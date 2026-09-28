بوشهر؛ پایتخت انرژی کشور همچنان در انتظار قطار!
بوشهر – خبرنگار کیهان:
استان بوشهر را بهدرستی یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی، انرژی و صنعتی کشور میدانند؛ استانی که بخش بزرگی از ثروت و انرژی کشور در آن تولید میشود و نام عسلویه، پارس جنوبی، نیروگاهها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آن با اقتصاد ملی گره خورده است.
اما در کنار همه این ظرفیتها، یک پرسش جدی همچنان بیپاسخ مانده است:
*چرا بوشهر هنوز از شبکه ریلی کشور بیبهره است؟
مردم بوشهر سالهاست وعده اتصال استان به شبکه ریلی را میشنوند، اما قطار همچنان به بوشهر نرسیده است. این وضعیت برای استانی با چنین جایگاه اقتصادی، صنعتی و راهبردی، قابل قبول نیست.
راهآهن فقط وسیله حملونقل نیست؛ بلکه زیرساخت توسعه است. اتصال ریلی بوشهر میتواند در جابهجایی مسافر، انتقال کالا، کاهش فشار بر جادهها، توسعه بنادر، رونق گردشگری و تقویت ارتباط بوشهر با سایر نقاط کشور نقش مهمی داشته باشد.
*سؤال مردم این است: استانی که برای اقتصاد کشور اینهمه تولید و درآمد ایجاد میکند، چرا نباید از ابتداییترین زیرساختهای حملونقل ریلی برخوردار باشد؟
مسئولان استانی و نمایندگان مردم بوشهر در مجلس باید موضوع راهآهن را از وعده تکراری خارج کرده و به مطالبه جدی و دارای زمانبندی مشخص تبدیل کنند. مردم دیگر فقط وعده و خبر آغاز مطالعات نمیخواهند؛ آنان اجرای واقعی پروژه، تأمین اعتبار و اعلام برنامه روشن برای تکمیل و بهرهبرداری از راهآهن بوشهر را مطالبه میکنند.
*تا چه زمانی بوشهر باید پایتخت انرژی و اقتصاد کشور باشد، اما در مسیر توسعه ریلی کشور جایگاهی درخور شأن خود نداشته باشد؟
*وقت آن رسیده است که راهآهن بوشهر از وعدههای انتخاباتی و مدیریتی عبور کرده و به پروژه ملی با پیگیری مستمر و پاسخگویی شفاف تبدیل شود.
*بوشهر سهم خود را در اقتصاد کشور ادا کرده است؛ اکنون نوبت کشور است که سهم بوشهر از زیرساخت و توسعه را ادا کند.