سرویس خارجی-

بعد از پیروزی راست‌های افراطی در انتخابات آلمان، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری «مارین لوپن» نیز در انتخابات میان دوره‌ای سنای فرانسه با شروعی طوفانی تعداد کرسی‌های خود را چهار برابر کرد.

قدرت‌یابی راست‌های افراطی در کشورهای بزرگ اروپا بار دیگر زنگ‌های خطر را در این قاره به صدا درآورده است. شهریورماه گذشته پیروزی بی‌سابقه حزب افراطی «آلترناتو برای آلمان» در انتخابات پارلمانی ایالت «زاکسن-آنهالت» مقابل حزب حاکم این کشور حسابی همه را به وحشت انداخت. یورونیوز درباره پیامدهای این پیروزی از قول وزیر امور اروپایی فرانسه نوشته بود این پیروزی «لحظه‌ای خطیر برای اروپا» است.روزنامه لوفیگارو و خبرگزاری فرانسه هم نوشته‌ بودند:« پیروزی بی‌سابقه و تاریخی حزب «آلترناتیو برای آلمان» موجی از ناآرامی و نگرانی را در میان جریان‌های سنتی و میانه‌رو در اروپا، به‌ویژه در فرانسه، به راه انداخته است. تحولی سیاسی که از تغییر موازنه قدرت در قلب اروپا و تضعیف جایگاه احزاب میانه‌رو حکایت دارد.»

مارین لوپن رئیس‌جمهور بعدی فرانسه!

شهریورماه گذشته همزمان با پیروزی راست افراطی در انتخابات آلمان در فرانسه هم رسانه‌ها بر اساس نظرسنجی‌ها نوشتند «مارین لوپن»، نامزد حزب راستگرای «اجتماع ملی» (RN) به احتمال زیاد رئیس‌جمهور بعدی فرانسه خواهد بود. انتخابات میان دوره‌ای سنای فرانسه که روز یکشنبه برگزار شد این سناریو را به شدت تقویت کرده است که گزینه راست افراطی رئیس‌جمهور بعدی فرانسه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حالی که نظرسنجی‌ها از پیشتازی «مارین لوپن» رهبر حزب راستگرای «اجتماع ملی» فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری حکایت دارد، حزب او و متحدانش ۱۴ کرسی جدید در سنا کسب کرده و برای اولین بار در این مجلس گروه مستقل تشکیل دادند. بر اساس این گزارش کرسی‌های این حزب در این مجلس ۳۴۸ نفره، چهار برابر شده است. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، تقویت جایگاه لوپن در سنای فرانسه در حالی خبرساز شده که این نامزد ریاست‌جمهوری طبق نظرسنجی‌های فعلی، از دیگر رقبای خود پیش است. امانوئل ماکرون به دلیل دو دوره حضور در قدرت، امکان نامزدی در انتخابات ۱۴۰۶ فرانسه را ندارد.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، علاوه ‌بر سه سناتوری که در سال ۲۰۲۳ انتخاب شده بودند، ۹ سناتور دیگر از حزب «اجتماع ملی» نیز در انتخابات روز یکشنبه برگزیده شدند.دو سناتور دیگر نیز از حزب «اتحاد راست برای جمهوری» به رهبری اریک سیوتی (متحد حزب «اجتماع ملی) هم انتخاب شدند.طبق نتایج انتخابات روز یکشنبه‌، به نظر می‌رسد که جناح‌های راست، میانه‌رو و سوسیالیست‌های چپ‌گرا همچنان سه نیروی اصلی در مجلس سنای فرانسه باقی بمانند.حزب چپ‌گرای تندرو «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان-لوک ملانشون نیز برای نخستین بار موفق به کسب یک کرسی در مجلس سنا شد. اما در حالی که «مارین لوپن» با این پیروزی در سنای فرانسه گام بلند خود را برای انتخابات ریاست جمهوری فروردین 1406 محکم برداشته است ماکرون رئیس‌جمهور کنونی فرانسه در اظهار نظر تازه‌ای از احتمال کاندیداتوری دوباره خود در انتخابات آتی خبر داده است.