مدارس و دانشآموزان یمنی به لیست اهداف آلسعود اضافه شد!
سرویس خارجی-
نهاد حقوق بشری یمن از بیش از ۲۷۰۰ حمله رژیم سعودی علیه مراکز آموزشی این کشور و تشدید حملات علیه مدارس خبر
داد.
در سایه بیش از یک دهه جنگی که رژیم سعودی و همپیمانانش به یمن تحمیل کردهاند، نظام آموزشی یمن به یکی از آسیبپذیرترین حوزههای انسانی جهان تبدیل شده است؛ بر اساس دادههای یونیسف حدود 2/3 میلیون کودک در سن مدرسه از تحصیل بازماندهاند و نزدیک به 6/6 میلیون کودک به حمایت آموزشی فوری نیاز دارند.
مطالعات نشان میدهد که بیش از ۲۷۰۰ تا ۳۴۰۰ مدرسه یا بهطور کامل ویران شده، آسیب جزئی دیده یا به پناهگاه آوارگان و پایگاه نظامی تبدیل شدهاند، در حالی که بیش از ۱۷۰ هزار معلم از سال ۲۰۱۶ حقوق منظم دریافت نکردهاند و این امر کیفیت یادگیری را بهشدت کاهش داده است. پیامدهای شناختی این بحران نیز هشداردهنده است: نزدیک به ۹۵ درصد کودکان دهساله در یمن دچار «فقر یادگیری» هستند و نمیتوانند یک متن ساده را بخوانند یا درک کنند، پدیدهای که نه تنها سرمایه انسانی نسل آینده را تهدید میکند. ما وقتی از مشابهت کارنامه رژیم سعودی با کارنامه رژیم اسرائیل سخن میگوییم در واقع بر مبنای همین واقعیات است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نهاد ملی حقوق بشر در صنعا اعلام کرد که حملات عربستان علیه یمن طی ۱۲ سال بیش از ۲ هزار و ۷۷۵ مرکز آموزشی و پرورشی را هدف قرار داده است. این نهاد افزود که حملات عربستان به مدارس و دکلهای مخابراتی از
۳ سپتامبر (12 شهریور) تاکنون شدت گرفته و حمله به یک مدرسه ویرانشده برای سومین بار نشاندهنده سیاست برناًمهریزیشده علیه آموزش است. نهاد ملی حقوق بشر یمن حمله جنگندههای سعودی به مدرسه الروض در تعز و ویران شدن کامل آن را محکوم کرد.
3 بار حمله به یک مدرسه در 24 ساعت
رسانههای یمنی دیروز خبر دادند که جنگندههای عربستان سعودی طی شبانهروز گذشته بیش از ۲۰ حمله هوائی به مناطق مختلف یمن انجام دادهاند که در جریان آن یک مدرسه برای سومین بار هدف قرار گرفته است. خبرگزاری سبأ در صنعا گزارش داد که هواپیماهای سعودی برای سومین بار مدرسه الروض را در شمالغرب تعز هدف قرار دادند و آنچه از مدرسه باقی مانده بود را نیز ویران کردند. این خبرگزاری همچنین از حمله دیگری با چهار موشک به شرق شهر صعده در شمال یمن خبر داد. نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کردند که هواپیماهای سعودی طی ۲۴ ساعت بیش از ۲۰ حمله هوائی به چند استان انجام دادهاند و با جنگندههای اف-۱۵ برخاسته از پایگاه خمیس مشیط، ۲۶ حمله هوائی به استانهای تعز، جوف، مأرب، ذمار و صعده صورت گرفته است.
همزمان منابع یمنی از حمله عربستان با چهار فروند موشک به شرق شهر صعده و گلولهباران مناطق مسکونی در مرز یمن خبر دادند. خبرنگار شبکه المسیره در صعده گزارش داد که رژیم سعودی با شلیک چهار فروند موشک، شرق شهر صعده را هدف قرار داد.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز، روز یکشنبه، اعلام کرد که جنگندههای عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ حمله هوائی با استفاده از جنگندههای اف-۱۵ به استانهای تعز، الجوف، مأرب، ذمار و صعده انجام دادهاند. وی افزود: «جنگندههای عربستان از پایگاه خمیس مشیط به پرواز درآمدهاند و این حملات به شهید و زخمی شدن دهها غیرنظامی منجر شده است.»
جنایات آلسعود بیپاسخ نخواهد ماند
از طرف دیگر، عمر البخیتی، سخنگوی دولت صنعا، اعلام کرد که تشدید تجاوزات عربستان علیه یمن بیپاسخ نخواهد ماند. وی اضافه کرد: «ملت یمن از خود در برابر هر کسی که زنان، کودکان و زیر ساختهایش را هدف قرار میدهد دفاع میکند. دشمن جنایتکار سعودی حجم تجاوزاتش را علیه ملت یمن افزایش داده است. این حملات، جنایت جنگی وحشیانه و از پیش طراحی شده به شمار میرود. رژیم سعودی باید به خواستههای ملت یمن در توقف تجاوزات، لغو محاصره و احترام به این کشور پاسخ مثبت میداد. هیچ روزی نیست که در آن خون مردم یمن توسط رژیم آلسعود ریخته نشود.»
خیالپردازی رژیم سعودی
همچنین محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، ضمن تمسخر موضع عربستان سعودی درباره توانایی «جامعه بینالمللی» برای فیصله دادن به جنگ یمن و نابودی انصارالله، تصریح کرد که تکیه بر نیروهای خارجی برای تحقق اهداف ریاض، ناتوانی عربستان از رویارویی مستقیم با یمنیها را نشان میدهد.
الفرح در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «مایه شگفتی است که مقامهای سعودی پیوسته میگویند جامعه بینالمللی حوثیها را نابود خواهد کرد و همزمان میکوشند سلطه عربستان را در خاک یمن برقرار کنند.» به گفته او، چنین رویکردی بر امید بستن به نیروهای خارجی برای دستیابی به اهدافی استوار است که ریاض نتوانسته از راه نظامی محقق کند.»
وی این امیدواریها را «خیالپردازیهای ناتوان و شکستخورده» توصیف کرد و گفت: «جامعه بینالمللی نهادی یکپارچه نیست که مطابق خواست یک کشور خاص عمل کند یا دستگاهی وابسته به ریاض باشد که بتوان آن را برای اجرای خواستههای عربستان به کار گرفت.»
انفجار در جنوب عربستان
منابع سعودی، دیروز، از شنیده شدن صدای آژیر خطر در جنوب عربستان خبر دادند. دفاع مدنی سعودی اعلام کرد که آژیر خطر در نجران و جیزان به صدا درآمده است.
همزمان برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهایی در نجران و جیزان خبر دادند. همچنین پیش از آن، فرودگاه بینالمللی ملک خالد ریاض با اختلال گسترده در پروازها مواجه شد و گزارشها از ممنوعیت موقت فرود هواپیماها در این فرودگاه حکایت دارد. تارنمای ردیابی پروازها شاخص اختلال فرودگاه را در بالاترین سطح قرار داد و از تأخیرهای طولانی و لغو چندین پرواز خبر داد. دادههای رهگیری پرواز نیز نشان میدهد چندین پرواز به مقصد ریاض یا تغییر مسیر دادهاند یا در حالت انتظار قرار گرفتهاند.