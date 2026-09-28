ایران جزو 5 کشور اول دنیا در رشد سالمندی است

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ما حتماً جزو پنج کشور اول دنیا در رشد سالمندی هستیم، گفت: در سال ۱۴۳۰ پیش‌بینی‌ها می‌گوید بین ۳۱ تا ۳۳ درصد جمعیت ما سالمند خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سیدجواد حسینی با اشاره به وضعیت سالمندی جمعیت در ایران اظهار داشت: در ایران در حال حاضر، نزدیک به ۱۱ میلیون سالمند داریم؛ یعنی افرادی که سن آنها بالای ۶۰ سال است. در حال حاضر در وضعیت مخاطره‌آمیز سالمندی نیستیم؛ چراکه ۱۱ میلیون سالمند، حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اگر در یک جامعه، ۱۳ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل دهند، آن جامعه در حال ورود به سالمندی است.این در حالی است که در حال حاضر در ژاپن بیش از ۲۸ درصد جمعیت سالمند هستند.

حسینی با بیان اینکه هشدار درباره سالمندی جمعیت از دو جهت اهمیت دارد، ادامه داد: چرا ما این موضوع را هشدار دادیم و گفتیم مهم است؟ برای اینکه دو موضوع مهم در رابطه با سالمندی در جامعه ایران وجود دارد؛ یکی چندلایه بودن سالمندی در جامعه ایران و دیگری سرعت سالمندی است. وی افزود: ما حتماً جزو پنج کشور اول دنیا در رشد سالمندی هستیم؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۳۰ پیش‌بینی‌ها می‌گوید بین ۳۱ تا ۳۳ درصد جمعیت ما سالمند خواهد شد. اگر جمعیت یک کشور به بیش از ۲۷ درصد سالمند برسد، در تقسیم‌بندی جهانی و جمعیت‌شناختی، آن جامعه را شدیداً سالخورده می‌نامند.

دبیر شورای سالمندان کشور با اشاره به تفاوت نرخ رشد جمعیت عمومی و جمعیت سالمندان گفت: به عبارت دیگر، ۱.۲۴ درصد رشد جمعیت عمومی داریم، ولی بیش از

۴ درصد رشد جمعیت سالمند داریم؛ بنابراین سه تا چهار برابر بیشتر از رشد جمعیت، سالمندی داریم.

حسینی تأکید کرد: بنابراین ما باید حتماً خودمان را آماده کنیم. یکی از چرخش‌های تحول‌آفرین سازمان بهزیستی، چرخش از سالمندی مخاطره‌آمیز به سمت سالمندی سالم است. اگر ما این مسئله را رها کنیم، سالمندی مخاطره‌آمیز می‌شود؛ اما اگر برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم به سمت سالمندی سالم پیش می‌رویم.