اصفهان- خبرنگار کیهان:

ارشد ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش سربازان در تأمین امنیت کشور گفت: دوران سربازی فرصتی برای کسب مهارت، و تقویت مسئولیت‌پذیری است.

امیر سرتیپ دوم محسن کرمی در مراسم روز جوان سرباز که در مرکز آموزش توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: سربازان همواره از ارکان اصلی تأمین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور بوده‌اند و با روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری، نقش مؤثری در انجام مأموریت‌های نیروهای مسلح ایفا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه کارکنان وظیفه از سرمایه‌های ارزشمند نیروهای مسلح به شمار می‌روند، افزود: حضور جوانان در یگان‌های نظامی، علاوه بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام مأموریت‌ها، زمینه انتقال تجربه، پرورش نیروهای توانمند و تقویت آمادگی دفاعی کشور را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش سربازان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: بسیاری از جوانان این سرزمین در سال‌های دفاع مقدس و دیگر مقاطع حساس کشور، با حضور در میدان دفاع از میهن، مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده گرفتند و نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.

وی خطاب به سربازان حاضر در این مراسم گفت: شما ادامه‌دهنده راه شهدایی هستید که با نثار جان خود از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و امروز مسئولیت پاسداری از دستاوردهای آنان بر عهده نسل جوان قرار دارد.

کرمی با اشاره به تهدیدات جنگ ترکیبی اظهار کرد: دشمنان با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف جنگ ترکیبی، جوانان را هدف قرار داده‌اند و شناخت این تهدیدات و افزایش آگاهی نسبت به مسائل روز اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: شناخت راه‌های نفوذ دشمنان، تقویت بصیرت و ارتقای آگاهی جوانان از تحولات روز، از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی است.

کرمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دوران خدمت سربازی اظهار کرد: خدمت سربازی نباید تنها به‌عنوان یک دوره گذرا در زندگی جوانان تلقی شود، بلکه می‌تواند سکوی پرتابی برای کسب تجربه، افزایش توانمندی‌های فردی و اجتماعی و آمادگی برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر باشد.