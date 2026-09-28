سرویس خارجی-

روزنامه اقتصادی و تجاری معتبر آمریکایی فاش کرد که تولید 24 ساعته کارخانه‌های نظامی آمریکا هم نمی‌تواند کمبود شدید تسلیحاتی این کشور را که در نتیجه جنگ علیه ایران ایجاد شده جبران کند.

قدرت‌نمایی نیروهای مسلح کشورمان در جنگ کنونی مقابل آمریکا به نوشته «فارن افرز» قواعد جنگ را تغییر داده است. «مایکل سی. هوروویتز» پژوهشگر ارشد نوآوری و فناوری در «شورای روابط خارجی آمریکا» در فارن افرز توضیح می‌دهد که عملکرد درخشان و دور از انتظار ایران در جنگ کنونی چگونه قواعد حاکم بر جنگ را تغییر داد. به گفته وی چند عامل در عملکرد غیرمنتظره و موفق ایران نقش داشتند از جمله این که ایران از مدت‌ها قبل خود را برای حملات آمریکا و رژیم اسرائیل آماده کرده بود. اما مهم‌ترین عامل به گفته وی زرادخانه بزرگ پهپادها و موشک‌های ارزان‌قیمت و در عین حال دقیق جمهوری اسلامی است. این تسلیحات، ضدحملات ایران را مؤثر کردند و به ایران امکان دادند تنگه هرمز را ببندد. ایران با حملات گسترده، دقیق و مؤثر خود به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج‌فارس نشان داد که دوران جدیدی در جنگ‌ها آغاز شده است دوره‌ای که این استاد دانشگاه پنسیلوانیا آن را عصر «انبوه دقیق» نامگذاری کرده است یعنی دوره‌ای که مشخصه بارز آن تسلیحات هدایت‌شونده دقیق با حجم بالا و هزینه پایین است. در این مقاله نویسنده توضیح می‌دهد که ایران نشان داد که حمله ارزان‌تر از دفاع است: هزینه موشک‌های رهگیر مؤثر هنوز به سطح قیمت پهپادها و موشک‌های تهاجمی نرسیده است؛ به همین دلیل، مقابله دفاعی با «انبوه دقیق موشک‌ها و پهپادهای ارزان قیمت» بسیار پرهزینه است و ارتش‌ها نمی‌توانند تا ابد پهپادهای تهاجمی شاهد-۱۳۶ را که هر فروند حدود ۳۵ هزار دلار قیمت دارد، با موشک‌های پاتریوت ۴ میلیون دلاری رهگیری کنند.

چرا آمریکا نمی‌تواند؟

به نوشته فارن افرز پنتاگون برای مقابله با این راهبرد مؤثر ایران ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا مثل تاماهاوک، موشک‌های اس‌ام-۶ و دیگر سامانه‌های گران‌قیمت خود را مصرف کرده است. در نتیجه، واشنگتن اکنون ناچار است با سرعت ذخایر تسلیحاتی خود و همچنین ذخایر شرکایش در نقاط دیگر، از جمله تایوان و اوکراین، را دوباره تأمین کند.

با این وجود «وال استریت ژورنال» اذعان کرده است که تکاپوی شرکت‌های نظامی و پیمانکاران دفاعی برای تولید موشک‌های پیشرفته جهت پر کردن زرادخانه خالی آمریکا، به نتیجه چندان ملموسی منجر نشده است. این روزنامه معتبر اقتصادی و تجاری تصریح می‌کند که «شرکت‌های دفاعی برای افزایش تولید موشک با عجله پیش می‌روند. اما خیلی دیر شده است.» بر اساس این گزارش آمریکا تنها در مدت دو ماه جنگ با ایران، بیش از ۱۰۰۰ موشک تاماهاک شلیک کرده است. این کشور تقریباً نیمی از ذخایر رهگیرهای پیشرفته پاتریوت خود را هم مصرف کرده است و به شدت به جایگزینی این تسلیحات، آن هم در زمانی کوتاه، نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، این نشریه آمریکایی در گزارش خود با اشاره به کمبود شدید موجودی موشک‌های ارتش آمریکا نوشته است هر چند کارخانه‌های مهمات‌سازی آمریکا با راه‌اندازی خطوط تولید ۲۴ ساعته و افزایش سه‌برابری تولید، تلاش می‌کنند عقب‌ماندگی خود را جبران کنند اما این تلاش‌ها «خیلی دیر» صورت گرفته و این کارخانه‌ها درگیر پیامدهای سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و قراردادهای بی‌ثبات هستند.بر اساس این گزارش، کارخانه‌های مهمات‌سازی آمریکا در واکنش به کاهش شدید موجودی موشک‌های راهبردی، تولید خود را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده و برخی خطوط تولید را به صورت شبانه‌روزی فعال کرده‌اند. با این حال، به نوشته وال استریت ژورنال کارشناسان تأکید می‌کنند که این اقدامات برای پر کردن شکاف ایجادشده در ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا، بسیار دیرهنگام است.این گزارش حاکی است پنتاگون در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر پیمانکاران نظامی وارد کرده تا تولید موشک‌های پاتریوت، تاماهاوک و سایر مهمات هدایت‌شونده را به شدت افزایش دهند. برخی از این کارخانه‌ها اکنون در سه شیفت کاری و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند و تولید خود را نسبت به سال‌های گذشته تا سه برابر افزایش داده‌اند.اما این افزایش کمی تولید، نتوانسته است پاسخگوی حجم بالای مصرف در درگیری‌های اخیر باشد.

وال‌استریت‌ژورنال همچنین معتقد است یکی از ریشه‌های این بحران صنایع مهمات‌سازی ایالات متحده این است که در سال‌های‌ گذشته سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید موشک کافی نبوده و همچنین قراردادهای متناقض و متغیری که پنتاگون با پیمانکاران منعقد کرده به این بخش ضربه زده است. به نوشته این نشریه، بسیاری از کارخانه‌های کلیدی که ستون فقرات تأمین تسلیحات ارتش آمریکا محسوب می‌شوند، سال‌ها با فرسودگی تجهیزات و کمبود نیروی متخصص دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.وال‌استریت‌ژورنال در ادامه می‌نویسد: حتی اگر تمامی برنامه‌های افزایش تولید طبق برنامه پیش برود، رسیدن به سطح مطلوب موجودی موشک‌ها حداقل دو سال به طول می‌انجامد. این بدان معناست که در کوتاه‌مدت، ارتش آمریکا با محدودیت جدی در توانایی‌های آفندی و پدافندی خود مواجه خواهد بود.

ناکارآمدی چتر حمایتی آمریکا روی اعراب

نشریه آمریکای فارن‌پالیسی هم در گزارشی به ناکارآمدی چتر حمایتی آمریکا در نتیجه جنگ علیه ایران پرداخته و نوشته است:با ادامه جنگ علیه ایران، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در یک پارادوکس حاد گرفتار شده‌اند. فارن پالیسی می‌نویسد: کشورهای خلیج‌فارس همچنان به آمریکا برای محافظت در برابر ایران وابسته‌اند، اما این حفاظت هم محدودیت‌هایش ثابت شده و هم خطر حملات ایرانی را افزایش داده است. یک مقام عربی به واشنگتن پست گفته: «ترامپ این جنگ را شروع کرد... و ما تاوانش را می‌دهیم». بر اساس این گزارش با افزایش هزینه‌های جنگ، نارضایتی خلیج‌فارس از واشنگتن علنی شده است. این کشورها همکاری با آمریکا را ادامه می‌دهند، اما همزمان روابط امنیتی خود را متنوع می‌کنند و در موارد لازم مستقیماً با تهران تعامل می‌کنند. فارن پالیسی این را «مکانیزم بقا» می‌داند، نه خیانت. بر اساس این گزارش ضربات موشکی و پهپادی ایران به تأسیسات نفتی فجیره امارات، نیروگاه اتمی براکه امارات و مجموعه گازی راس‌لفان قطر که موجب کاهش 17 درصدی ظرفیت صادراتی و خسارت 20 میلیارد دلاری قطر شد، شریان‌های اقتصادی منطقه را کاملاً فلج کرده است. فارن پالیسی نتیجه می‌گیرد که همه راهبردهای کشورهای خلیج‌فارس محدودیت‌های خود را نشان داده‌اند: نه سازش مصونیت می‌آورد و نه اتکا به واشنگتن حفاظت کامل.