«امارات پیش از حمله ۷ اکتبر در مورد احتمال وقوع حمله توسط حماس به نتانیاهو هشدار داده بود»؛ رسانه‌های عبری مدعی هستند که این همان خبری است که نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در سفر پنهانی‌اش به امارات، از مسئولان اماراتی خواسته تا آن را تکذیب کنند.

روزنامه «تایمز اسرائیل» و شبکه ۱۲ این رژیم می‌گویند نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، روز یکشنبه، به صورت محرمانه به ابوظبی سفر کرد و با محمد بن زاید، رئیس امارات دیدار کرد. این رسانه‌های عبری مدعی شده‌اند هدف نتانیاهو از این سفر این بود که بر حقایق پشت پرده در مورد حمله ۷ اکتبر سرپوش بگذارد. پیش‌تر اخباری منتشر شده بود که می‌گفت امارات قبل از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رژیم اسرائیل نسبت به تهدید قریب‌الوقوع حماس هشدار داده بود! نتانیاهو، روز گذشته، در امارات، دیداری ۶ ساعته با بن زاید داشته و مسئله تنش‌های منطقه‌ای و «تهدید ایران» از جمله مهم‌ترین محورهای این گفت‌وگو بوده است. رئیس موساد و رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم در این سفر حضور داشته‌اند.