تشدید اعتراضها علیه علی الزیدی معترضان: پروازها بین ایران و عراق از سرگرفته شود
سرویس خارجی-
موج گستردهای از اعتراضهای مردمی، حوزوی و مقاومتی در عراق علیه تصمیم دولت غربگرای الزیدی برای تبعیت از تحریمهای آمریکا و توقف پرواز هواپیماهای ایران شکل گرفته است؛ معترضان در بغداد، بصره و نجف خواستار از سرگیری فوری پروازها و حفظ استقلال تصمیمگیری ملی در برابر فشارهای واشنگتن هستند.
دو ملت ایران و عراق، با ریشههایی که در عمق تاریخ تمدنهای میانرودان (بینالنهرین) و فلات ایران در هم تنیده شده، قرنهاست که در سایه مشترکات مذهبی و فرهنگی، مسیری از همزیستی و تبادل انسانی را پیمودهاند. از دوران شکوفایی حوزههای علمی نجف و کربلا که دانشمندان دو سرزمین را در حلقههای درس فقه، کلام و... گِرد هم میآورد، تا جریانهای تجاری که در امتداد شط العرب و جادههای زیارتی، اقتصاد محلی را تغذیه میکرد، پیوندهای زیادی برای دفاع از حریم مشترک شکل گرفته است.
اما در پی تصمیم دولت غربگرا و وابسته «علی فالح الزیدی» در عراق برای تبعیت از وزارت خزانهداری آمریکا و توقف پروازهای میان ایران و عراق، موج گستردهای از اعتراضهای مردمی، حوزوی و مقاومتی در شهرهای مختلف این کشور به راه افتاده است. مردم بغداد، کربلا، ناصریه و بصره در تجمعات خودجوش مخالفت خود را با آنچه «اقدامات آشفته دولت علیه ملت ایران» خواندند اعلام کردند و اهالی نجف نیز برای راهپیمایی سراسری مقابل پلهای الثوره العشرین فراخوان دادند. جنبش نجباء نیز با دعوت از شیوخ عشایر، صاحبان مواکب، کارمندان ایرلاینها و پرسنل فرودگاهها، خواستار برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل فرودگاه بینالمللی نجف اشرف شد و این محدودیت را «خطایی تاریخی علیه حاکمیت ملی عراق» دانست که مسیر بیماران نیازمند درمان در ایران و تردد صدها هزار زائر اعتاب مقدسه را مسدود کرده و به اقتصاد محلی، گردشگری دینی و معیشت شرکتها ضربه زده است.
حوزه علمیه نجف نیز به صف معترضان پیوست. دهها تن از اساتید و طلاب حوزه در تجمعی اعتراضی خواستار لغو فوری این تصمیم شدند و «تجمع علمای عراق» در بیانیهای آن را محکوم کرد. علما تأکید کردند که در شرایط نیاز منطقه به تقویت پیوندهای برادری، عراق باید استقلال تصمیمگیری خود را حفظ کند و روابط دینی، جغرافیایی، تاریخی و منافع مشترک با ایران را قربانی دیکتههای خارجی نسازد. این اعتراضها در حالی شدت گرفته که اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی دو ملت، نقش حیاتی ایران در سرکوب داعش با فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی و خون مشترک ریختهشده در دفاع از عتبات عالیات، همچنان زنده است. تجارت گسترده، صادرات گاز ایران برای تأمین برق نیروگاههای عراق و تردد میلیونی زائران، ستونهای پیوند دو کشور را تشکیل میدهد.
با وجود این پیوندهای تاریخی و خونی، نخستوزیر غربگرا و مشکوک الزیدی به سمت دشمن مشترک دو ملت حرکت کرده و در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا تسلیم شده است. نایبرئیس اول پارلمان عراق نیز این تصمیم را شتابزده و نسنجیده خواند و هشدار داد که قطع متقابل گاز از سوی ایران میتواند بیش از ۳۰ درصد ظرفیت تولید برق عراق را از بین ببرد و گردشگری مذهبی بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی را نابود کند. همزمان دیروز رسانههای عراقی گزارش دادند که نخستین پروازهای تهران به نجف ممکن است از چهارشنبه از سر گرفته شود، اقدامی که پس از پیگیریها برای مستثنی شدن فرودگاه نجف از تحریمها و واکنش گسترده سیاسیون و مردم صورت گرفته است؛ اما آنچه ناظران میگویند آن است که به این اقدام هم نباید چندان خوشبین بود که ممکن است این اقدام تنها برای آرام کردن اعتراضات باشد لذا همه فرودگاهها باید به شرایط قبل بازگردند.
هشدار مقاومت نسبت به طرح آمریکایی
در این بین شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء، تصمیم منع فرود هواپیماهای ایرانی را «تسلیم شدن در برابر زورگویی آمریکا» دانست و از تصمیمگیرندگان عراقی خواست در آن تجدیدنظر کنند. وی هشدار داد که عدم تجدیدنظر منجر به حرکتهای مردمی فشارآور برای تغییر خواهد شد و تأکید کرد عراق باید در تصمیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود آزاد باشد. الاسدی از رصد فعالیت مربوط به تشکیل یک گروه تروریستی توسط آمریکاییها خبر داد که وظیفهاش انجام ترورهای مختلف در عراق است و گفت این طرح با مشارکت برخی شخصیتهای امنیتی برای ایجاد فتنه میان مقاومت و نیروهای امنیتی کشف و خنثی شده است. او یادآور شد که مقاومت حتی زمانی که ۱۵۰ هزار نظامی آمریکایی در عراق بودند با ابزارهای ساده آنان را به ذلت کشاند و سنگبنای شکست واشنگتن را گذاشت.
در حالی که فؤاد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرده نیروهای آمریکایی به طور کامل از خاک این کشور خارج شدهاند و این اقدام در چارچوب توافق امنیتی بغداد و واشنگتن انجام شده است، واقعیتهای میدانی و اظهارات مقاومت این ادعا را با تشکیک جدی روبهرو میکند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حضور مستشاری، پایگاهها و نفوذ سیاسی آمریکا همچنان ادامه دارد و تصمیمات اخیر دولت الزیدی دقیقاً در مسیر منافع واشنگتن و علیه اراده ملت عراق و پیوندهای استراتژیک با ایران قرار گرفته است.