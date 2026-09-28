نقض حقوق کودکان در سیستم قضائی

سیستم قضائی انگلیس با بی‌توجهی به بازدارندگی صدور احکام مربوط به جرایم آزار جنسی کودکان، حقوق کودکان را بیش از هر زمان دیگری نقض می‌کند.

به گزارش خبرگزاری میزان، تعداد بی‌سابقه‌ای از مجرمان اینترنتی که تصاویر آزار جنسی کودکان را گردآوری می‌کردند، در انگلیس از حکم زندان گریختند.

به گزارش میرور، سال گذشته، تعداد بی‌سابقه‌ای از کودک‌آزارانی که به جرم گردآوری تصاویر آزار جنسی کودکان در انگلیس محکوم شده بودند، به‌دلیل دریافت حکم حبس تعلیقی، از رفتن به زندان معاف شدند.

در سال گذشته، هر هفته به‌طور میانگین ۴۰ منحرف اینترنتی به جرم تهیه، توزیع یا نگهداری عکس‌های غیراخلاقی از کودکان محکوم شدند، اما با دریافت حکم حبس تعلیقی، از زندان گریختند. این بدان معناست که به همه آنها اجازه داده شد آزاد بمانند و تا زمانی که مرتکب جرم دیگری نشوند، بیرون از زندان خواهند بود؛ آنها دو هزار و ۱۰۸ نفر از مجموع بی‌سابقه سه‌هزار و ۹۶۲ نفری را تشکیل می‌دادند که سال گذشته به جرم داشتن تصاویر آزار جنسی کودکان محکوم شدند. آمار وزارت دادگستری نشان می‌دهد که کمتر از یک‌پنجم محکومان سال گذشته راهی زندان شدند و بقیه با احکام خدمات اجتماعی یا حتی جریمه نقدی آزاد ماندند. در میان کسانی که از زندان معاف شدند، هیو ادواردز، گوینده سابق اخبار بی‌بی‌سی، حضور داشت که در سپتامبر ۲۰۲۴ در دادگاه وست‌مینستر به ۶ ماه حبس تعلیقی (به مدت ۲ سال) محکوم شد. ادواردز که در آن زمان ۶۳ سال داشت، پس از دریافت ۴۱ عکس و ویدیوی غیرقانونی از طریق واتس‌اپ که ۷ مورد آنها در شدیدترین رده‌بندی تخلفات قرار داشت، اتهام تهیه تصاویر غیراخلاقی را در سه مورد پذیرفت. کارشناسان حوزه مبارزه با آزار جنسی کودکان به‌تازگی از وی انتقاد کردند؛ این انتقاد پس از آن صورت گرفت که ادواردز وبلاگی در پلتفرم ساب‌استک Substack راه‌اندازی کرد و در آن به ارائه «تفسیر و تحلیل» درباره موضوع‌هایی همچون وقایع روز و سلامت روان پرداخت؛ منتقدان تأکید کردند که وی هیچ‌گونه پشیمانی و ندامتی از خود نشان نمی‌دهد. دیوید کوت، داور ۴۳ ساله سابق لیگ برتر فوتبال، نیز در ژانویه ۲۰۲۶ از رفتن به زندان معاف شد و حکمی شامل ۹ ماه حبس تعلیقی (به مدت ۲ سال) و ۱۵۰ ساعت خدمات اجتماعی رایگان دریافت کرد. در دادگاه ناتینگهام اعلام شد که کوت یک ویدیوی رده A شامل شدیدترین نوع محتوای آزار جنسی کودکان را دانلود کرده است. تعداد دو هزار و ۱۰۸ نفری که سال گذشته حکم حبس تعلیقی دریافت کردند، بیش از دو برابرِ ۹۱۹ مجرمی است که در سال ۲۰۲۰ به این نوع مجازات محکوم شده بودند؛ این رقم بالاترین آمار ثبت‌شده از زمان آغاز انتشار آمار‌های قابل‌مقایسه توسط وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۵، فقط ۶۹۶ مجرم بلافاصله راهی زندان شدند که نرخ حبس معادل ۱۷.۶ درصد را نشان می‌دهد؛ این رقم نسبت به نرخ ۲۳.۴ درصدی سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. سال گذشته، پرونده هزار و ۹۶ مجرم دیگر با صدور حکم مجازات‌های جایگزین حبس مختومه شد.

آمار همچنین حاکی از افزایش چشمگیر شمار مجرمان جوانی است که به جرم در اختیار داشتن تصاویر غیراخلاقی و آزارگرانه از کودکان محکوم شده‌اند؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۵ رقم ۳۸۵ فرد زیر ۲۱ سال به این اتهام محکوم شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۷۱ نفر بود. در میان این افراد، ۱۰۸ کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۷ ساله حضور داشتند که این تعداد بیش از دو برابر ۴۷ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۷ است. سخنگوی پروژه ۹۰-۱۰ که در زمینه آگاهی‌بخشی و تلاش برای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان فعالیت می‌کند، گفت: هر تصویر، نشان‌دهنده یک کودک مورد آزارواذیت واقعی است؛ زندگی آن‌قدر طولانی نیست که بتوان آن آسیب را جبران کرد؛ وقتی از هر پنج نفری که با تصاویر کودک‌آزاری دستگیر می‌شوند، چهار نفر به زندان نمی‌روند، به قربانیان می‌گوید که رنج آنها قابل مذاکره است؛ مجازات باید شدیدتر باشد. وی افزود: همچنان شاهد الگوی یکسانی در پرونده‌های بسیار متفاوت هستیم؛ چه چهره سرشناسی مانند هیو ادواردز باشد و چه یک مجرم سابقه‌دار در دادگاه‌ها، مشکل یکسان است؛ سیستم‌های ما آسیب جنسی را به حداقل می‌رسانند و خطری را که این رفتار‌ها نشان می‌دهند، دست‌کم می‌گیرند؛ کودکان فراموش می‌شوند در حالی که بزرگسالان معاف می‌شوند. سخنگوی وزارت دادگستری انگلیس در واکنش به اعتراض‌ها گفت: این دولت در حال بازگرداندن نظم به سیستم قضایی است که در آستانه فروپاشی قرار دارد.