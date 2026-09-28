دفاع مقدس میراثی فراتر از مناسبت تقویمی و ضامن امنیت ملی که باید برای آیندگان بازخوانی شود
شیراز- خبرنگار کیهان:
حسینعلی امیری، استاندار فارس در نشست شورای فرهنگ عمومی استان، گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تکریم آزادگان، شهدا، خانواده ایثارگران و رزمندگانی که در هشت سال دفاع مقدس و همچنین دفاع مقدس دوم و سوم حماسه آفریدند، وظیفهای همگانی است.
امیری گفت: دفاع مقدس نه صرفاً مناسبت تقویمی، بلکه مقطعی خاص از تاریخ انقلاب اسلامی و ایران کهن است که باید برای آیندگان بازگو شود تا بدانند امنیت کنونی کشور، با چه فداکاریهایی به دست آمده است؛ چرا که اگر این فرهنگ نبود، در آزمونهایی همچون جنگ دوازدهروزه یا جنگ رمضان، کشور به اشغال دشمن درمیآمد.
استاندار فارس ضمن قدردانی از حضور وبیناری فرمانداران، رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و ائمه جمعه شهرستانها، افزود: کارکرد شورای فرهنگ عمومی با وظایف روزمره ادارات متفاوت است و نباید اعضا، مأموریتهای عادی خود را با شورای فرهنگ عمومی یکسان تلقی کنند.
امیری افزود: فرهنگ عمومی با بخشنامه و دستورالعملهای کوتاهمدت محقق نمیشود، بلکه نیازمند نوعی الزام نانوشته و توافق جمعی است که در بستر زمان شکل میگیرد. وی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق موضوعات، بیان کرد: طبیب تا درد را تشخیص ندهد، نسخه نمیپیچد. در مباحثی همچون نظم و انضباط اجتماعی، وجدان کاری و نظافت محیط شهری، باید به توافق همگانی برسیم. استاندار فارس با اشاره به لزوم تبدیل فرهنگ به باور عمومی، احیای هویت ایرانیاسلامی را با تکیه بر سنتهای اصیل یادآور شد و گفت: آموزههایی نظیر قرائتهای خانگی قرآن، نگاه به کار و تلاش بهعنوان ارزش و شرف، نصب پرچم در عزاداریهای دینی و موالید ائمه (ع)، حس تعاون و نوعدوستی در مساجد و محلهمحوری، که در پیشینه تاریخی ما وجود دارد باید دوباره نهادینه و به فرهنگ عمومی بدل شوند. وی با ابراز نگرانی از بیهویتی معماریهای نوین و مقایسه بافت قدیم شهرها با ساختوسازهای امروز، تبدیل معماری ایرانیاسلامی به فرهنگ عمومی و همچنین ارتقای فرهنگ شهروندی برای مصرف بهینه انرژی و نان را حائز اهمیت برشمرد که باید بیش از گذشته به آن توجه شود.
امیری تصریح کرد: فرهنگ عمومی با کارهای روزمره متفاوت است و باید توافقی در آن وجود داشته باشد تا همگان به دنبال اجرای آن بروند.
وی خطاب به اعضای شورا خواستار ارائه ایدهها و نوآوریهای جدید به دبیرخانه، انتصاب مدیر برای شهرستانهای فاقد رئیس اداره، برنامهریزی آموزش و پرورش و دانشگاهها در حوزه فرهنگ عمومی از سطح استان و تبدیل مهندسی فرهنگی استان به برنامههای عملیاتی و اجرایی شد و تأکید کرد: شورای فرهنگ عمومی باید فراتر از جلسات اداری عمل کند.