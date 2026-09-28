عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بر اساس برآوردهای موجود در هفته‌های اخیر، میزان گردش ویروس کرونا افزایش داشته است، در حالی که ویروس آنفلوانزا هنوز افزایش شدیدی نداشته است.

به گزارش وزارت بهداشت، دکتر «محمد رحیم کدیور» فوق تخصص عفونی کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آغاز فصل پاییز و سردتر شدن هوا، اظهارداشت: با تغییر فصل و کاهش دما، گردش ویروس‌های تنفسی افزایش پیدا می‌کند و براساس برآوردهای موجود در هفته‌های گذشته، میزان گردش ویروس کرونا افزایش قابل توجهی داشته است.

کدیور افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از موارد علائم شبیه سرماخوردگی می‌تواند ناشی از ابتلا به ویروس کرونا باشد و این ویروس به دلیل قدرت انتقال بالا می‌تواند در مدت کوتاهی میان افراد منتقل شود.

انتقال کرونا بیشتر از آنفلوانزاست

وی با بیان اینکه میزان انتقال ویروس کرونا بالاست، گفت: براساس برآوردهای موجود، یک فرد مبتلا می‌تواند ویروس را به تعداد زیادی از افراد منتقل کند، در حالی که میزان انتقال ویروس آنفلوانزا پایین‌تر است. با توجه به فاصله زمانی کوتاه میان انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر، در صورت رعایت نکردن اصول پیشگیری، امکان گسترش سریع بیماری در جمعیت وجود دارد.

این فوق تخصص عفونی کودکان بیان داشت: ویروس کرونا که در حال حاضر در گردش است، در مقایسه با گونه‌های قبلی کرونا با شدت بیماری و علائم کمتری همراه بوده و میزان بستری ناشی از آن نیز کمتر گزارش شده است؛ با این حال، بیماری در افراد سالمند و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای یا خاص می‌تواند شدیدتر باشد.

علائم کرونا را بشناسیم

کدیور درباره علائم احتمالی ابتلا به کرونا گفت: تب، لرز، بی‌حالی، درد عضلانی، سرفه، تنگی نفس، گلودرد، بی‌اشتهایی، تهوع، اسهال و استفراغ، از بین رفتن حس چشایی و بویایی، بثورات پوستی و ورم ملتحمه چشم از جمله علائمی هستند که ممکن است در افراد مبتلا مشاهده شوند.

وی تأکید کرد: شدت و نوع علائم می‌تواند در افراد مختلف متفاوت باشد و افراد سالمند و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای باید در صورت بروز علائم، توجه بیشتری به وضعیت خود داشته باشند.

چگونه از انتقال کرونا پیشگیری کنیم؟

فوق تخصص عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از انتقال ویروس‌های تنفسی، اظهارداشت: با توجه به شرایط موجود، رعایت اصول بهداشت فردی و کاهش تماس‌های غیرضروری در زمان افزایش گردش ویروس‌ها اهمیت زیادی دارد.

کدیور، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون یا استفاده از محلول‌های ضدعفونی‌کننده الکلی را از راه‌های مؤثر پیشگیری دانست و افزود: استفاده از ماسک در تجمعات و هنگام تماس با افراد بیمار، رعایت فاصله مناسب از افرادی که سرفه یا عطسه می‌کنند و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه با دستمال یا قسمت داخلی آرنج، از دیگر اقدامات مؤثر برای کاهش انتقال ویروس است. وی ادامه داد: افراد در صورت شروع علائم بیماری، تا حد امکان در منزل بمانند و از حضور در تجمعات غیرضروری و تماس نزدیک با دیگران خودداری کنند تا احتمال انتقال بیماری کاهش یابد.

تغذیه مناسب و خواب کافی را فراموش نکنیم

این متخصص عفونی کودکان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی بدن، گفت: تغذیه مناسب، انجام فعالیت بدنی و ورزش متناسب با سن، خواب کافی و مدیریت استرس می‌تواند در حفظ سلامت عمومی بدن مؤثر باشد.

کدیور همچنین با تأکید بر پرهیز از مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود، ادامه داد: مصرف مکمل‌ها نیز باید در صورت نیاز و با نظر پزشک انجام شود و از مصرف خودسرانه مکمل‌ها یا داروها باید پرهیز کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائم شدید، تداوم علائم یا وجود عوامل خطر، مراجعه به پزشک و دریافت راهنمایی تخصصی ضروری است.

موارد «کرونا» در کشور ۲ برابر شد

در همین خصوص، بنابر اعلام وزارت بهداشت، نسبت نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ در کشور در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن، از ۸.۹ درصد به ۱۷.۴ درصد رسیده و رشد حدود دو برابری داشته است.

گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماری‌های حاد تنفسی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در گزارشی ضمن بررسی آخرین وضعیت بیماری‌های حادتنفسی در کشور، اعلام کرد که نسبت نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ در کشور در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن، از ۸.۹ درصد به ۱۷.۴ درصد رسیده و رشد حدود دو برابری داشته است.

بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده وری تنفسی دو پاتوژن (آنفلوانزا و کووید-۱۹) در هفته بیست و هفتم سال ۱۴۰۵ (هفته منتهی به ۳ مهر)، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، نسبت به هفته گذشته، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، افزایش نشان داده است؛ به طوری که

۸.۱ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و ۱۰.۵ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند. این نسبت‌ها در هفته قبل به ترتیب ۶.۵ درصد و ۷.۴ درصد بوده است.

در این نظام مراقبت دیده وری، از میان ۲۲۳ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوانزا، به ۱.۷ درصد رسیده که این نسبت در هفته مشابه سال قبل، ۰.۹ درصد بوده است.

همچنین نسبت نمونه‌های مثبت از نظر کووید-۱۹، نسبت به هفته قبل افزایش نشان داده، از آستانه هشدار بالا عبور کرده و به ۱۷.۴ درصد رسیده است. لذا ضرورت تشدید مراقبت عفونت‌های حاد تنفسی همچنان مورد تأکید ویژه قرار می‌گیرد. این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۸.۹ درصد بوده است.