مراسم بزرگداشت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع فقید تقلید شیعیان از سوی نهادهای حوزوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

مراسم بزرگداشت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع فقید تقلید شیعیان، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، جامعه المصطفی العالمیه و جمعی دیگر از نهادهای حوزوی و دینی در صحن امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

به گزارش مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله سیداحمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم حضور داشتند. این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و مداحی همراه بود و حاضران یاد و نام این فقیه عالیقدر را گرامی داشتند.