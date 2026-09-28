در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ تنها ۷ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی از سد چغاخور تخصیص یافت
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کاهش تخصیص آب بخش کشاورزی از سد چغاخور از ۱۲ میلیون مترمکعب در سال زراعی گذشته به ۷ میلیون مترمکعب در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با اجرای برنامههای مدیریت مصرف آب، توسعه سامانههای نوین آبیاری، تغییر زمان کشت و انتخاب ارقام زودرس، کشاورزی در محدوده پاییندست سد بدون آسیب اساسی به تولید، فصل زراعی را پشت سر گذاشت.
حسین بهرامی با اشاره به وضعیت منابع آبی سد چغاخور اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، حدود ۱۲ میلیون مترمکعب حقآبه از سد چغاخور برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به کاهش حجم آب مخزن سد در سال زراعی جاری، میزان تخصیص آب به بخش کشاورزی به ۷ میلیون مترمکعب کاهش یافت.
وی افزود: حجم مخزن سد چغاخور در ابتدای بهار امسال حدود ۲۲ میلیون مترمکعب بود و با توجه به شرایط منابع آبی، برنامهریزی برای مصرف آب کشاورزی با حساسیت و دقت بیشتری انجام شد تا ضمن رعایت محدودیتهای منابع آب، امکان ادامه فعالیت کشاورزان و برداشت محصولات فراهم شود.
بهرامی تصریح کرد: نخستین آبگیری بخش کشاورزی از محل تخصیص آب سد چغاخور در سال جاری از
۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز شد و پس از آن، آبیاریهای مورد نیاز کشتهای پاییزه و سپس کشتهای بهاره،
بر اساس برنامه زمانبندیشده انجام گرفت.