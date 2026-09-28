نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با اشاره به اینکه آمریکا از 1980 منتظر فروپاشی اقتصاد ایران است، گفت: راهی جز مصالحه وجود ندارد.

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی روز دوشنبه (6 مهرماه) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده از سال 1980 در انتظار فروپاشی اقتصاد ایران است. برای آمریکا و کشورهای منطقه خلیج‌فارس و سراسر جهان بهتر خواهد بود اگر واشنگتن سرانجام تصمیم بگیرد روی راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل مناقشه با ایران تمرکز کند. هیچ گزینه‌ دیگری کارساز نخواهد

بود.»

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران پیش از این اعلام کرده بود که تهران از طریق میانجی‌ها یک طرح هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به واشنگتن ارائه کرده است. عراقچی روز یکشنبه(5 مهرماه) اعلام کرد که ایران با وجود رد این پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ، همچنان در انتظار پاسخ نهائی آمریکا از طریق میانجی‌هاست.

اتحادیه اروپا از فقدان برنامه روسیه

برای جنگ با اروپا ناامید شده است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین همچنین اعلام کرد که اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره اینکه مسکو هیچ قصدی برای جنگ با اروپا ندارد، جنگ‌افروزان اروپایی را دچار ناامیدی کرده است. میخائیل اولیانوف در شبکه ایکس نوشت: «پوتین ظاهراً جنگ‌افروزان اروپایی را ناامید کرد، زمانی که بار دیگر تأکید کرد روسیه نه برنامه‌ای برای حمله به اروپا دارد و نه دلایل موجهی برای چنین اقدامی. مخالفان نتوانستند حتی یک استدلال قانع‌کننده برای رد این اظهارات ارائه کرده و نمی‌دانند چگونه روسیه را تحریک

کنند.»

به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور روسیه چند روز قبل در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسکو برای انجام اقدامات نظامی علیه اروپا آماده نمی‌شود و هیچ دلیلی هم برای چنین اقدامی وجود ندارد. وی اظهارات درباره احتمال حمله روسیه به کشورهای اروپایی را تشدید هدفمند اوضاع و اقدامی تحریک‌آمیز خواند.