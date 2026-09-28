مشهد - خبرنگار کیهان:

نماینده مردم گناباد و بجستان گفت: مواضع پزشکیان در سخنرانی اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت و صلابت ایران را در سطح بین‌المللی نشان داد و به رخ دشمنان و استکبار جهانی و نتانیاهو و ترامپ و بدخواهان کشورمان کشید.

هادی محمدپور در گفت‌وگو با ایرنا افزود: پیام روشن سخنرانی با صلابت رئیس‌جمهور ایران این بود که کشورمان در اوج ایستادگی و اقتدار، هرگز میز دیپلماسی و منطق گفت‌وگو را ترک نکرده است و این رویکرد، ترجمان عینی همان «وفاق ملی» است؛ یعنی در مسائل کلان و امنیت ملی، همه ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران اعم از رئیس مجلس شورای اسلامی، ستاد مشترک ارتش، فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح، شورای‌عالی امنیت ملی و آحاد مردم با تمام تفاوت دیدگاه‌ها، منسجم و یکپارچه در کنار دولت چهاردهم ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: از منظر دانش روابط بین‌الملل نیز «آمادگی دفاعی» و «میز دیپلماسی» دو مقوله در تقابل با هم نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. ما باید از دوگانه جعلی جنگ یا مذاکره عبور کنیم؛ زیرا نه درگیریِ بی‌افق و فرسایشی اصالت دارد و نه دیپلماسیِ جدا از ابزارهای قدرت کارساز است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیپلماسی بدون پشتوانه دفاعی و بازدارندگی، چیزی جز موضع ضعف و انفعال نخواهد بود و فتوحات میدانی و بازدارندگی نظامی نیز برای تبدیل شدن به منافع پایدار سیاسی و اقتصادی، نیازمند زبان دیپلماسی عقلانی است.

محمدپور گفت: وقتی کشور در میدان با اقتدار ظاهر و دیپلمات و نماینده آن ملت در سازمان ملل از موضع عزت، برابری و دست پر وارد گفت‌وگو می‌شود، این به معنای هم‌افزایی هوشمندانه میدان و دیپلماسی برای صیانت از امنیت و معیشت مردم است.

وی اظهار کرد: درس بزرگ تحولات اخیر به ما نشان داد که وزن هر کشور پشت میز چانه‌زنی دیپلماتیک و اقتصادی به اندازه وزن مؤلفه‌های واقعی قدرت و بازدارندگی آن در صحنه عمل است. هر زمان که در میدان، با قاطعیت و عقلانیت ضربات بازدارنده وارد شد و اراده ملت به دشمن تحمیل گردید، طرف‌های بین‌المللی ناچار شدند محاسبات خود را تصحیح کنند و با زبان احترام پای میز مذاکره بیایند.

وی اضافه کرد: تجربه ماه‌های اخیر و تحولات پرشتاب منطقه‌ای بار دیگر اثبات کرد که در هندسه قدرت جهانی، هیچ امتیازی به ضعف داده نمی‌شود و مناسبات بین‌المللی تنها منطق توازن قوا و محاسبه دقیق هزینه-فایده را می‌شناسد و بزرگ‌ترین درس این تحولات این است که در تحلیل‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های ملی، همواره باید مراقب بود که دستگاه محاسباتی کشور به دام دو خطای راهبردی نیفتد.

او در این ارتباط خطای نخست را خطای «کم‌برآوردی توان ملی» برشمرد و افزود: این به معنای آن است که برخی مرعوب هراس‌افکنی دشمن شوند، ظرفیت‌های عظیم دفاعی و مردمی کشور را دست‌کم بگیرند و تصور کنند تنها با انفعال، پذیرش شروط یک‌طرفه و دادن امتیاز می‌توان آرامش ایجاد کرد و تاریخ نشان داده عقب‌نشینی در برابر تجاوزگری، تنها اشتهای دشمن را برای تحمیل بیشتر باز می‌کند.

محمدپور تصریح کرد: خطای دیگر در این بخش را می‌توان «فرسایش بدون افق» ذکر کرد و گفت: این یعنی فقط به طبل درگیری کوبیده شود، اما هیچ نقشه راه دیپلماتیک و سازوکار حقوقی و عقلانی برای پایان مقتدرانه تنش و تثبیت دستاوردهای میدانی ترسیم نگردد؛ رویکردی که می‌تواند کشور را در تعلیق دائمی نگه دارد.

وی در تشریح شرایط مؤثر برای تبدیل بازدارندگی دفاعی به دستاورد دیپلماتیک هم گفت: نقطه اوج تدبیر حکمرانی این است که فداکاری‌های فرزندان این ملت در میدان‌های دفاعی، مستقیم به دستاوردهای عینی، کاهش فشارهای بین‌المللی و گشایش در اقتصاد و معیشت مردم تبدیل شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم وحدت فرماندهی و هم‌زبانی میدان و دیپلماسی هم گفت: میدان و دیپلماسی نباید دو مسیر موازی یا خنثی‌کننده یکدیگر باشند؛ بلکه هر پیروزی میدانی باید بلافاصله توسط دستگاه سیاست خارجی به‌عنوان اهرم امتیازگیری و تثبیت موقعیت ایران به کار گرفته شود.

محمدپور اضافه کرد: در روابط بین‌الملل، زمان‌بندی اصلی تعیین‌کننده است و در لحظه‌ای که بازدارندگی در اوج و دشمن در سردرگمی محاسباتی قرار دارد، باید با اقتدار و عقلانیت ابزار دیپلماسی فعال شود تا امتیازات در اسناد و ترتیبات معتبر حقوقی تثبیت گردد و پرونده‌ها در وضعیت تعلیق و فرسایش نمانند.