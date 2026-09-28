حکم اعدام برای رئیس شرکت چینی به جرم دریافت رشوه

مدیرعامل شرکت دولتی «بایک گروپ» در چین به جرم دریافت رشوه به اعدام تعلیقی محکوم شده است.

به گزارش رویترز، به گزارش رسانه دولتی چین و به نقل از حکم دادگاهی در پکن، «شو هِیی»، رئیس پیشین شرکت خودروسازی دولتی «بایک گروپ»، روز دوشنبه، به اتهام دریافت رشوه و پولشویی به اعدام با تعویق دو ساله محکوم شد. در قانون چین، این حکم به این معناست که اعدام به مدت دو سال معلق می‌ماند؛ اگر در این دوره رفتار خوبی داشته باشد و جرم جدیدی مرتکب نشود، معمولاً به حبس ابد تبدیل می‌شود. این نوع حکم در پرونده‌های فساد مقامات بلندپایه دولتی و شرکت‌های دولتی رایج است. او همچنین به محرومیت مادام‌العمر از حقوق سیاسی و مصادره تمام اموال محکوم شد. گفتنی است، او از حدود ۲۰۰۲ در بایک فعالیت داشت و از ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ (حدود ۱۴ سال) به عنوان دبیر حزب و رئیس هیئت‌مدیره گروه بایک خدمت کرد. در دوران او «بایک» با هیوندای کره و دایملر/ مرسدس بنز آلمان قرارداد بست.