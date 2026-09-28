دولت برای تقویت حمایت از خانواده و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از تسهیلات مالی و رفاهی را در نظر گرفته که بر اساس تعداد فرزندان، حمایت‌های متفاوتی به خانواده‌ها ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، خانواده‌های دارای فرزند در سال ۱۴۰۵ از مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی، رفاهی و قانونی برخوردار می‌شوند؛ حمایت‌هایی که از وام‌های قرض‌الحسنه و کمک‌های تغذیه‌ای تا تسهیلات مسکن و خودرو را دربرمی‌گیرد و بر اساس تعداد فرزندان، تسهیلات متفاوتی برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بسته حمایتی، وام قرض‌الحسنه فرزندآوری است که با کارمزد پایین و دوره بازپرداخت متناسب با تعداد فرزندان پرداخت می‌شود. میزان این وام برای فرزند اول

44 میلیون تومان در نظر گرفته شده و دوره بازپرداخت آن

۳۶ ماه است. برای فرزند دوم، مبلغ وام به ۸۸ میلیون تومان می‌رسد و متقاضیان برای بازپرداخت آن ۴۸ ماه فرصت دارند. این تسهیلات برای فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه تعیین شده است.

خانواده‌هایی که فرزند چهارم آنها متولد می‌شود نیز می‌توانند از وام ۱۶۵ میلیون تومانی با بازپرداخت ۷۲ ماهه استفاده کنند. برای فرزند پنجم و فرزندان بعد از آن نیز تسهیلاتی به مبلغ ۲۲۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۸۴ ماهه در نظر گرفته شده است.

در کنار وام فرزندآوری، کارت امید مادر نیز یکی دیگر از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این بسته است. براساس این طرح، مادرانی که فرزندشان در سال ۱۴۰۵ متولد می‌شود، از اعتبار ماهانه

۲ میلیون تومان برای خرید اقلامی مانند سبد غذایی و پوشاک برخوردار خواهند شد و این حمایت تا پایان سال اول زندگی کودک ادامه خواهد داشت.

حمایت‌های تغذیه‌ای دولت به همین بخش محدود نمی‌شود و طرح یسنا و حمایت تغذیه‌ای از کودکان نیز در بسته حمایتی سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. براساس این برنامه، مادران باردار و شیرده و همچنین خانوارهای مشمول در دهک‌های تعیین‌شده، از اعتبار خرید کالاهای مورد نیاز برخوردار می‌شوند.

بخش دیگری از این حمایت‌ها به حوزه مسکن اختصاص دارد. براساس برنامه اعلام‌شده، خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر می‌توانند از واگذاری زمین ۲۰۰ متری و تسهیلات ساخت مسکن بهره‌مند شوند؛ اقدامی که با هدف کاهش بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن برای خانواده‌های پرجمعیت پیش‌بینی شده است.

در حوزه خودرو نیز خانواده‌های دارای فرزند دوم و بیشتر مشمول حمایت‌هایی خواهند شد و تخصیص خودرو با قیمت مصوب کارخانه از جمله مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای این گروه است.

علاوه‌بر حمایت‌های مالی و رفاهی، برخی مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است. از جمله این موارد می‌توان به تخفیف ۱۵ درصدی مالیات حقوق، بیمه درمان مادر و کودک تا پنج‌سالگی و تخفیف در بیمه شخص ثالث خودرو اشاره کرد.

مجموع این حمایت‌ها، بسته‌ای متنوع از تسهیلات مالی، رفاهی، مسکن، خودرو، تغذیه و بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد که خانواده‌ها براساس تعداد فرزندان و شرایط تعیین‌شده می‌توانند از بخش‌های مختلف آن در سال ۱۴۰۵ استفاده کنند.