ فشارهای قیمتی نقش دارند.»

بنابراین افزایش تورم در شرایط فعلی الزاماً خبر مثبتی برای طلا نیست. اگر بازار تصور کند فدرال رزرو برای مقابله با تورم مجبور خواهد شد نرخ بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارد؛ همان تورمی که در حالت عادی باید به طلا کمک کند از مسیر افزایش بازده واقعی اوراق به عاملی برای فشار بر فلز زرد تبدیل می‌شود.

تغییری که بازار را غافلگیر کرد

فدرال رزرو در نشست ۱۶ سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و محدوده نرخ هدف را به سه و ۷۵ صدم تا ۴ درصد رساند. این تصمیم از آن جهت اهمیت داشت که نخستین افزایش نرخ بهره پس از سال ۲۰۲۳ بود و پیام آن برای بازار روشن بود: مبارزه با تورم هنوز برای بانک مرکزی آمریکا تمام نشده است.

پیش‌بینی‌های منتشرشده همراه با نشست سپتامبر نیز نشان می‌دهد؛ مسیر نرخ بهره همچنان با عدم قطعیت همراه است. میانه برآورد اعضای فدرال رزرو برای نرخ بهره فدرال‌فاندز در پایان ۲۰۲۶ حدود سه و ۹ دهم درصد و برای پایان ۲۰۲۷ حدود سه و شش دهم درصد است. در عین حال، دامنه دیدگاه اعضا بسیار گسترده است و همین اختلاف نظر، فضای قابل توجهی برای نوسان در بازارها ایجاد می‌کند.

در چنین فضایی، بازار اوراق تلاش می‌کند آینده سیاست پولی را پیش‌خور کند. اگر معامله‌گران تصور کنند نرخ‌ها بیش از آنچه فدرال رزرو در پیش‌بینی رسمی خود نشان داده، بالا خواهد ماند، بازده اوراق افزایش پیدا می‌کند. همین اتفاق می‌تواند پیش از هر تصمیم رسمی، فشار خود را بر طلا نشان دهد. به همین دلیل است که در روزهای اخیر طلا حتی در شرایطی که هنوز نگرانی‌های تورمی و ژئوپلیتیکی پابرجا هستند، نتوانسته به سقف‌های قبلی بازگردد.

چرا طلا هنوز تسلیم نشده؟

اگر نرخ بهره و بازده واقعی اوراق تا این اندازه علیه طلا عمل می‌کنند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا قیمت فلز زرد همچنان بالای ۴۲۰۰ دلار باقی مانده است؟

پاسخ را باید در رفتار سایر خریداران بازار جست‌وجو کرد. طلا طی سال‌های اخیر به‌تدریج از یک دارایی صرفاً وابسته به نرخ بهره به دارایی با پشتوانه تقاضای متنوع‌تر تبدیل شده است. بانک‌های مرکزی، سرمایه‌گذاران بلندمدت و خریداران آسیایی در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران غربی در بازار حضور دارند و همین موضوع باعث شده رابطه سنتی طلا و نرخ بهره نسبت به گذشته ساده نباشد.

از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان در بازار وجود دارد. افزایش قیمت انرژی و نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت، فشار تورمی ایجاد کرده و در عین حال احتمال ادامه سیاست پولی سخت‌گیرانه را افزایش داده است. رویترز نیز در گزارش‌های اخیر خود تأکید کرده که افزایش قیمت انرژی و ریسک‌های مرتبط با درگیری‌های منطقه‌ای از عوامل مهم شکل‌دهنده انتظارات تورمی و سیاست پولی آمریکا هستند.

به همین دلیل، بازار طلا اکنون میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است؛ از یک طرف نرخ بهره واقعی بالا و دلار قوی قرار دارد و از طرف دیگر نگرانی درباره تورم، انرژی، ژئوپلیتیک و آینده اقتصاد جهانی اجازه نمی‌دهد خریداران به طور کامل از بازار خارج شوند.

محدوده‌ای برای رفتار بعدی بازار

از منظر تکنیکال، افت طلا در هفته‌های اخیر اهمیت محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار را بیشتر کرده است. قیمت در روزهای اخیر چند بار در نزدیکی ۴۳۰۰ دلار نوسان کرده و در مقاطعی نیز به زیر این سطح رفته است. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد طلا در هفته گذشته در نزدیکی ۴۳۰۰ دلار با فشار فروش مواجه بوده، هرچند در مقاطعی توانسته بخشی از افت خود را جبران کند.

در شرایط فعلی، حفظ محدوده ۴۲۰۰ دلار برای ساختار کوتاه‌مدت بازار اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت بتواند بالای این محدوده باقی بماند و دوباره خود را به سمت ۴۴۰۰ دلار برساند؛ می‌توان گفت که بخشی از فشار فروش تخلیه شده است.

در مقابل، شکست پایدار حمایت ۴۲۰۰ دلار می‌تواند مسیر اصلاح عمیق‌تر را باز کند و بازار را وارد مرحله جدیدی از ارزیابی ارزش طلا کند.

البته نباید تنها با تکیه بر یک عدد درباره آینده بازار تصمیم گرفت. اگر هم‌زمان با شکست یک حمایت، بازده واقعی اوراق نیز افزایش پیدا کند و دلار قوی‌تر شود، اعتبار حرکت نزولی بیشتر خواهد بود. برعکس، اگر طلا کاهش پیدا کند اما هم‌زمان بازده واقعی اوراق شروع به عقب‌نشینی کند، احتمال بازگشت تقاضا افزایش خواهد یافت.

بازار در انتظار سیگنال

اکنون شاید مهم‌ترین موضوع برای طلا این نباشد که فدرال رزرو در نشست بعدی دقیقاً چه تصمیمی می‌گیرد؛ مسئله مهم‌تر این است که داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته‌های آینده چه تصویری از اقتصاد این کشور ارائه خواهند کرد.

اگر تورم بالا بماند و بازار کار و مصرف‌کننده نیز مقاومت خود را حفظ کنند، فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره فضای کمتری خواهد داشت. چنین وضعیتی می‌تواند بازده اوراق را در سطوح بالا نگه دارد و فشار بر طلا را ادامه دهد.

اما اگر در ماه‌های آینده نشانه‌های واضحی از کاهش رشد اقتصادی، ضعف بازار کار یا افت فشارهای تورمی دیده شود، بازار ممکن است دوباره به سمت کاهش نرخ بهره متمایل شود. در آن شرایط، کاهش بازده اوراق می‌تواند یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازگشت طلا باشد.

نکته مهم این است که بازار معمولاً پیش از آنکه فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر دهد؛ تغییر انتظارات را در قیمت‌ها منعکس می‌کند. بنابراین ممکن است طلا پیش از هر کاهش رسمی نرخ بهره، صرفاً با کاهش بازده اوراق و تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران وارد مسیر صعودی شود.

مسیر طلا در هفته‌های آینده

در شرایط فعلی، بازار طلا بیش از هر زمان دیگری به نرخ‌های واقعی آمریکا وابسته شده است. افزایش بازده واقعی به معنی بالا رفتن هزینه فرصت نگهداری طلاست و اگر این روند ادامه پیدا کند، عبور پایدار قیمت از مقاومت‌های بالاتر دشوار خواهد بود.

در مقابل، اگر بازده واقعی از سقف‌های فعلی فاصله بگیرد؛ حتی در صورت باقی ماندن نرخ بهره اسمی در سطوح نسبتاً بالا، فضای متفاوتی برای طلا شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی، کاهش دلار و افزایش تقاضای پوششی می‌تواند به سرعت وارد بازار شود.

از این منظر، محدوده ۴۲۰۰ دلار در سمت پایین و ۴۴۰۰ دلار در سمت بالا دو سطح قابل توجه بازار هستند؛ اما تعیین‌کننده واقعی میان این دو سطح، رفتار بازده واقعی اوراق و دلار خواهد بود.

طلای جهانی در حال حاضر نه با یک بحران تقاضا مواجه است و نه از حمایت عوامل بنیادی محروم شده است. آنچه تغییر کرده، هزینه نگهداری این فلز در مقایسه با سایر دارایی‌های امن است. سرمایه‌گذار اکنون می‌تواند از اوراق خزانه‌داری آمریکا بازده قابل توجهی دریافت کند و همین مسئله باعث شده برای خرید طلا به قیمت‌های بالاتری نیاز داشته باشد.

طلا در انتظار تغییر معادله نرخ بهره

تصویر فعلی بازار نشان می‌دهد؛ در شرایط فعلی نمی‌توان صرفاً با مشاهده کاهش قیمت طلا نتیجه گرفت که روند صعودی بلندمدت این فلز پایان یافته است. همان‌طور که نمی‌توان صرفاً با اتکا به باقی ماندن ریسک‌های تورمی و ژئوپلیتیکی، بازگشت سریع قیمت به سقف تاریخی را قطعی دانست.

بازار اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که بازده واقعی اوراق، دلار و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو باید هم‌زمان بررسی شوند. تا زمانی که این سه متغیر در جهت افزایش هزینه فرصت طلا حرکت کنند، مسیر صعودی با مانع روبه‌رو خواهد بود اما هر نشانه‌ای از چرخش این متغیرها می‌تواند معادله را تغییر دهد.

طلا در حال حاضر بیش از آنکه به دنبال تورم باشد؛ به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا نرخ‌های بهره واقعی آمریکا در سطوح بالا ماندگار خواهند شد یا نه.

خبرگزاری تسنیم