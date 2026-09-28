جنگ با ایران بدتر از باتلاق است ترامپ قمار بزرگی کرد و شکست خورد

شکاف میان واقعیت شکست آمریکا در میدان و مهمل‌گویی‌های دونالد ترامپ هر روز بیشتر می‌شود.

دیروز در حالی که لفاظی‌های ترامپ ادامه داشت، روزنامه نیویورک‌تایمز تأکید کرد «جنگ علیه ایران آن‌گونه که کاخ سفید و هگست روایت می‌کنند پیش نمی‌رود» و آکسیوس به عنوان شریک عملیات‌های روانی ترامپ اذعان کرد: در اثر وضعیت جنگ، چشم‌انداز انتخابات برای جمهوری‌خواهان از «بد» به «وحشتناک» تغییر کرده است.

در حالی که ترامپ برای چندمین بار وعده می‌دهد و ادعا می‌کند: «ما به‌زودی این جنگ را خواهیم برد، و به محض اینکه پیروز شویم، قیمت نفت کاهش خواهد یافت، به شدت کاهش پیدا می‌کند و به سطحی خواهد رسید که قبل از جنگ داشت»، سایمون هندرسون پژوهشگر مؤسسه واشنگتن به شبکه بی‌بی‌سی گفت: ترامپ دروغ می‌گوید نه ایران تسلیم می‌شود و نه قرار است نفت پایین بیاید!

مارکوس مالوی نویسنده و موزیسین آمریکایی در این‌باره معتقد است: «ترامپ یک بچه‌ ۱۲ ساله‌ی عوضیِ کوچولوئه که توی بدن یک احمقِ ۸۰ ساله گیر افتاده است».

لیزا باداس فعال رسانه‌ای آمریکایی هم نوشت: ایران هر کاری دلش بخواهد می‌کند؛ نقطه. اصلاً ذره‌ای برایش مهم نیست ترامپ چه می‌گوید یا چه کار می‌کند. ترامپ بهتر است یک‌بار برای همیشه بزرگ شود، این غرور نحیف و شکننده‌اش را کنار بگذارد و آخرین پیشنهاد ایران را قبول کند.

نشریه اکونومیست به‌تازگی تأکید کرد: برای اولین بار در یک قرن، امنیت غرب آسیا ممکن است از درون خود منطقه سرچشمه بگیرد. عقب‌نشینی آمریکا چه معنایی برای این منطقه دارد؟

در ادامه گزارش روز دویست و سیزدهم جنگ را می‌خوانید:

دهن‌کجی تنگه هرمز و قیمت نفت به ترامپ

در حالی که دیروز قیمت نفت برنت بی‌اعتنا به وعده‌های ترامپ و وزیران خزانه‌داری و انرژی او از ۱۰۷ دلار هم عبور کرد، سینا طوسی عضو ارشد مؤسسه

CI Policy (مرکز سیاست بین‌الملل) آمریکا نوشت: از زمان رد پیشنهاد ایران از سوی ترامپ، تهران طی دو شب، حدود ۲۰ شناور را هدف قرار داده است. این اقدام نشان‌دهنده تشدید کارزار ایران برای ایجاد اختلال در تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود.

استیو‌ هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز‌هاپکینز در این زمینه گفت: سال گذشته در ۲۵ سپتامبر، ۴۵ نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند؛ امسال، در ۲۵ سپتامبر حتی یک نفتکش هم از این تنگه عبور نکرد. به لطف رئیس‌جمهور ترامپ، تنگه هرمز عملاً بسته شده است.

با وجود ادعاها درباره باز بودن تنگه هرمز و خبرهای منتشرشده درباره مذاکرات ایران و آمریکا، بازار نفت هفته را با جهش قیمت آغاز کرد و فاصله میان برنت آتی و نفت فیزیکی به ۱۷ دلار رسید. در حالی که برنت آتی حوالی ۱۰۸ دلار معامله می‌شود، قیمت نفت واقعی در بازار به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه رسیده است.

اعتراف به تنگناهای نفتی آمریکا

این تحولات در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور متوهم آمریکا در گفت‌وگو با فاکس نیوز به خالی بودن دست کاخ سفید تا سال آینده اذعان کرد و گفت ممنوعیت صادرات گازوئیل را بسیار جدی بررسی می‌کنیم اما ساخت پالایشگاه‌ها حدود یک سال طول می‌کشد! ما در حال ساخت پالایشگاه‌ها هستیم، اما این حدود یک سال طول می‌کشد. درباره ممنوعیت صادرات گازوئیل، ما به‌طور بسیار جدی به آن فکر می‌کنیم. این می‌تواند اغلب منجر به کمی افزایش بنزین برای خودروها شود، بنابراین ما به‌طور بسیار جدی به آن نگاه می‌کنیم. ممکن است این کار را انجام دهیم.

اتفاق ناراحت‌کننده برای رئیس اسبق سیا

جان برنان، رئیس پیشین سازمان سیا با انتقاد شدید از ترامپ گفت: برای من ناراحت‌کننده است که رئیس‌جمهور آمریکا همچنان به مردم جهان دروغ می‌گوید؛ ترامپ با تشویق نتانیاهو خودش را وارد این مخمصه کرد و حالا نمی‌تواند راهی برای بیرون آمدن از آن پیدا کند. ایران تسلیم نخواهد شد و ایرانی‌ها همان‌طور که در جنگ هشت ساله ثابت کردند، حاضرند تا هر زمانی که لازم باشد مقاومت را ادامه دهند.

احمق مثل وزیر خزانه‌داری آمریکا

سرهنگ دنیل دیویس، نظامی بازنشسته آمریکا و تحلیل‌گر مشهور سیاسی در واکنش به ادعای فروپاشی دوهفته‌ای اقتصاد ایران توسط وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: این را ثبت می‌کنم و به خاطر می‌سپارم. دو هفته!... ایران هشت سال جنگ با عراق را پشت سر گذاشت، تمام سال‌های «فشار حداکثری» ترامپ را تحمل کرد و حالا هم هشت ماه است درگیر جنگ است؛ اما بله، قرار است ظرف دو هفته فرو بپاشد! این حرف نشان می‌دهد دولت آمریکا تا چه اندازه از واقعیت‌های موجود فاصله دارد. همان فردی است که از بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا نگران نیست و مدعی است که می‌توانیم بدون هیچ مشکلی با «رشد اقتصادی» از زیر بار این بدهی بیرون بیاییم.»

جمهوری‌خواهان خطاب به ترامپ:

جنگ را همین حالا تمام کنید!

روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی تأکید کرد: پنهان‌کاری دولت ترامپ به‌ویژه وزیر جنگ کابینه آمریکا در جنگ علیه ایران و محدودیت‌های شدید رسانه‌ای در ارتش آمریکا با آنچه واشنگتن از این جنگ نشان می‌دهد، در تضاد است. خسارات ناشی از حملات ایران به پایگاه‌های ارتش آمریکا در حوزه خلیج فارس عمدتاً در رسانه‌های آمریکایی به نمایش گذاشته نمی‌شود. این سانسور گسترده و پنهان‌کاری‌های دولت آمریکا و مقامات این کشور باعث خشم سربازان و خانواده‌های آن‌ها شده است. در این جنگ، سطح پنهان‌کاری، فریب و پروپاگاندای آشکار دستیابی به حقیقت را تقریباً غیرممکن کرده است.

نیویورک تایمز همچنین خبر داد: اخیراً برخی جمهوری‌خواهان خطاب به ترامپ درباره جنگ با ایران گفتند «همین حالا تمامش کنید».

این روزنامه نوشت: امروز قیمت نفت در پی نشانه‌هایی از ادامه اختلافات میان ایران و آمریکا در مذاکرات، جهش کرد. بازده اوراق قرضه در ایالات متحده هم در سطوحی نزدیک به بالاترین میزان چند دهه اخیر، باقی ماند.

تغییر چشم‌انداز انتخابات کنگره

از «بد» به «وحشتناک»

فرید زکریا تحلیل‌گر و مجری ارشد آمریکایی معتقد است: چیزی که اتفاق افتاده حتی از یک باتلاق هم بدتر است، اگر بخواهم خیلی ساده بگویم، اتفاقی که افتاد این بود که ترامپ قمار بزرگی کرد، اما بدون راهبرد و بدون برنامه‌ای مشخص و خب او در مقابل ایران شکست خورد.

در همین حال رسانه صهیونیستی-آمریکایی آکسیوس دیروز اعتراف کرد: چشم‌انداز انتخابات برای جمهوری‌خواهان از «بد» به «وحشتناک» تغییر کرده است. اوضاع در تمام طول سال برای جمهوری‌خواهان بد به نظر می‌رسید، اما این هفته حس متفاوتی داشت - انگار فضای سیاسی در حال فروپاشی بود، یکی پس از دیگری، داده‌های شوم. نگران‌کننده‌ترین نکته برای حزب جمهوری‌خواه این است که عملاً هیچ شانسی برای پایان جنگ، کاهش تورم، کاهش نرخ بهره، افزایش اعتماد مصرف‌کننده و افزایش خوش‌بینی اقتصادی قبل از انتخابات ۳ نوامبر وجود ندارد. به همین دلیل است که جمهوری‌خواهان نگرانند که جریان‌های زیرزمینی، بسیاری از کاندیداهایی را که زمانی امن تلقی می‌شدند، به خطر بیندازد.

پورتال Race to the White House که در پیش‌بینی‌هایش، بر اساس هزاران بار شبیه‌سازی انتخابات دقت بالایی از خود نشان داده، نتیجه انتخابات آمریکا را چنین پیش‌بینی می‌کند: مجلس نمایندگان: 86 درصد به نفع دموکرات‌ها. مجلس سنا: 70 درصد به نفع دموکرات.

توجه: هر تحول مهمی( به‌طور مثال رسیدن به توافق) می‌تواند وضعیت را به کلی تغییر دهد.

پیش‌بینی‌ها در بنگاه شرط‌بندی Polymarket (افراد با توجه به اینکه پول وسط می‌گذارد مراقب‌اند بر اساس فکت‌ها نظر بدهند) مجلس نمایندگان:

93 درصد به نفع دموکرات‌ها مجلس سنا: 64 درصد به نفع دموکرات‌ها

فاجعه بی‌سرانجام

مارک کلی سناتور آمریکایی جنگ علیه ایران را یک «فاجعه بی‌سرانجام» توصیف کرد و گفت: ترامپ آمریکا را بدون هدف راهبردی، بدون برنامه، بدون زمان‌بندی و بدون استراتژی خروج وارد جنگ با ایران کرده است؛ وضعیتی که موجب شده در این بحران کاملاً گیر کند و راه پیش و پس نداشته باشد. این درگیری یک «فاجعه و اشتباه محض» بوده است که تاکنون بیش از

۲۰ کشته و بیش از ۸۰۰ مجروح روی دست نیروهای مسلح آمریکا گذاشته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان رقم تلفات را بسیار بالاتر از این می‌دانند. با احتساب انهدام تجهیزات نظامی، مهمات مصرف‌شده و هزینه‌های جاری عملیاتی، این جنگ بیش از

۴۰ میلیارد دلار روی دست مالیات‌دهندگان آمریکایی خرج گذاشته است، در حالی که هیچ افق و پایانی برای آن تصور نمی‌شود.

وی افزود: جنگ و تعرفه‌هایی که ترامپ ایجاد کرده و جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا آن را امکان‌پذیر کرده‌اند، واقعاً دارند مردم آمریکا را می‌کشند. مردم دیگر از عهده هزینه‌های زندگی‌شان برنمی‌آیند. وقتی برای سیر کردن فرزندتان با مشکل مواجه هستید، دیگر واقعاً هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد. ترامپ ما را وارد جنگی کرد که هزینه‌ها را افزایش داده و جان نیروهای نظامی ما را گرفته است. این ماجرا فاجعه‌بار برای مردم آمریکا هیچ دستاوردی نداشته‌است.

اردک لنگ، ناتوان از تغییر روند جنگ

جان مرشایمر نظریه‌پرداز ارشد آمریکا در بررسی روند جنگ گفت: مسئله این است که آیا ترامپ می‌تواند اوضاع را تغییر دهد یا خیر، درست است؟ استدلال من این است که او نمی‌تواند اوضاع را تغییر دهد. او هیچ استراتژی نظامی قابل‌اجرایی برای وادار کردن ایرانی‌ها به پذیرش شرایطش ندارد. او آن‌قدر درمانده خواهد شد که دست به هر کاری می‌زند. ممکن است این استدلال مطرح شود که تنها ۵ درصد شانس موفقیت برای این کار وجود دارد، اما همین ۵ درصد شانس هم ارزش قمار کردن را دارد، چون ما بسیار درمانده هستیم. اگر دموکرات‌ها هر دو مجلس را کنترل کنند، او به بی‌ارزش‌ترین اردک لنگ تبدیل خواهد شد.

انتشار قطره‌چکانی اصابت کروز به ناو آمریکا

«شبکه ان‌بی‌سی» به نقل از مقامات آمریکایی تأیید کرد: دو هفته پیش، ۸ تن از نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا در تنگه هرمز مورد اصابت یک موشک کروز ایرانی قرار گرفتند و به‌شدت زخمی شدند. موشک ایرانی، یک کشتی را هدف قرار داد که سربازان نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در آن حضور داشتند، این حادثه در تنگه هرمز رخ داد.

وب‌گاه «دیفنس سِکیوریتی آسیا» پیش از این گزارش داده بود: بررسی تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 در ماه سپتامبر نشان می‌دهد ناوهای هواپیمابر «جرج واشنگتن» و «جرج اچ. دبلیو. بوش»، ناو «باکسر» و شناورهای پشتیبان آنها دیگر در محدوده‌ای که پیش‌تر در نزدیکی ورودی دریای عمان مشاهده می‌شدند، دیده نشده‌اند. گزارش‌های بعدی، این شناورها را در مناطق دیگری از دریای عرب ثبت کرده‌اند. این جابه‌جایی پس از حمله موشکی ایران در ۵ سپتامبر رخ داده است.

ذخایر موشکی مصرف‌شده

به سرعت قابل جایگزینی نیست

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد: مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا در سال‌های پیش‌رو، علی‌رغم افزایش سرعت تولید، قادر نخواهد بود ذخایر موشکیِ مصرف‌شده در جریان درگیری با ایران را جایگزین و تکمیل کند. شرکت‌های دفاعی برای افزایش تولید موشک شتاب گرفته‌اند؛ اما این اقدام بسیار دیر صورت می‌گیرد. کارخانه‌هایی که نقشی محوری در تجدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا دارند، از کمبود سرمایه‌گذاری و قراردادهای نامنظم و بی‌ثبات آسیب دیده‌اند.

لگوهای ایرانی، ترامپ را به چالش می‌کشند

فارین پالیسی با اشاره به یک جنگ رسانه‌ای موفق ایران علیه ترامپ نوشت: لگوهای ایران، ماشین تبلیغاتی کوچکی است که به قلب واشنگتن رسید و ایران با لگوهای خود آمریکا را به چالش می‌کشد. اشاره تحقیرآمیز مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به ویدئوهای لگویی تولیدشده در ایران، ناخواسته همان چیزی را آشکار کرد که این کارزار به‌دنبال آن بود: جلب توجه در بالاترین سطوح سیاسی آمریکا. نخستین ویدئوی وایرال «اخبار انفجاری» در ماه مارس، دونالد ترامپ لگویی را نشان می‌داد که با بارش موشک‌های ایرانی بر یک ناو آمریکایی از خواب می‌پرد؛ کلیپی که ظرف چند روز میلیون‌ها بار دیده شد. این مجموعه را گروهی کوچک در داخل ایران، با تیمی حدوداً ده ‌نفره و تجهیزات مصرفی تولید کرد و طی چند ماه بیش از صد ویدئو را در ایکس، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام منتشر کرد.

اهمیت ماجرا در مقیاس سازمانی آن است: هوش مصنوعی مولد هزینه و زمان تولید را پایین آورده و وظایفی را که پیش‌تر به نویسنده، مترجم، طراح، انیماتور و تیم توزیع جداگانه نیاز داشت، در اختیار یک گروه کوچک قرار داده است. نتیجه، الگویی از تبلیغات است که با نیروی انسانی اندک، محتوای پرحجم، سریع و از نظر فرهنگی متنوع تولید می‌کند. ترامپ و مقام‌های ارشد آمریکایی در مسیری تصاعدی از ابتذال داخلی و فساد اخلاقی تا زوال جسمی و فروپاشی تمدنی تصویر می‌شوند و ارجاع به جفری اپستین، نمادهای ایلومیناتی، تنگه هرمز، برج‌العرب و سامانه‌های موشکی، محتوا را به روایت‌های موجود در جوامع راست‌گرا و ضدساختار غربی پیوند می‌دهد.

فرسایش موفقیت‌آمیز اعتبار ترامپ

فارین پالیسی افزود: هدف، فرسایش اعتماد و تصرف توجه اهمیت بیشتری دارد. قالب الگو نیز مزیت مهمی دارد: جهانی، بی‌خطر و فاقد بار سیاسی ذاتی است و خشونت را در قالب طنز عرضه می‌کند. قدرت این الگو فقط در تولید نیست، بلکه در توزیع شبکه‌ای و قابلیت تکثیر آن است. تعلیق کانال یوتیوب «اخبار انفجاری» در آوریل مانع گردش ویدئوها نشد؛ بازنشرکنندگان، حساب‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک، هواداران و حتی کدهای QR تعبیه‌شده در برخی ویدئوها، مسیر انتشار را زنده نگه داشتند. قالب آن نیز از منبع اولیه جدا شده و کاربران مستقل، کلیپ‌های لگویی مشابه برای نقد سیاست خارجی آمریکا می‌سازند.

مسئله اصلی دیگر یک کانال یا کارزار خاص نیست، بلکه ژانری ارزان، انکارپذیر و قابل‌تکثیر است که می‌تواند با تیمی کوچک به برد رسانه‌ای نزدیک به دستگاه‌های بزرگ برسد. مقابله با آن نیز با حذف یک حساب یا برچسب‌گذاری محتوا پایان نمی‌یابد؛ مسئله در شبکه تقویت‌کنندگان، رابطه عاطفی با مخاطب و چرخه‌ای است که در آن دیده‌شدن، نه حقیقت، موتور اصلی اثرگذاری می‌شود.

آمریکا در جنگ با ایران ضربه سنگینی خورد

مهدی فتاپور، تحلیلگر سیاسی ضدانقلاب اذعان کرد: آمریکا در این جنگ ضربه سنگینی خورد و آسیب آن، بیش از همه متوجه خود ترامپ و سیاست خارجی دولت اوست؛ دولت آمریکا در چارچوب رویکرد «اول آمریکا» توانست در عرصه‌های مختلف با بخش‌هایی از جهان وارد تقابل شود و در مواردی نیز اهداف خود را پیش ببرد اما در جنگ با ایران، نتوانست خواسته‌ها و اهداف مورد نظر خود را محقق کند. از سوی دیگر، هم منافع عمومی آمریکا و هم منافع شخصی ترامپ اقتضا می‌کند که این جنگ ادامه پیدا نکند؛ اکنون بیش از گذشته، رویکرد و سیاست آمریکا در جهان زیر سؤال رفته است.