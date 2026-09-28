استاندار خراسان رضوی: برنامه جدی برای توسعه روابط با چین داریم

مشهد - خبرنگار کیهان:

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی جدی استان برای توسعه روابط با چین گفت: چین به‌تنهایی در حال تبدیل شدن به بخش بسیار بزرگی از اقتصاد دنیاست و امروز تأثیر قابل توجهی بر تحولات جهان دارد.

غلامحسین مظفری در نشست گزارش ارزیابی‌ها و دستاوردهای سفر هیئت استان به چین افزود: در گذشته به دلایل مختلف، ارتباط اقتصادی و علمی ما بیشتر با غرب بود و بسیاری از ارتباطات و تحصیل‌کردگان ما نیز در کشورهای اروپایی و آمریکا بودند، اما باید بپذیریم که شرایط تغییر کرده و ارتباطات گذشته نیز به دلایل مختلف کمتر میسر است؛ بنابراین باید برای این کشور برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم. وی تأکید کرد: چین را نباید رها کنیم. این کشور ظرفیت‌های استثنایی دارد و اطلاعات و ارزیابی‌هایی که در حوزه‌های مختلف از چین داریم، باید بازنگری شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: مذاکرات انجام‌شده با طرف‌های چینی در جریان سفر هیئت استان، زمینه‌های جدیدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان خراسان رضوی و چین مشخص کرد.

مظفری گفت: خراسان رضوی امروز باید علاوه بر حل مسائل خودش، به کشور نیز کمک کند و در این زمینه مرزهای شرقی و زیرساخت‌هایی که در اختیار استان قرار دارد، ظرفیت مهمی است که باید بخشی از آن با سرعت بیشتری تکمیل شود. استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی با چین ادامه داد: واقعیت این است که ابعاد، حجم و نوع تجارت چین با ایران بسیار متفاوت است و باید ظرفیت‌ها و فرصت‌های خودمان را متناسب با این شرایط تعریف کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در سفرهای خارجی باید فرآیند دعوت‌نامه و مجوزهای مربوط به‌درستی طی شود و در عین حال، گلایه‌ای درباره تکراری بودن برخی چهره‌های حاضر در سفرهای هیئت‌های اقتصادی وجود دارد که باید در دعوت از فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.