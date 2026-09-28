«قانون تسهیل» باعث توزیع ناعادلانه وکلا در کشور شده است
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با انتقاد از «قانون تسهیل»، گفت: توزیع ناعادلانه پذیرفتهشدگان و تمرکز آنان در کلانشهرها، منجر به بحران کمبود وکیل تسخیری در مناطق محروم شده است.
ثبتنام آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از ۳۰ شهریور آغاز شده و متقاضیان تا ۱۵ مهر فرصت دارند برای ثبتنام اقدام کنند. این آزمون ۲۰ آذر ماه این سال برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و آثار آن بر حوزه وکالت و کارشناسی اظهارداشت: سه سال است که آزمون بر اساس قانون تسهیل برگزار میشود و بنظر میرسد امسال بین ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر در حوزه وکالت و به همین میزان، کموبیش، در حوزه کارشناسی پذیرفته میشوند.
حسن عبدلیانپور افزود: تجربه سه سال اجرای این قانون و بررسی تعداد ثبتنامکنندگان و شرکتکنندگان در آزمون برای ما محرز کرده است که این قانون از روز نخست، از نظر متولیان امر وکالت و کارشناسی، با مشکلات و نواقصی همراه بوده است و همچنان درصدد رفع این مشکلات هستیم.
عبدلیانپور ادامه داد: در همین راستا با کمیسیونهای مختلف مجلس و نمایندگان رایزنی و پیشنهادهای خود را ارائه کردهایم و جلسات خوبی نیز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، برای اصلاح این قانون داشتهایم. وی ابراز امیدواری کرد که قانون تسهیل به نحوی مطلوب اصلاح شود و گفت: باید آنچه مدنظر قانونگذار است و همچنین آنچه صرفه و صلاح نهاد وکالت و کارشناسی است، در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به پذیرش سالانه تعداد زیادی وکیل و کارشناس اظهارداشت: اکنون سالانه حداقل ۱۵ تا ۱۶ هزار وکیل و تقریباً به همین میزان کارشناس جذب میکنیم؛ اما این روند مسائل متعددی را برای ما ایجاد کرده است.
عبدلیانپور با اشاره به توزیع نامتوازن وکلا و کارشناسان در کشور افزود: بیشترین پذیرفتهشدگان ما در حوزه وکالت و کارشناسی در تهران و مراکز استانها هستند و امروز در زمینه توزیع ناعادلانه وکلا و کارشناسان و همچنین رشتههای کارشناسی در مناطق محروم با مشکل مواجهیم.
وی ادامه داد: برای نمونه، در استان سیستان و بلوچستان با وجود نیاز جدی به وکیل و کارشناس، در گذشته تمهیداتی اندیشیده میشد و میانگین نمرات را پایینتر در نظر میگرفتیم تا افرادی که علاقهمند به فعالیت در حوزه وکالت یا کارشناسی هستند، بر اساس این میانگین در استانهای محروم جذب شوند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: اکنون نمایندگان مجلس میتوانند با راستیآزمایی آمار سه سال اجرای قانون تسهیل بررسی کنند که میزان قبولیها در استانهای محروم و نقاط مختلف کشور چقدر بوده است.
عبدلیانپور با اشاره به مشکلات ایجادشده در زمینه تأمین وکیل تسخیری در برخی استانها بیان داشت: اکنون در بسیاری از استانها در زمینه وکالت تسخیری با چالش مواجه هستیم؛ بهویژه استانهای محروم و مناطقی که نیاز بیشتری به وکیل تسخیری دارند، مانند سیستان و بلوچستان.
وی افزود: در برخی گلوگاههای ورودی استان سیستان و بلوچستان و پروندههای مرتبط با مواد مخدر، نیاز به وکیل تسخیری قابل توجه است و این مسئله را میتوان بهراحتی بررسی کرد. اکنون ممکن است به هر یک از وکلای ما در طول سال ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ مورد وکالت تسخیری ارجاع شود که این وضعیت قابل پذیرش نیست و ظلم مضاعفی به وکلا محسوب میشود.