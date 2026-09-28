۱۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس همدان اضافه شد
همدان- خبرنگار کیهان:
۱۶ دستگاه آمبولانس جدید با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور و جمعی از مسئولان استانی به ناوگان اورژانس همدان اضافه شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور در آیین رونمایی از این آمبولانسها گفت: آمبولانسها از بهروزترین و جدیدترین آمبولانسهای جهان است و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آورده استان همدان است.
جعفر میعادفر افزود: زمان، در حوزه اورژانس نقش اساسی و طلایی ایفا میکند چهبسا یک بیمار قلبی در صورت انتقال سریع، از مرگ نجات پیدا کند و در مقابل در صورت از دست دادن زمان طلایی، بیمار سالها زمینگیر شده و از نظر روحی، روانی و اقتصادی، موجب رنج خود و خانواده شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این مراسم گفت: آمبولانس یک ابزار لازم است ولی سرمایه اصلی نیروی انسانی است که باید چابک و توانمند باشد تا مأموریتها به نحو مطلوب انجام پذیرد.
غلامرضا کلوندی افزود: بهتازگی ۱۰ دستگاه «تلهکاردیولوژی» خریداری و بر روی آمبولانسهای استان همدان نصب شده است.
وی درباره کارکرد این دستگاه بیان کرد: تکنیسین به محض ویزیت بیمار قلبی میتواند نوار قلب او را از آمبولانس بهصورت مستقیم به مرکز قلب همدان ارسال و پزشک در بیمارستان اقدامات لازم را تا رسیدن بیمار آماده کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اختصاص ۱۶ دستگاه آمبولانس جدید به علوم پزشکی همدان نقطه پایان نیست بلکه شروع مسیری برای نوسازی ناوگان اورژانس استان است.