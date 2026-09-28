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کد خبر: ۳۳۸۹۴۸
تاریخ انتشار : ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
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سفارت ایران: تنگه ترامپ باز است اما تنگه هرمز نه

سفارت جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه به ادعای تکراری مقام‌های آمریکایی درباره باز بودن تنگه هرمز واکنش نشان داد.
حساب ایکس سفارت جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه در واکنش به تکرار ادعای باز بودن تنگه هرمز از سوی ترامپ و مقام‌های دولتش، در پیامی کنایه‌آمیز اعلام کرد «تنگه ترامپ باز است اما تنگه هرمز بسته است».  
یکشنبه (5 مهر) در حالی‌که تنها چند ساعت تا باز شدن بازارهای جهانی باقی بود، مقام‌های ارشد آمریکایی در مصاحبه‌های متوالی با هدف کنترل قیمت نفت، ادعای تکراری باز بودن تنگه هرمز را مطرح کردند. 
«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا با تکرار ادعای ترامپ گفت «ایران می‌گوید اگر توافقی حاصل شود، تنگه‌ هرمز را باز خواهد کرد اما تنگه هرمز باز است».  
به گزارش فارس، همزمان با تشدید انتقادهای داخلی و فشار بر دولت ترامپ به دلیل افزایش بهای سوخت و مواد غذایی در آمریکا در پی جنگ با ایران، او که در توهماتش نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر داده، شنبه با انتشار تصویری ساختگی، بار دیگر این ادعاها را تکرار کرد.

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