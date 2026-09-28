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کد خبر: ۳۳۸۹۶۰
تاریخ انتشار : ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
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امام جمعه شیراز:

فعالیت فرهنگی نباید منوط به تخصیص بودجه باشد بلکه باید ظرفیت‌های مردمی فعال شود

شیراز- خبرنگار کیهان: 
آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه هر اقدام فرهنگی باید پیوست انسجام اجتماعی داشته باشد، گفت: فعالیت فرهنگی نباید منوط به تخصیص بودجه باشد، بلکه باید ظرفیت‌های مردمی فعال شود و دولت نیز در کنار مردم برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه کار فرهنگی تفاوت بسیاری با سایر امور دارد، گفت: اگر بودجه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی تخصیص نیابد، نباید به این معنا باشد که کاری انجام نشود، بلکه باید بخش مردمی فعال شود و دولت نیز در کنار مردم قرار گیرد.
دژکام افزود: کار فرهنگی نباید منوط به این باشد که ابتدا بودجه تخصیص یابد و پس از آن برنامه‌ها اجرا شود.
وی با اشاره به حضور مردم در برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: ۲۰۸ شب حضور مردم در تجمعات شبانه در حقیقت این کار عظیم فرهنگی نشان داد که مردم همواره حضور دارند و پای کار فرهنگ هستند.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در ادامه درباره نقشه مهندسی فرهنگی و برش استانی آن گفت: بازنویسی، ویرایش و به‌روزرسانی این سند در دستور کار است و در حال حاضر همین سند ملاک اجرایی قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی افزود: در حوزه جامعه و انسجام اجتماعی، بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، هر کاری باید پیوست انسجام اجتماعی داشته باشد و اعضای شورای فرهنگ عمومی نیز باید در اقدامات خود ناظر بر این موضوع باشند.
آیت‌الله دژکام ادامه داد: همه کمیته‌ها باید تا چهارم آبان تشکیل شده باشند و برنامه‌های خود را با رویکرد تقویت انسجام اجتماعی ارائه دهند.
وی همچنین گفت: پیش‌بینی‌ها بر حضور در خیابان طی شش ماه آینده است و در جلسه آینده شورای فرهنگ عمومی درباره عملکردها و برنامه‌های آتی گفت‌وگو خواهد شد.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه عفاف و حجاب دغدغه عموم است، اظهار کرد: انتظار می‌رود موضوع انسجام اجتماعی و سبک زندگی، با تشکیل کمیته‌ها، در عملکردها و برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد و این اقدامات تا پایان سال دنبال شود.
دژکام همچنین گفت: بنا شده است ائمه جمعه همه شهرستان‌ها، رویدادهای فرهنگی را با رویکرد شاخص سال طراحی و به نتیجه برسانند.
وی افزود: در همین راستا دو رویداد در شهرستان‌های لامرد و سپیدان برگزار خواهد شد؛ در لامرد رویدادی درباره موشک‌باران این شهرستان و در سالگرد این حادثه، برنامه‌ای در قالب بزرگداشت برگزار می‌شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس ادامه داد: رویداد دوم در سطح شهرستان سپیدان با عنوان جشنواره ورزش‌های زمستانی برگزار خواهد شد.

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